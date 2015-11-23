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Opera Max çevrimiçi müzik dinlerken de veri tasarrufu yapacak

Kotalı internet kullanıcıları için veri tasarrufu çok önemli. Opera uzun süredir tarayıcılarında bu imkanı sunuyor. Firma şimdi çevrimiçi müzik hizmetleri için veri tasarrufu yapmaya başladı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Opera Max çevrimiçi müzik dinlerken de veri tasarrufu yapacak


Kullanıcıların veri bağlantılarını daha tasarruflu kullanmalarını sağlayan Opera Max Android uygulaması önemli bir özellik daha sunmaya başladı. Uygulama mobil sektörde ilk kez çevrimiçi müzik dinlerken veri tasarrufu yapacak. 

Opera Max daha önce fotoğraf görüntülerken veya video izlerken veri tasarrufu yapabilme özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi bu listeye çevrimi müzik hizmetleri de eklendi. Opera Max, çevrimiçi müzik dinlerken yüzde 50 civarında veriyi kısabiliyor. Böylece kotalı kullanıcılar mantık olarak aynı veri boyutunda bir yerine iki parça dinleyebilmiş olacak. 

Opera uzun yıllardır veri tasarrufu teknolojileri üzerinde çalışıyor. Opera Mini tarayıcısı özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük ilgi görmüştü. Ülkemizde de Opera Mini için özel internet paketleri mevcut. 

Opera, çevrimiçi medya içeriklerinin orijinal halini alarak kendi sunucularında daha verimli formatlara dönüştürüyor ve sonrasında kullanıcıya ulaştırıyor. Tabii bunu çok hızlı bir şekilde yapıyor ve kullanıcı tarafında herhangi bir gecikme hissedilmiyor. 

Çevrimiçi müzik için Opera Max, Rocket Optimizer adında bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji 2013 yılında satın aldığı Skyfire firmasına ait. Teknoloji MP3 ve MP4 formatlarını AAC+ formatına dönüştürüyor. 

Opera haricinde Chrome mobil gibi pek çok tarayıcı verileri sıkıştırarak kullanıcıların tasarruf etmesini sağlıyor. Bununla birlikte Opera'nın internet sitelerinde yüzde 90, video ve müzik hizmetlerinde yüzde 50 veri tasarrufu gibi başarılı rakamlar söz konusu. Ayrıca Opera Max arka plana yerleşerek tüm veri iletişimini izleyebilmenizi sağlıyor. 

Opera Max'ın yeni özelliğinden şu an sadece YouTube Music, Pandora, Slacker Radio, Gaana ve Saavn hizmetleri yararlanıyor. İlerleyen dönemde daha fazla müzik hizmeti bu listeye eklenecek. Opera Max ayrıca bir kontrol paneli ile ne kadar veri harcadığınızı gösterebiliyor. 

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lapatid 3 yıl
veri tasarrufu acik chrome ile 2gb yetmiyordu,opera ile 1gb yetiyor.Veri tasarrufu konusunda rakipsiz
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Fenomenon 3 yıl
Mikemmel
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