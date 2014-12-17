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OnePlus kendi markasını taşıyan harici şarj istasyonunu tanıttı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus kendi markasını taşıyan harici şarj istasyonunu tanıttı

OnePlus One modeline bir mini versiyon hazırladığı iddiaları gündemde olan OnePlus firması, bugün düzenlediği etkinlikte beklentilerden çok uzak bazı duyurular yaptı. Bunlar özel bir ROM ve taşınabilir bir şarj ünitesi oldu.

Xiaomi gibi OnePlus da kendi ismini taşıyan OnePlus Power Bank harici şarj istasyonunu duyurdu. 10000mAh gücünde bir batarya taşıyan OnePlus Power Bank, alüminyum kasaya sahip ve iki adet USB çıkışı mevcut. LED bildirim ışıkları ile bataryanın enerji seviyesi gösteriliyor. Ağırlığı 220gr olan istasyonun fiyatı ise 15$. 

Firmanın ikinci duyurusu ise kendi ROM'u ile ilgili. OnePlus One normalde CyanogenMod tarafından geliştirilen ROM'u kullanıyor. OnePlus etkinlikte kendi topluluğu ile birlikte yeni bir ROM geliştirdiğini duyurdu. 

Özelleştirilebilir yapıda ve reklamlardan arınmış olacağı belirtilen ROM için OnePlus bir isim belirleme yarışması da başlattı. Kazananlar OnePlus Power Bank veya Hong Kong seyahati ve OnePlus One akıllı telefonu ödüllerini alacak. OnePlus kendi ROM'unu opsiyonel olarak kullanmak isteyenlere yönelik geliştirdiğini belirtiyor. Ancak şimdiden OnePlus ve Cyanogen'in yollarını ayırdığına dair iddialar gündeme gelmeye başladı. 

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-announces-a-custom-ROM-a-naming-contest-and-a-cheap-pretty-powerbank_id63898 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nam[A]sTe 4 yıl
Ses seda çıkmadı bundan.
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doctor_bey 4 yıl
Fiyata bak yav,Xiaomi power bank'a rakip gelmiş oldu
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ouzqan 4 yıl
Davetiye olmadan seri üretim yaparlarsa iyi satış yapar .
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zkurt86 4 yıl
Bunu da davetiye ile satmasınlar.
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NeroWin 4 yıl
Yarışma nerede yapılıyor, bende bir isim buldum
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alemburda34 4 yıl
Aliexpress akar. Xiaomi var ama tam istedigim kalitede cikmadi.
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General. 4 yıl
Burda 100tl den aşağı olmaz.
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prydzsnare 4 yıl
Semers simdiden hazirlansin patlar yakinda siparisler
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
xiaomi 10400 çok şükür kusursuz.Bunun yan koyma gibi bir sıkıntısı var fakat xiaomide yok
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EmreCArat 4 yıl
Ben Xiaomi 10400 mAh kullanıyorum,gayet memnunum.Xiaomi'nin kendi sitesinde 13 kusur dolar,Türkiye'de HB'de falan 80 lira seviyesinde bulunuyor.
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