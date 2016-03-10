Opera 37, dahili reklam engelleyici ile geliyor ve Chrome'dan daha hızlı

Opera, web tarayıcısının sadece entegre reklam engelleme yetenekleri ile yüzde 90'a kadar hız artışı vadeden yeni geliştirici sürümünü yayınladı. Opera 37, yüklenmekte olan web sitelerindeki reklamları engelleyerek hız artışı sağlayabilen ilk sürüm olarak dikkat çekiyor.

Chrome'dan daha Hızlı

Opera, masaüstü tarayıcısının web sayfalarının yüklenme süresini, reklam engelleyici kullanmayan tarayıcılara oranla yüzde 90'a kadar hızlandırabileceğini iddia ediyor. Ayrıca eklenti desteğiyle web sitelerdeki reklamları kaldırabilen geleneksel tarayıcılardan ise ortalama yüzde 40 hız artışı sağladığını belirtiyor.

Henüz geliştirme aşamasında ancak denenebiliyor

Opera, reklam engellendiğinde adres çubuğunda küçük bir ikon görüntüleniyor. Bu ikonu kullanarak bulunduğunuz web sitesini beyaz listeye alabilir ya da sayfa yükleme süreleri üzerinde reklamların etkisini görmek için bir hız testi yapabilirsiniz. Bu özelliğin nasıl kullanıldığını haberin sonunda yer alan tanıtım videosunda görebilirsiniz.

geliştirme aşamasında olduğunu unutmayın. Bu nedenle bazı hatalar içerebilir. Yeni sürümü mevcut haliyle denemek istiyorsanız Gizlilik ve güvenlik" bölümünden etkinleştirilmesi gerekiyor. Reklam engelleme yeteneğine sahip Opera 37'nin halaaşamasında olduğunu unutmayın. Bu nedenle bazı hatalar içerebilir. Yeni sürümü mevcut haliyle denemek istiyorsanız buraya tıklayarak Opera resmi blog sayfası üzerinden işletim sisteminize uygun versiyonu indirebilirsiniz. Reklam engelleme seçeneği varsayılan olarak açık şekilde gelmiyor. Yüklemeden sonra Ayarlar kısmındaki "" bölümünden etkinleştirilmesi gerekiyor.

https://www.opera.com/blogs/desktop/2016/03/native-ad-blocking-feature-opera-for-computers/#labnol