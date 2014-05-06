Opera 21 internet tarayıcısı, Mac ve Windows için kullanıma sunuldu

Uzun yıllardır hem masaüstü hem de mobil platformlarda yer alan Opera, Aura teknolojisi ile donattığı 21. sürümünü kullanıma sundu.

Hem Windows hem de Mac platformları için kullanıma sunulan Opera 21, Aura adı verilen teknoloji ile donanımsal hızlandırma yapıyor ve böylece animasyonlar ya da genel olarak sayfa gösterimi çok daha iyi şekilde yerine getirilebiliyor. Mac tarafında benzer performansı Apple'ın Core Animation teknolojisi ile sağlayan tarayıcı, adres çubuğunda sayfaların URL'sini tam olarak gösterebiliyor, Chromium 34.0.1847.132 ile daha iyi site desteği veriyor ve son olarak Windows'a özel %200 DPI ayarıyla küçük fontlardan kullanıcılarını kurtarıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Opera'nın 21. sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.opera.com/desktop/2014/05/opera-21-desktop-released-aura-powered/