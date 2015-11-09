Opera Max, 14 üreticinin telefonlarında ön yüklü gelecek

Mobil ve masaüstü tarayıcı dünyasının önemli isimlerinden Opera, Opera Max'i için 14 farklı akıllı telefon üreticisi ile anlaştığını duyurdu.





Opera Mini ile benzer bir işlev bulunan Opera Max, tüm sisteme yayılarak uygulamaların harcadığı veri miktarını yüzde 50 oranında sıkıştırabiliyor. Bunu cihazlar içerisinde özel bir sanal ağ oluşturarak bulut sunucular yardımıyla hızlı bir şekilde yerine getiren uygulama, herhangi bir gecikme olmadan veri aktarımını azaltıyor ve bu süreci en son sürümüyle beraber video tarafına da genişletebiliyor.

2017 yılında 100 milyon Android telefonda yer alma amacına ulaşmak için Acer, Cherry Mobile, Evercoss, Fly, Hisense, Mobiistar, Micromax, Oppo, Prestigio, Samsung, Symphony, TWZ ve Xiaomi gibi dünyaca ünlü 14 farklı akıllı telefon üreticisi ile anlaşan Opera, bu markaların satışa sunduğu akıllı telefonlar içerisinde ön yüklü olarak gelecek ve böylece amacı doğrultusunda çok daha fazla kullanıcıya ulaşabilecek.

Ücretsiz olarak sunulan Opera Max'e aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2015/11/08/operas-max-data-savings-app-now-comes-pre-installed-on-phones-from-14-oems/?ncid=rss