Opera 50'ye kripto para madenciliğini engelleyecek NoCoin özelliği geldi

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Opera Software, yakında desteklenen tüm platformlar için yayınlanacak Opera 50 web tarayıcısının Release Candidate (yayın adayı) sürümünün kullanıma sunulduğunu açıkladı.Ayrıca Bkz. "Bitcoin ve diğer kripto paralar tepetaklak"
Önümüzdeki günlerde çıkacak Opera 50 web tarayıcısına eklenen en önemli özelliklerden biri olan NoCoin, internette gezinirken kripto para madencilerinin bilgisayarınızın işlemci gücünü sömürmesine izin vermeyecek. Aslında oldukça faydalı olan bu işlevin artık piyasadaki tüm tarayıcılarda varsayılan olarak bulunması gerekli.
NoCoin özelliği nasıl çalışıyor?
Opera 50 ile birlikte gelen kripto para madenciliği koruma özelliği NoCoin, reklam engelleyici altındaki Ayarlar panelinde yer alıyor. Yani bu özelliğin entegre reklam engelleme mekanizmasına bağlı olduğunu belirtelim. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin sizden izinsiz kripto para madenciliği yapmasının önüne geçmek için reklam engelleyicinin etkinleştirilmiş olması gerekli.
NoCoin isimli yeni özelliği hemen kullanmaya başlamak isterseniz buraya tıklayarak Windows, Linux ve MacOS için Opera 50 Release Candidate sürümünü indirebilirsiniz.
https://blogs.opera.com/desktop/2017/12/opera-50-beta-rc-cryptocurrency-mining-protection/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
@Ejihov
Hocam, ya biz bunları diğer tarayıcılarda eklenti ile yapabiliyoruz. Hatta reklam engelleme eklentilerinin ayarlarını kurcalıyorum ben. Gayet de paşalar gibi engelliyor. Dediğiniz gibi uBlock Origin'in içinde var bu özellik. Hatta siz bana demiştiniz.
Bir de artı olarak VPN'si var o kadar. O da benim içime yaramıyor.
Ek olarak Google Chrome'un içinde dahilî çeviri özelliği var. Google Chrome'u sadece Linux dağıtımımda kullanıyorum. Windows'ta son günlerde Vivaldi adlı tarayıcıyı test ediyorum. Brave'ı denedim ama memnun etmedi beni. Android'de Mozilla Firefox hızlandı. Eklenti desteği de var Mozilla Firefox'un Android'de. O yüzden Android'de hâlen Mozilla Firefox kullanıyorum.
@Ejihov
Hocam, ya biz bunları diğer tarayıcılarda eklenti ile yapabiliyoruz. Hatta reklam engelleme eklentilerinin ayarlarını kurcalıyorum ben. Gayet de paşalar gibi engelliyor. Dediğiniz gibi uBlock Origin'in içinde var bu özellik. Hatta siz bana demiştiniz.
Bir de artı olarak VPN'si var o kadar. O da benim içime yaramıyor.
Ek olarak Google Chrome'un içinde dahilî çeviri özelliği var. Google Chrome'u sadece Linux dağıtımımda kullanıyorum. Windows'ta son günlerde Vivaldi adlı tarayıcıyı test ediyorum. Brave'ı denedim ama memnun etmedi beni. Android'de Mozilla Firefox hızlandı. Eklenti desteği de var Mozilla Firefox'un Android'de. O yüzden Android'de hâlen Mozilla Firefox kullanıyorum.
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