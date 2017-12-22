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Opera 50'ye kripto para madenciliğini engelleyecek NoCoin özelliği geldi

Opera'nın 50 numaralı sürümüne web sitelerinin gizlice yaptığı kripto para madenciliğini engelleyecek NoCoin özelliği geldi. Tarayıcı artık işlemci gücünüzün sömürülmesine izin vermeyecek.
1 yıl
3,5b
1
33
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Opera Software, yakında desteklenen tüm platformlar için yayınlanacak Opera 50 web tarayıcısının Release Candidate (yayın adayı) sürümünün kullanıma sunulduğunu açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Bitcoin ve diğer kripto paralar tepetaklak"
Önümüzdeki günlerde çıkacak Opera 50 web tarayıcısına eklenen en önemli özelliklerden biri olan NoCoin, internette gezinirken kripto para madencilerinin bilgisayarınızın işlemci gücünü sömürmesine izin vermeyecek. Aslında oldukça faydalı olan bu işlevin artık piyasadaki tüm tarayıcılarda varsayılan olarak bulunması gerekli.

NoCoin özelliği nasıl çalışıyor?

Opera 50 ile birlikte gelen kripto para madenciliği koruma özelliği NoCoin, reklam engelleyici altındaki Ayarlar panelinde yer alıyor. Yani bu özelliğin entegre reklam engelleme mekanizmasına bağlı olduğunu belirtelim. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin sizden izinsiz kripto para madenciliği yapmasının önüne geçmek için reklam engelleyicinin etkinleştirilmiş olması gerekli.
NoCoin isimli yeni özelliği hemen kullanmaya başlamak isterseniz buraya tıklayarak Windows, Linux ve MacOS için Opera 50 Release Candidate sürümünü indirebilirsiniz.

https://blogs.opera.com/desktop/2017/12/opera-50-beta-rc-cryptocurrency-mining-protection/ Yorum Yaz
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sadrag 1 yıl en beğenilen
Operayı seviyorum hakkaten. Bence hakettiği değeri bulamıyor..
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Vatikanli Mumin 1 yıl
Serepsizler bizim islemcimizi bizden habersiz kullanmak ne demek, haram olsun o kriptolar boğazlarında kalsın yuvaları yıkılsın
2 Yanıt Yanıtla +23
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dr20mouse 1 yıl
Opera adamdır chrome da şifreler olmasa direk gecicem. Google'dan daha iyi kullanıyor chromium motorunu.
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
INumber1OneI 1 yıl
ben bu muhabbeti anlamadım arkadaşlar sizce gelmesi iyi mi oldu
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Hümiyettin 1 yıl
Yandex'te de bir süredir o tür sitelere girince madencilik uyarısı çıkıyordu.
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rwo 1 yıl
opera cidden güzel bir browser geçmişin mozillası gibi sadece işine bakıp işe yarar işler yapıyor aktif mozzilla kullanıcısıyım ancak mozzilanın cıvıtmaya başladığını düşünüyorum
1 Yanıt Yanıtla
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Türkçesever 1 yıl
Bence geçmişin Mozilla Firefox'u olamayacak. Çünkü Mozilla Firefox gibi açık kaynak kodlu değil.
@Ejihov
Hocam, ya biz bunları diğer tarayıcılarda eklenti ile yapabiliyoruz. Hatta reklam engelleme eklentilerinin ayarlarını kurcalıyorum ben. Gayet de paşalar gibi engelliyor. Dediğiniz gibi uBlock Origin'in içinde var bu özellik. Hatta siz bana demiştiniz.

Bir de artı olarak VPN'si var o kadar. O da benim içime yaramıyor.
Ek olarak Google Chrome'un içinde dahilî çeviri özelliği var. Google Chrome'u sadece Linux dağıtımımda kullanıyorum. Windows'ta son günlerde Vivaldi adlı tarayıcıyı test ediyorum. Brave'ı denedim ama memnun etmedi beni. Android'de Mozilla Firefox hızlandı. Eklenti desteği de var Mozilla Firefox'un Android'de. O yüzden Android'de hâlen Mozilla Firefox kullanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Türkçesever 1 yıl rwo
Bence geçmişin Mozilla Firefox'u olamayacak. Çünkü Mozilla Firefox gibi açık kaynak kodlu değil.
@Ejihov
Hocam, ya biz bunları diğer tarayıcılarda eklenti ile yapabiliyoruz. Hatta reklam engelleme eklentilerinin ayarlarını kurcalıyorum ben. Gayet de paşalar gibi engelliyor. Dediğiniz gibi uBlock Origin'in içinde var bu özellik. Hatta siz bana demiştiniz.

Bir de artı olarak VPN'si var o kadar. O da benim içime yaramıyor.
Ek olarak Google Chrome'un içinde dahilî çeviri özelliği var. Google Chrome'u sadece Linux dağıtımımda kullanıyorum. Windows'ta son günlerde Vivaldi adlı tarayıcıyı test ediyorum. Brave'ı denedim ama memnun etmedi beni. Android'de Mozilla Firefox hızlandı. Eklenti desteği de var Mozilla Firefox'un Android'de. O yüzden Android'de hâlen Mozilla Firefox kullanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Öner 1 yıl
adres barda drop menü yok, nasıl aktif edebilirim?

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vuslat3477 1 yıl
Opera Birgün lider olucak
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DH Misafiri 1 yıl
Helal olsun opera'ya, yıllardır hem mobilde ben bilgisayarda tek kullandığım tarayıcı.
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DH Misafiri 1 yıl
Bilgisayarda dahili VPN ve reklam engelleme, mobilde ise veri tasarrufu moduyla bütün yasaklı sitelere rahatça zahmetsizce girmeye olanak tanıyan 1 numaralı tarayıcı opera.
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DH Misafiri 1 yıl
Opera Mini Android sürümünde indirme yöneticisi bile var. Hemen her sitedeki videoları 3. Parti uygulama kullanmadan tek tık ile indirebiliyorsun. Daha ne yapsın bu adamlar.
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wakari_mayo 1 yıl
En harika tarayıcı şimdi daha harika olmuş desenize.
uBlock'a da böyle bir özellik gelir mi? Halihazırda var mıdır?
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Ejihov 1 yıl wakari_mayo
uBlock Origin böyle bir özelliğe sahip.
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Müştemilat Bey 1 yıl
Opera candır,en kullanıslı,basit ve gelismis browser bana göre
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