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Önemli tedarikçilerden Pegatron, Çin’i terk ediyor

MacBook ve iPad tedariğindeki en büyük paya sahip olan Pegatron üretim tesislerini Çin’den Endonezya’ya kaydırma kararı aldı. Foxconn da Hindistan’a yatırım yapıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında son dönemde tüm gündem Huawei etrafına odaklanmışken üretim tarafında da ciddi gelişmeler var. Teknoloji devlerine tedarik yapan firmalar üretimi Çin’den kaydırıyor.

Devir değişiyor

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple’ın büyük tedarikçilerinden Pegatron üretim hattının büyük kısmını Çin’den taşımak için düğmeye bastı. Endonezya’da 300 milyon dolarlık yatırım yapan Pegatron, PT Sat Nusapersada tedarikçi firması ile ortak üretim yapacak.

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Ülkede işçiliğin oldukça ucuz olduğu ve Çin’e göre önemli avantajlar sağladığı biliniyor. Pegatron da bu nedenle Endonezya tercihi yaptı. Firma ülkede MacBook ve iPad üretimi yapacak. Üretimin en erken gelecek ay başlayacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan iPhone üreticisi Foxconn da benzer bir hazırlık içerisinde. Firma yıl sonuna kadar Hindistan’da iPhone üretimine başlamayı planlıyor. Normalde Hindistan’da iPhone SE üretimi yapılıyordu ancak kapsam genişleyecek.

Yaşanan gelişmelerin tüketiciye nasıl yansıyacağı merak konusu. Çin’deki işçilik maliyetlerinden daha yüksek bir maliyet elde edilmesi durumunda Apple ürünlerinde bir miktar fiyat artışı kaçınılmaz. Sadece Apple değil Çin’de üretim yaptıran pek çok firma için aynı durum söz konusu.

 

https://www.gizmochina.com/2019/05/24/apple-supplier-pegatron-shifting-production-to-indonesia/ Yorum Yaz
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ELECTROMER 2 hf. en beğenilen
Amerika ile bağı olan üreticiler yavaş yavaş Çin' den çıkmaya başladı.
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interwap 2 hf.
Gelsinler ülkemize yatırım yapsınlar. Asgari ücret Çinden biraz yüksek olabilir. Ancak asgari ücret TL bazında artsa da döviz bazında aynı durum söz konusu değil.
Gelsinler ülkemize yatırım yapsınlar. Asgari ücret Çinden biraz yüksek olabilir. Ancak asgari ücret TL bazında artsa da döviz bazında aynı durum söz konusu deği...
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DH Misafiri 1 hf.
Bu politikaların Trump ın eseri ve politik görüşü olduğunu kabul edemiyorsunuz...niye?...iş adamı olduğu için mi yoksa zengin olduğu için mi?....
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DH Misafiri 1 hf.
Demokrat partinin politikası...fakirleri çoğaltıp oy tabanını büyütmek...toplu fakirleşmek...daha eşit ama daha fakir bir hayat...
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DH Misafiri 1 hf.
Herkes kendi ağzıyla konuşur...
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DH Misafiri 1 hf.
Boş atıp tutanlar bu gelişme Çin'e zarar vermez dünyanın en büyük teknoloji ülkesi Asyadır merkez Asya bunu o Kafanıza sokun android yazılımını çalıştıran cihazlar bile asyalılar tarafından geliştirildi ve halen geliştiriliyor Apple nin icindeki kamera hoparlör bile Asya menşei Apple kendi ağzıyla söyledi daha iyisini yapamadık bundan dolayı Asya teknolojisi bizim için hatta dünya için çok önemli çünkü en iyisini onlar yapiyo dedi
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smart1978 2 hf.
Cok dogal bircok marka da cikacak cunku Trump Cin'den uretilenlere ciddi oradan vergi getirmisti ... Mantikli. Cin harici ulkelere tercih etmek iyi birsey. Hep Cin olmamaliydi zaten ...
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interwap 2 hf.
Gelsinler ülkemize yatırım yapsınlar. Asgari ücret Çinden biraz yüksek olabilir. Ancak asgari ücret TL bazında artsa da döviz bazında aynı durum söz konusu değil.
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The Hollow 2 hf.
Amerika'da demokratlar sırf kuru gürültü yapıyor. Trump ülkeyi uçuruyor. Ülke son yılların en az işsizlik oranını yaşıyor. Ekonomide de iyi durumdalar. NY Times bile kudurdu. Trump ile Netanyahu'yu anti-semitic şekilde karikatür yapmışlardı. Bu demokratlar ülkeye ipsiz sapsız ne olduğu belirsiz insanları doldurmayı çok seviyor. Bu yüzden Amerikalıları çok iyi anlayabiliyorum. Gelecek seçimde de yeniden Trump'ı seçmeleri onlar açısından iyi olur. Obama gibi pasif politika izlemiyor. Adam ülkesini düşünüyor.
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KaleyDeskop 2 hf.
Yakında çin ortadoğuya iner. Kuzey kore ike işbirliğini güçlendirir. Amerika eper çin sahaya inerse çok şey kaybedecek..
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ELECTROMER 2 hf. en beğenilen
Amerika ile bağı olan üreticiler yavaş yavaş Çin' den çıkmaya başladı.
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serafon 2 hf.
E peki abd 2020 de başkan değiştirirse aynı politika devam edecek mi? %99.99 trump yine başkan olacak gerçi ama.
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mokinto 2 hf. serafon
serafon
E peki abd 2020 de başkan değiştirirse aynı politika devam edecek mi? %99.99 trump yine başkan olacak gerçi ama.

Bence bu politikaları yürütmek üzere seçildi zaten. Başkasının ağzıyla konuştuğu çok belli değil mi?
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