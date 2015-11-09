Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera Max, 14 üreticinin telefonlarında ön yüklü gelecek

2017 yılı için 100 milyon Android telefon içerisinde yer almayı kendisine hedef koyan popüler internet tarayıcılarından Opera Max, bunun için 14 farklı üretici ile anlaştı.
3 yıl
1,5b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Opera Max, 14 üreticinin telefonlarında ön yüklü gelecek
 
Mobil ve masaüstü tarayıcı dünyasının önemli isimlerinden Opera, Opera Max'i için 14 farklı akıllı telefon üreticisi ile anlaştığını duyurdu.

Opera Mini ile benzer bir işlev bulunan Opera Max, tüm sisteme yayılarak uygulamaların harcadığı veri miktarını yüzde 50 oranında sıkıştırabiliyor. Bunu cihazlar içerisinde özel bir sanal ağ oluşturarak bulut sunucular yardımıyla hızlı bir şekilde yerine getiren uygulama, herhangi bir gecikme olmadan veri aktarımını azaltıyor ve bu süreci en son sürümüyle beraber video tarafına da genişletebiliyor.
2017 yılında 100 milyon Android telefonda yer alma amacına ulaşmak için Acer, Cherry Mobile, Evercoss, Fly, Hisense, Mobiistar, Micromax, Oppo, Prestigio, Samsung, Symphony, TWZ ve Xiaomi gibi dünyaca ünlü 14 farklı akıllı telefon üreticisi ile anlaşan Opera, bu markaların satışa sunduğu akıllı telefonlar içerisinde ön yüklü olarak gelecek ve böylece amacı doğrultusunda çok daha fazla kullanıcıya ulaşabilecek.
Ücretsiz olarak sunulan Opera Max'e aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

http://techcrunch.com/2015/11/08/operas-max-data-savings-app-now-comes-pre-installed-on-phones-from-14-oems/?ncid=rss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 3 yıl
Bir çok telefonda Opera Max i denedim. Onun sayesinde artık internet kotası bana yetiyor.
Ancak yeni aldığım XAOMİ RED Mİ NOTE 2 de arayüzü ile ön yüklü gelen Opera Max düzgün çalışmıyor.... Android marketten indirdim yine çalışmıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni Apple TV'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz 3 yıl Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası... 3 yıl Monster Abra A5 V5.2.1 inceleme videosu "GTX960M'lı en uygun fiyatlı Monster" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim