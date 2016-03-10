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Opera 37, dahili reklam engelleyici ile geliyor ve Chrome'dan daha hızlı

Popüler internet tarayıcısı Opera'nın 37 numaralı sürümü dahili bir reklam engelleyiciye sahip. Bu sayede sayfa yükleme sürelerini yüzde 90'a kadar hızlandırabiliyor.
3 yıl
6,8b
1
29
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Opera, web tarayıcısının sadece entegre reklam engelleme yetenekleri ile yüzde 90'a kadar hız artışı vadeden yeni geliştirici sürümünü yayınladı. Opera 37, yüklenmekte olan web sitelerindeki reklamları engelleyerek hız artışı sağlayabilen ilk sürüm olarak dikkat çekiyor.

Chrome'dan daha Hızlı 

Opera, masaüstü tarayıcısının web sayfalarının yüklenme süresini, reklam engelleyici kullanmayan tarayıcılara oranla yüzde 90'a kadar hızlandırabileceğini iddia ediyor. Ayrıca eklenti desteğiyle web sitelerdeki reklamları kaldırabilen geleneksel tarayıcılardan ise ortalama yüzde 40 hız artışı sağladığını belirtiyor.

Henüz geliştirme aşamasında ancak denenebiliyor

Opera, reklam engellendiğinde adres çubuğunda küçük bir ikon görüntüleniyor. Bu ikonu kullanarak bulunduğunuz web sitesini beyaz listeye alabilir ya da sayfa yükleme süreleri üzerinde reklamların etkisini görmek için bir hız testi yapabilirsiniz. Bu özelliğin nasıl kullanıldığını haberin sonunda yer alan tanıtım videosunda görebilirsiniz.
Reklam engelleme yeteneğine sahip Opera 37'nin hala geliştirme aşamasında olduğunu unutmayın. Bu nedenle bazı hatalar içerebilir. Yeni sürümü mevcut haliyle denemek istiyorsanız buraya tıklayarak Opera resmi blog sayfası üzerinden işletim sisteminize uygun versiyonu indirebilirsiniz. Reklam engelleme seçeneği varsayılan olarak açık şekilde gelmiyor. Yüklemeden sonra Ayarlar kısmındaki "Gizlilik ve güvenlik" bölümünden etkinleştirilmesi gerekiyor.

https://www.opera.com/blogs/desktop/2016/03/native-ad-blocking-feature-opera-for-computers/#labnol Yorum Yaz
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Morphinz 3 yıl en beğenilen
10 yıldan daha uzun süredir OPERA kullanıyorum.
Her zaman en sevdiğim tarayıcı olmuştur.. Günümüzde dahi kullanımı en güzel, kısayolları ve özellikleri en çok olan tarayıcıdır...
Yalnız bazı noktalarda adamı çileden çıkardığı zamanlar olmuştur.
Defalarca bırakma eşiğine gelip yinede bırakmadım! Çünkü hep bu problemleri geçte olsa çözdüler.
Browser camiasında en çok kazanan firmanın OPERA olmasını temenni ediyorum.
Umarım bu sürüm ile gerçekten bize güzel bir deneyim sunar.
10 yıldan daha uzun süredir OPERA kullanıyorum.Her zaman en sevdiğim tarayıcı olmuştur.. Günümüzde dahi kullanımı en güzel, kısayolları ve özellikleri en ço...
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DH Misafiri 2 yıl
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KillForYou! 3 yıl
Ben henüz denemedim ama gömülü reklam engelliyici iyi fikir.
Microsoft yapmadığı sürece de Chrome dan daha hızlı olacaktır.
Gömülü modül teoride her zaman eklentiden hızlı çalışır.
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bkaakco 3 yıl
Yaklaşık 1 senenin ardından Opera yükledim. Görmeyeli iyileşmiş.
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cibicibi 3 yıl
Browser olayında Opera fanatiği olduğum için merak edip tarayıcıyı indirdim ve kullanıyorum, izlenimlerim şunlar
-reklamları yüzde yüz engellemiyor nerdeyse yüzde elli, belki ileride daha fazla olur
-reklam engelleyici kullanınca açılamayan sayfalar da açılabiliyor yani sayfa editörlerin tehditlerini de boşa çıkaracak ve ABPlus'un bu konuda önüne geçiyor
-farklı bir Hızlı Erişim yüzü geliyor. kısayolların altında daha önce okuduğumuz haberlere benzer ilgili haberler çıkıyor (bence bunun opsiyonel olarak kalkması gerek çünkü yavaşlatma nedeni olabiliyor)
-
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MegaWolt38 3 yıl
Explorer adı değişse de yine eşşek yine eşşek.
2015 yılı test sonuçlarına bakarsanız Opera her daim en hızlı ve güvenli tarayıcı olmuştur.
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etusch 3 yıl
operaya geçeyim madem öyle reklamlardan google'dan ve windowstan nefret ediyorum.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Elsa
SgtLittleNoob Garibim Edge yine en gerilerde kalmış. Deneyelim bakalım.
Reklamla beraber ama o. Reklamli kimse edgenin eline su dökemez

Microsoft CEO'su Mr.Elsa gelmiş

webtekno.com/... laptopmag.com/... maketecheasier.com/...
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Elsa 3 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`
Elsa
Orijinalden alıntı: SgtLittleNoob Garibim Edge yine en gerilerde kalmış. Deneyelim bakalım.
Reklamla beraber ama o. Reklamli kimse edgenin eline su dökemez

Microsoft CEO'su Mr.Elsa gelmiş

webtekno.com/... laptopmag.com/... maketecheasier.com/...

Tşk
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sis651 3 yıl
İyi de Opera'da eskiden vardı zaten reklam engelleme. Hatta ilk reklam engelleme onda çıkmıştı. Sonra Chrome tabanına falan geçtiler saçma sapan hale geldi ortalık. Yok reklam engelleyici yükle bilmem ne... Çoğu da performanslı değil zaten...
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Guest-1E8C38219 3 yıl
WhatsChrome operada var mı?
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Fenomenon 3 yıl Guest-1E8C38219
SvadyaDerebeyi
WhatsChrome operada var mı?

Opera var mı diye bişey yok. Chrome'un marketine gir, yükle, çalışır.
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umut_baris 3 yıl
Kromcu tayfa artık konuşamaz. O nasıl bir gecikme süresidir?

MS yine sınıfta kalmış. Bu kadar sinameki bir şirket daha yok yeryüzünde.

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kadirirdem 3 yıl
Ram'i her ne kadar çok harcasa'da ,Chrome'dan vazgeçemiyorum...
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myhotyro 3 yıl
"Popüler internet tarayıcısı" derken :))
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reklam, web tarayıcı ve
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