OnePlus kendi markasını taşıyan harici şarj istasyonunu tanıttı





OnePlus One modeline bir mini versiyon hazırladığı iddiaları gündemde olan OnePlus firması, bugün düzenlediği etkinlikte beklentilerden çok uzak bazı duyurular yaptı. Bunlar özel bir ROM ve taşınabilir bir şarj ünitesi oldu.





Xiaomi gibi OnePlus da kendi ismini taşıyan OnePlus Power Bank harici şarj istasyonunu duyurdu. 10000mAh gücünde bir batarya taşıyan OnePlus Power Bank, alüminyum kasaya sahip ve iki adet USB çıkışı mevcut. LED bildirim ışıkları ile bataryanın enerji seviyesi gösteriliyor. Ağırlığı 220gr olan istasyonun fiyatı ise 15$.





Firmanın ikinci duyurusu ise kendi ROM'u ile ilgili. OnePlus One normalde CyanogenMod tarafından geliştirilen ROM'u kullanıyor. OnePlus etkinlikte kendi topluluğu ile birlikte yeni bir ROM geliştirdiğini duyurdu.





Özelleştirilebilir yapıda ve reklamlardan arınmış olacağı belirtilen ROM için OnePlus bir isim belirleme yarışması da başlattı. Kazananlar OnePlus Power Bank veya Hong Kong seyahati ve OnePlus One akıllı telefonu ödüllerini alacak. OnePlus kendi ROM'unu opsiyonel olarak kullanmak isteyenlere yönelik geliştirdiğini belirtiyor. Ancak şimdiden OnePlus ve Cyanogen'in yollarını ayırdığına dair iddialar gündeme gelmeye başladı.

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-announces-a-custom-ROM-a-naming-contest-and-a-cheap-pretty-powerbank_id63898