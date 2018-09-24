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Oneplus'ın hızlı şarj teknolojisi ''Dash Charge'' davalık oldu

Oneplus'ın akıllı telefonlarında yer verdiği hızlı şarj teknolojisi Dash Charge'a dava açıldı. Alman kulaklık üreticisi Bragi, Dash isminin kullanım hakkının kendisine ait olduğunu iddia ediyor.
7 ay
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Cep Telefonları
Furkan Babur
Yazar
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Oneplus'ın hızlı şarj teknolojisi ''Dash Charge'' davalık oldu
 

Ürünlerin ve hizmetlerin isimlendirilmesi teknoloji dünyasında son derece hassas bir konu. Bu isimlerin tüketicinin ilgisini çekmesi gerektiği gibi rakip firmaların marka haklarına da zarar vermemesi şart. Şirketler ticari marka olarak kaydettikleri isimleri kullanan diğer şirketlere dava açıp yüklü miktarda tazminat alabiliyorlar. Bu durumdan etkilenen son şirket akıllı telefon üreticisi OnePlus olabilir.


''Kullanıcıların kafasını karıştırıyor'' 

Kablosuz kulaklıklar üreten Alman şirketi Bragi, OnePlus'ın hızlı şarj teknolojisi Dash Charge'a karşı dava açtı. Aynı zamanda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulunan şirkete göre Oneplus'ın akıllı telefonlarında kullandığı bu teknolojinin ismi, kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Halihazırda The Dash Pro isimli bir kulaklık modeli satmakta olan şirket, Dash ismini ticari marka olarak tescil ettirdiğini belirtirken OnePlus'ın bu ismi kullanmayacağını vurguluyor.


Avrupa'da açılan bu dava aslında OnePlus için sürpriz olmadı zira halihazırda iki şirket arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de aynı konuya dayanan bir dava görülmekte. Bragi, Avrupa'da açtığı dava ile küresel olarak Dash markasının kullanım hakkını garantiye almak istiyor. Tabi Bragi'nin kablosuz kulaklıklarıyla OnePlus'ın hızlı şarj teknolojisi çok farklı kategorilerde hizmet sunan ürünler olduğundan kullanıcı tarafında gerçekten bir kafa karışıklığına neden olduğunu söylemek zor. Yine de Bragi, yasal yolları işleterek ticari markasını korumanın peşinde.


Dash Charge, Warp Charge'a dönebilir 

Buna ek olarak Avrupa'daki davanın ABD'deki davadan farklı sonuçlanması ihtimali de mevcut zira OnePlus, temmuz ayında  Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurmuş ve hızlı şarj teknolojisini yeniden isimlendirmişti. Warp Charge için ticari marka tescil başvurusunda bulunan şirket en azından Avrupa pazarında Dash Charge ismi yerine Warp Charge ismini kullanmayı planlıyor. 2016 yılında OnePlus 3'ün piyasaya sürülmesiyle duyurulan Dash Charge markasının yerini yakın bir zamanda Warp Charge alabilir. 


https://www.engadget.com/2018/09/23/bragi-sues-oneplus-in-europe-over-dash/ Yorum Yaz
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tahir40 7 ay en beğenilen
Bizim futboluyla gündeme gelemeyen topçunun S8 benim tescilli adım demesi kadar boş bi muhabbet daha. Neymiş bizim kulaklığın adında dash kelimesi geçiyor o halde senin şarj aletinde geçemez...
Bizim futboluyla gündeme gelemeyen topçunun S8 benim tescilli adım demesi kadar boş bi muhabbet daha. Neymiş bizim kulaklığın adında dash kelimesi geçiyor o hal...
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OverClocK1ng 7 ay
Böylece Bragi diye kulaklık üreten bir firma olduğunu öğrendik.
Tebrikler Bragi. Reklam işi okey. Merak etme...
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
Kulaklık ve şarz cihazı aynı sınıfta değil fakat şarz cihazını kapsayan bir sınıfta patent aldıysa dava açan firma, sonuna kadar haklı bulunur ve OnePlus o ismi kullanamaz.
Patent konusunda fikri olmayanların boş boş konuşarak ilgi çekmeye çalışması ve mesaj içeriği nasıl bir uyum içinde öyle
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alemburda34 7 ay
Bence firmayı satın alıp sustursun
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bkamber 7 ay
dash gibi 😂 rapid ,quick,superfast 😁😁
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OverClocK1ng 7 ay
Böylece Bragi diye kulaklık üreten bir firma olduğunu öğrendik.
Tebrikler Bragi. Reklam işi okey. Merak etme...
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tahir40 7 ay en beğenilen
Bizim futboluyla gündeme gelemeyen topçunun S8 benim tescilli adım demesi kadar boş bi muhabbet daha. Neymiş bizim kulaklığın adında dash kelimesi geçiyor o halde senin şarj aletinde geçemez...
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