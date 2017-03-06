Opel resmen Citroen ve Peugeot ortaklığına dahil oldu

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Günlerdir konuşulan Opel’in PSA Grubu bünyesine katılacağı iddiaları sonunda resmiyet kazandı. Hafta sonunda anlaşmanın sağlandığı haberini zaten sizlere aktarmıştık. Bu kez resmi açıklama yapıldı ve Opel’in 2.3 milyar dolar karşılığında Fransız grubuna dahil olmuş oldu.

Özellikle PSA Grubu’nun %7’lik hissesini elinde bulunduran ve nakdi anlamda şirkete ciddi bir kaynak yaratma potansiyeline sahip Çinli ortağın (Dongfeng Motors) bu satın almada çok istekli olduğu biliniyordu ve önemli rol oynayacağı söyleniyordu. 200 bin civarında çalışan olan şirket bu satın almayla özellikle Avrupa pazarında dengeleri değiştirmiş olacak.

Dünyada PSA Grubu'nun etkin olduğu pazarlar

Avrupa pazarında halen Volkswagen grubunun ciddi bir hakimiyeti bulunuyor ancak PSA, Opel ile birlikte Renault’u geçerek ikinci sıraya yerleşmiş olacak. PSA ve General Motors Avrupa, 2016 yılında toplamda 4.3 milyon otomobil satışı gerçekleştirmişti. Bütün Volkswagen şirketlerinin toplam satışı ise 10.3 milyon seviyesinde gerçekleşmiş.