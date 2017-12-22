Opera 50'ye kripto para madenciliğini engelleyecek NoCoin özelliği geldi

Opera Software, yakında desteklenen tüm platformlar için yayınlanacak Opera 50 web tarayıcısının Release Candidate (yayın adayı) sürümünün kullanıma sunulduğunu açıkladı.

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Önümüzdeki günlerde çıkacak Opera 50 web tarayıcısına eklenen en önemli özelliklerden biri olan NoCoin, internette gezinirken kripto para madencilerinin bilgisayarınızın işlemci gücünü sömürmesine izin vermeyecek. Aslında oldukça faydalı olan bu işlevin artık piyasadaki tüm tarayıcılarda varsayılan olarak bulunması gerekli.

NoCoin özelliği nasıl çalışıyor?

Opera 50 ile birlikte gelen kripto para madenciliği koruma özelliği NoCoin, reklam engelleyici altındaki Ayarlar panelinde yer alıyor. Yani bu özelliğin entegre reklam engelleme mekanizmasına bağlı olduğunu belirtelim. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin sizden izinsiz kripto para madenciliği yapmasının önüne geçmek için reklam engelleyicinin etkinleştirilmiş olması gerekli.

kullanmaya başlamak isterseniz NoCoin isimli yeni özelliği hemenisterseniz buraya tıklayarak Windows, Linux ve MacOS için Opera 50 Release Candidate sürümünü indirebilirsiniz.

https://blogs.opera.com/desktop/2017/12/opera-50-beta-rc-cryptocurrency-mining-protection/