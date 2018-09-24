Oneplus'ın hızlı şarj teknolojisi ''Dash Charge'' davalık oldu

Ürünlerin ve hizmetlerin isimlendirilmesi teknoloji dünyasında son derece hassas bir konu. Bu isimlerin tüketicinin ilgisini çekmesi gerektiği gibi rakip firmaların marka haklarına da zarar vermemesi şart. Şirketler ticari marka olarak kaydettikleri isimleri kullanan diğer şirketlere dava açıp yüklü miktarda tazminat alabiliyorlar. Bu durumdan etkilenen son şirket akıllı telefon üreticisi OnePlus olabilir.





''Kullanıcıların kafasını karıştırıyor''

Kablosuz kulaklıklar üreten Alman şirketi Bragi, OnePlus'ın hızlı şarj teknolojisi Dash Charge'a karşı dava açtı. Aynı zamanda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulunan şirkete göre Oneplus'ın akıllı telefonlarında kullandığı bu teknolojinin ismi, kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Halihazırda The Dash Pro isimli bir kulaklık modeli satmakta olan şirket, Dash ismini ticari marka olarak tescil ettirdiğini belirtirken OnePlus'ın bu ismi kullanmayacağını vurguluyor.





Avrupa'da açılan bu dava aslında OnePlus için sürpriz olmadı zira halihazırda iki şirket arasında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de aynı konuya dayanan bir dava görülmekte. Bragi, Avrupa'da açtığı dava ile küresel olarak Dash markasının kullanım hakkını garantiye almak istiyor. Tabi Bragi'nin kablosuz kulaklıklarıyla OnePlus'ın hızlı şarj teknolojisi çok farklı kategorilerde hizmet sunan ürünler olduğundan kullanıcı tarafında gerçekten bir kafa karışıklığına neden olduğunu söylemek zor. Yine de Bragi, yasal yolları işleterek ticari markasını korumanın peşinde.





Dash Charge, Warp Charge'a dönebilir

Buna ek olarak Avrupa'daki davanın ABD'deki davadan farklı sonuçlanması ihtimali de mevcut zira OnePlus, temmuz ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurmuş ve hızlı şarj teknolojisini yeniden isimlendirmişti. Warp Charge için ticari marka tescil başvurusunda bulunan şirket en azından Avrupa pazarında Dash Charge ismi yerine Warp Charge ismini kullanmayı planlıyor. 2016 yılında OnePlus 3'ün piyasaya sürülmesiyle duyurulan Dash Charge markasının yerini yakın bir zamanda Warp Charge alabilir.

https://www.engadget.com/2018/09/23/bragi-sues-oneplus-in-europe-over-dash/