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Opel resmen Citroen ve Peugeot ortaklığına dahil oldu

Peugeot ve Citroen markalarının çatı şirketi PSA Group, resmi anlaşmanın sağlanmasının ardından bugün düzenlenen bir basın toplantısıyla resmen Opel’in sahibi olduğunu duyurdu.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Opel resmen Citroen ve Peugeot ortaklığına dahil oldu
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Günlerdir konuşulan Opel’in PSA Grubu bünyesine katılacağı iddiaları sonunda resmiyet kazandı. Hafta sonunda anlaşmanın sağlandığı haberini zaten sizlere aktarmıştık. Bu kez resmi açıklama yapıldı ve Opel’in 2.3 milyar dolar karşılığında Fransız grubuna dahil olmuş oldu.

Özellikle PSA Grubu’nun %7’lik hissesini elinde bulunduran ve nakdi anlamda şirkete ciddi bir kaynak yaratma potansiyeline sahip Çinli ortağın (Dongfeng Motors) bu satın almada çok istekli olduğu biliniyordu ve önemli rol oynayacağı söyleniyordu. 200 bin civarında çalışan olan şirket bu satın almayla özellikle Avrupa pazarında dengeleri değiştirmiş olacak.

Dünyada PSA Grubu'nun etkin olduğu pazarlar

Avrupa pazarında halen Volkswagen grubunun ciddi bir hakimiyeti bulunuyor ancak PSA, Opel ile birlikte Renault’u geçerek ikinci sıraya yerleşmiş olacak. PSA ve General Motors Avrupa, 2016 yılında toplamda 4.3 milyon otomobil satışı gerçekleştirmişti. Bütün Volkswagen şirketlerinin toplam satışı ise 10.3 milyon seviyesinde gerçekleşmiş.


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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Bu duruma üzülen tipler görüyorum hemde bizim memlekette, arkadaş pejoyu citroen i beğenmemek Senin ne haddine? Fransızlar kadar üstüne koyan kaç marka olduğu tartışılır Hale'n gelmiş Opel e geçmiş olsun falan diyorlar
yazık yahu cahilliğimizi bu kadar belli etmesek keşke
Bu duruma üzülen tipler görüyorum hemde bizim memlekette, arkadaş pejoyu citroen i beğenmemek Senin ne haddine? Fransızlar kadar üstüne koyan kaç marka olduğu ...
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Yanıtla +76
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hlksnrr 2 yıl
Saab gitti,
Volvo gitti,
Opel gitti,
Biz de gittik 26 Milyar doları suriyelilere harcadık, getirisi olmadığı gibi götürüsü devam ediyor.
3 Yanıt Yanıtla +69
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Delikli Nane 2 yıl
suriyelilere besleyene kadar yerli opelimiz olurdu
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causandum 2 yıl
peugeotu opelin üstüne konumlandırılması gibi bir düşünce varmış.
www.haberturk.com/ekonomi/otomobil/haber/1419261-peugeot-ceosu-ihtiyac-olursa-turkiyede-8-ayda-fabrika-acariz
www.birgun.net/haber-detay/pazarin-dengeleri-degisiyor-psa-opel-i-satin-aldi-150395.html
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Kaiser75 2 yıl
Yeni insigniada 130 hp cdti mı olacak yoksa 120 hp hdi mi ?? Ne dersiniz ??
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Ragnarok. 2 yıl Kaiser75
kayzer75
Yeni insigniada 130 hp cdti mı olacak yoksa 120 hp hdi mi ?? Ne dersiniz ??


120 beygir çekmez onu.Büyük ihtimal hem 1.6 136 cdti hem de 1.6 160 cdti olacak
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Ohol Oula 2 yıl
Ucuza gitmiş be
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Experimentation 2 yıl
sütçü beygirleri eat6 şanzıman ile gerçek beygire dönüşecek
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hkinali52 2 yıl
Bizlere hayırlı olsun demek düşer
Darısı canım ülkemin başına
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Daft Punk 2 yıl
8 yıl boyunca Peugeotun 2 farkli modelini severek kullandim ve artik farkli marka olsun dedim Opel Insignia aldim.
Opel PSA gruba satıldı

1404 Room filminde bir replik vardı:
"Bu odadan çıksan bile asla bu odadan çıkamazsın."
PSA yı severim.
Opelide sevdim.
Hayirlisi olsun.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Ragnarok. 2 yıl Daft Punk
Daft Punk
8 yıl boyunca Peugeotun 2 farkli modelini severek kullandim ve artik farkli marka olsun dedim Opel Insignia aldim.
Opel PSA gruba satıldı

1404 Room filminde bir replik vardı:
"Bu odadan çıksan bile asla bu odadan çıkamazsın."
PSA yı severim.
Opelide sevdim.
Hayirlisi olsun.

room 1408 değil mi o
1 Yanıt Yanıtla +2
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Ryzen1200 2 yıl
Bizimkiler anca yol yapsın.
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orhan1461 2 yıl
DH Otomobil dünyasının gelecekteki tartışma konusunu tahmin edebiliyorum. Opel alman mı , fransız mı ?.. tıpkı fordun yıllarca almanmı amerikanmı diye tartışıldığı gibi
1 Yanıt Yanıtla +1
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fellini 2 yıl orhan1461
Orijinalden alıntı: orhan1461
DH Otomobil dünyasının gelecekteki tartışma konusunu tahmin edebiliyorum. Opel alman mı , fransız mı ?.. tıpkı fordun yıllarca almanmı amerikanmı diye tartışıldığı gibi


Alman değil ya artık alınmaz, "paran varsa alman" cıları üzmüştür
Sene olmuş 2017, bunca ortaklık onca parça tedariki vs olurken saf milliyetine göre araba değerlendirmek biz Türklere mahsus olsa gerek.
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JanKlod 2 yıl
PSA BEY DİYECEKSİNİZ!!
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kadirirdem 2 yıl
Güle Güle Opel...
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