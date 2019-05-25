Önemli tedarikçilerden Pegatron, Çin’i terk ediyor

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında son dönemde tüm gündem Huawei etrafına odaklanmışken üretim tarafında da ciddi gelişmeler var. Teknoloji devlerine tedarik yapan firmalar üretimi Çin’den kaydırıyor.

Devir değişiyor

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple’ın büyük tedarikçilerinden Pegatron üretim hattının büyük kısmını Çin’den taşımak için düğmeye bastı. Endonezya’da 300 milyon dolarlık yatırım yapan Pegatron, PT Sat Nusapersada tedarikçi firması ile ortak üretim yapacak.

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Ülkede işçiliğin oldukça ucuz olduğu ve Çin’e göre önemli avantajlar sağladığı biliniyor. Pegatron da bu nedenle Endonezya tercihi yaptı. Firma ülkede MacBook ve iPad üretimi yapacak. Üretimin en erken gelecek ay başlayacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan iPhone üreticisi Foxconn da benzer bir hazırlık içerisinde. Firma yıl sonuna kadar Hindistan’da iPhone üretimine başlamayı planlıyor. Normalde Hindistan’da iPhone SE üretimi yapılıyordu ancak kapsam genişleyecek.

Yaşanan gelişmelerin tüketiciye nasıl yansıyacağı merak konusu. Çin’deki işçilik maliyetlerinden daha yüksek bir maliyet elde edilmesi durumunda Apple ürünlerinde bir miktar fiyat artışı kaçınılmaz. Sadece Apple değil Çin’de üretim yaptıran pek çok firma için aynı durum söz konusu.