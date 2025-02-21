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    OnePlus, devasa büyüklükte bir batarya üzerinde çalışıyor

    OnePlus, yeni nesil akıllı telefonlarında kullanılmak üzere devasa büyüklükte bir batarya üzerinde çalışıyor. Eğer söylentiler doğruysa, yakın zamanda şarj sorunları ortadan kalkabilir.

    OnePlus, devasa büyüklükte bir batarya üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon dünyasında batarya teknolojileri hızla gelişiyor ve özellikle Çinli üreticiler bu konuda önemli adımlar atıyor. OnePlus, Vivo ve Xiaomi gibi markalar, yeni nesil silikon-karbon (Si/C) bataryalar sayesinde hem ince hem de yüksek kapasiteli piller sunmayı başarıyor. Şimdi ise OnePlus, çıtayı daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor.

    Sektörde güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station'a göre, OnePlus 8.000mAh kapasiteli devasa bir batarya üzerinde çalışıyor. Bu bataryanın geliştirilmesi, OnePlus ve Oppo'nun Ar-Ge ekibi olan Ouga Lab tarafından yürütülüyor. Yeni nesil bataryanın en dikkat çekici noktalarından biri, silikon oranının önceki modellere kıyasla belirgin şekilde artırılması. Örneğin, OnePlus Ace 3 Pro modelinde bu oran yüzde 6 seviyesindeyken, yeni bataryada yüzde 15'e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Silikon, lityum iyonları tutma kapasitesi açısından grafite göre çok daha avantajlı olduğu için, bu yenilik batarya kapasitesinde kayda değer bir artış sağlıyor.

    Ancak OnePlus'ın doğrudan 8.000mAh kapasiteli bir bataryayla piyasaya çıkması beklenmiyor. Önümüzdeki dönemde ilk olarak 7.000mAh kapasiteli bir amiral gemisi modelinin tanıtılması daha olası görünüyor. Bununla birlikte, bataryanın yalnızca büyük kapasitesiyle değil, aynı zamanda 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle de fark yaratması bekleniyor. Bu teknoloji sayesinde, yüksek kapasiteli bataryalar bile çok kısa sürede şarj edilebilecek.

    Tabii ki, bu iddiaların henüz resmi bir onay almadığını unutmamak gerekiyor. OnePlus cephesinden konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmediği için, bu teknolojinin hangi modelde ve ne zaman karşımıza çıkacağı belirsizliğini koruyor. Ancak, Çinli üreticilerin batarya kapasitelerini artırma konusundaki agresif stratejileri göz önüne alındığında, akıllı telefon pazarında yakın gelecekte büyük değişimlerin yaşanacağı kesin gibi görünüyor.

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    X
    xsw 7 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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