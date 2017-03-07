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Opel satın alması, elektrikli Citroen ve Peugeot modellerine hayat verecek

Opel’i 2.3 milyar dolar karşılığında satın alan PSA Grubu, otomobil endüstrisinin geleceği olarak görülen elektrikli modeller konusunda da kazançlı bir sürece kapı aralamış olabilir.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Opel satın alması, elektrikli Citroen ve Peugeot modellerine hayat verecek
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General Motors’un Avrupa’daki işlerini PSA Grubu’na satması pazardaki dengeleri değiştirme noktasında kritik önem taşıyordu. Bu hamle ile Volkswagen grubunun ardından PSA, ikinci büyük otomobil grubu haline geldi ancak işin görünüşteki bu etkisinin çok daha derinde farklı durumlara da kapı aralamış olabileceğini görüyoruz.

2.3 milyar dolarlık satın alma sonrasında konuşan GM yetkilileri, elektrikli araç teknolojilerinin daha da yaygınlaştırılması adına PSA ile birlikte çalışacaklarını da dile getirmekten kaçınmıyor. Bu durum aslında son derece heyecan verici. GM hali hazırda Avrupa pazarında Opel Ampera-E modelini satışa sunmayı planlıyordu.

Çok yakında birçok ülkede Chevrolet Bolt, Opel Ampera-E adıyla satılacak. Avrupa için 520km menzil ile sertifikalandırılan bu araç, pazar adına kritik önem taşıyor. Sonraki dönemlerde benzer teknolojilere sahip bir Peugeot veya Citroen modellerinin de vitrinlerde yer alması, pazarın büyümesi adına önemli. Daha da önemlisi ise fosil yakıtlı motor teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen birkaç üreticisinden biri olan PSA’ya elektrikli araçlar noktasında da yetkinlik kazandırması adına iş birliği stratejik önem taşır hale geliyor. Belki ilerleyen dönemlerde elektrikli bir Citroen C3 veya Peugeot 208 görürüz.

Aralık ayından bu yana ABD pazarında Bolt EV modelini satan GM, bugüne kadar toplamda 2000 adetlik satışı aşmış durumda. Avrupa’da bu rakamın daha da yukarılara tırmanması şaşırtıcı olmayacaktır zira Norveç, Fransa, İsviçre gibi birçok ülkede elektrikli araçlara önemli teşvikler uygulanıyor.


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tugares 2 yıl en beğenilen
Keşke Cruze i de tekrardan pazara soksa :(
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
En merak ettiğim konu idi çünkü Opel'in planı güzeldi geleceğe yönelikti birlikte çalışılacaksa Opel'in planı ölmemiş demektir.
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kadirirdem 2 yıl
Umarın güzel ürünler çıkar...
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tugares 2 yıl en beğenilen
Keşke Cruze i de tekrardan pazara soksa :(
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theyapici 2 yıl
yazık olmuş opele
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BekirTemel 2 yıl theyapici
theyapici
yazık olmuş opele

Aynen keşke turuncu ekranları ve segmentinin en berbat tasarımlı aracı(mokka) gibi facialar ile bu konulardaki istikrarını devam ettirseydi, yazık olmuş.
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1BilimAdamı 2 yıl
150-200km menzil olsun ucuz olsun.Uzun yoldayken hızlı sarj istasyonunda(varsa) sarj eder devam edersin.
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kaptanos 2 yıl
Az önceki Golf haberinden sonra pek ilgimi çekmedi, keza adamlara 50 den verseler bize 150den geleceği için, umursamak mümkün değil.
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