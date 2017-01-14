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Opera Neon tarayıcı deneyimini değiştirmeye geliyor

Son dönemde Çinlilere satışı ile gündemde olan Opera tarayıcısı, yeni bir deneysel ürün üzerinde çalışıyor. Neon adındaki yeni tarayıcı farklı tasarım ve özellikleri ile dikkat çekiyor.
2 yıl
8,9b
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28
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tarayıcı pazarının önemli oyuncularından Opera, zaman zaman masaüstü olsun mobil olsun farklı tarayıcı konseptleri geliştiriyor ve kullanıcıların beğenisine sunuyor. Son olarak karşımıza Neon tarayıcısı çıktı.

Yeni Bir Deneyim

Opera Neon henüz konsept aşamada ve yepyeni bir tarayıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. Opera tarayıcısının temel aldığı Blink motoru üzerinde şekillenen Neon, bununla birlikte çok farklı bir tasarıma ve deneysel özelliklere sahip.

Geleneksel ana sayfa ve adres çubuğu dizilimi yerine Neon tarayıcısında baloncuk şeklinde yüzen kısayollar kullanıcıyı karşılıyor. Kullanıcı dilerse favori sitelerini baloncuk yaparak ana sayfaya yerleştirebiliyor. Dilerse de yeni bir sayfa açarak standart gezintisini yapabiliyor. Sekmeler yan tarafta yine baloncuk olarak yer alıyor.

Deneysel Özellikler

Fizik motoru barındıran Neon baloncuklara gerçek ağırlık kazandırıyor. Sık kullanılan baloncuklar sayfada daha çok öne çıkarılıyor.

Tarayıcıda dikkat çeken diğer bir özellik ise bölünmüş ekran. Aynı anda bir favori sitenizi açarken hemen yanına bir eklenti sekmesi örneğin Facebook Messenger açabiliyorsunuz. Sitenizde aldığınız ekran görüntülerini kolay bir şekilde Messenger üzerinden paylaşabiliyorsunuz.

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Diğer taraftan videolar ayrı bir pencerede oynatılabiliyor. Yine sayfalarda çalan müzik ve videolar için ayrı bir oynatıcı paneli oluşuyor ve buradan takip etmek kolaylaşıyor. Neon tarayıcısı hali hazırda denemeye sunuldu ancak tam olarak ne zaman nihai sürüme ulaşacak bilinmiyor. Opera’nın kullanmayı istediği özellikleri burada deneme sürecine açıp sonrasında asıl tarayıcısına entegre edeceği konuşuluyor. Yani bir nevi sandbox olacak.

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Opera candır.
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DH Misafiri 2 yıl
malesef kurulumunu bir türlü gerçekleştiremedim.opera neon exe. çalışmayı durdurdu hatası veriyor bende.
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gxhero 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

malesef kurulumunu bir türlü gerçekleştiremedim.opera neon exe. çalışmayı durdurdu hatası veriyor bende.

Bende de ilk kurulumda haata verdi fakat ikinci deneme de çalıştı ve bu format harika neredeyse kafamda ki tarayıcı olmuş eklentiler vpn yok sanırım henüz bakıyorum şimdilik tek diyeceğim olmuş bu...
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mrsmrc 2 yıl
Linux desteği verilirse indirip deneriz, bakalım .
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bkaakco 2 yıl
İyi bulduğum yanları:
Tarayıcı içinde ekran görüntüsü alma olması.
Videoların ayrı bir küçük pencerede yürütülebilmesi. (Opera'da da mevcut)
Eşsiz ve modern bir tasarım.
Göze hoş gelen efektler ve simgeler.
Chromium altyapılı hızlı bir tarayıcı deneyimi.
Sekmelerin tıpkı Windows'taki pencereler gibi yan yana tutturulabilmesi.
Kötü bulduğum yanları:
Ayarlar ve özelliştirme oldukça kısıtlı.
Çoklu dil desteği yok.
Sağdaki boşluğun ve üst adres çubuğunun göze batması.
Eklenti desteğinin henüz olmaması.
Final sürüm olmasına rağmen beta sürümü andırması(Hakkında kısmında 1.0.xxxx yazıyor).
Neredeyse hiçbir seçenek sunulmayan kurulum ekranı.
Sonuç olarak:
Kullanımı ve kolaylıkları tatmin edici ancak saf bir deneyim sunuyor; hiçbir şekilde özelleştirme yapılamıyor. Kesinlikle geliştirilmesine ihtiyaç var.
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DH Misafiri 2 yıl
adblock çalışmıyor maalesef :S
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MegaWolt38 2 yıl
Şuan kullanılan "sekme" ler bile Opera'nın icadıdır ki daha diğer tarayıcılarda olmayan kolaylıklar, eklenti olmadan Opera'da mevcuttur.
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DH Misafiri 2 yıl
tasarımı güzel olmuş ama çok fazla takılıyor
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demireli60 2 yıl
konsepti çok güzel. ama çok yavaş. deneysel olduğu için olabilir.
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Sanki Bana Pele 2 yıl
Kisayollar ile istediğin her yere girilebilen Opera en iyisiydi. Chromium tabanliyi sevmiyorum ama alışkanlık oldu.
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lawbreaker 2 yıl
tarayıcı sonuçta işini yapsın yeter, şu an opera kullanıyorum standart eklentileriyle birlikte ihtiyacımı karşılıyor
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fuujitsu 2 yıl
Tasarımı genel anlamda güzel olmuş ama yan tarafdaki sekmeleri gösteren kısım fazla büyük olmuş bence gösterilen sayfanın küçülmesine sebep oluyor ve rahatsız ediyor. Onun haricinde hız olarak normal sürümden çok farkı yok. Özellik bakımından bırakın ekstra bir şeyleri normal sürümdeki Dahili VPN özeliği dahi yok ve reklam engelleyicisi de o kadar iyi çalışmıyor. Şahsen bu sürümün yapılış amacını anlayamadım ben. Madem baloncuk şeklinse ikon ve sekme getirmek istiyorlardı bunu ek bir güncelleme ile asıl sürüme verip bizim tercihimize bırakabilirlerdi.
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