Opera Neon tarayıcı deneyimini değiştirmeye geliyor

Tarayıcı pazarının önemli oyuncularından Opera, zaman zaman masaüstü olsun mobil olsun farklı tarayıcı konseptleri geliştiriyor ve kullanıcıların beğenisine sunuyor. Son olarak karşımıza Neon tarayıcısı çıktı.

Yeni Bir Deneyim

Opera Neon henüz konsept aşamada ve yepyeni bir tarayıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. Opera tarayıcısının temel aldığı Blink motoru üzerinde şekillenen Neon, bununla birlikte çok farklı bir tasarıma ve deneysel özelliklere sahip.

Geleneksel ana sayfa ve adres çubuğu dizilimi yerine Neon tarayıcısında baloncuk şeklinde yüzen kısayollar kullanıcıyı karşılıyor. Kullanıcı dilerse favori sitelerini baloncuk yaparak ana sayfaya yerleştirebiliyor. Dilerse de yeni bir sayfa açarak standart gezintisini yapabiliyor. Sekmeler yan tarafta yine baloncuk olarak yer alıyor.

Deneysel Özellikler

Fizik motoru barındıran Neon baloncuklara gerçek ağırlık kazandırıyor. Sık kullanılan baloncuklar sayfada daha çok öne çıkarılıyor.

Tarayıcıda dikkat çeken diğer bir özellik ise bölünmüş ekran. Aynı anda bir favori sitenizi açarken hemen yanına bir eklenti sekmesi örneğin Facebook Messenger açabiliyorsunuz. Sitenizde aldığınız ekran görüntülerini kolay bir şekilde Messenger üzerinden paylaşabiliyorsunuz.

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Diğer taraftan videolar ayrı bir pencerede oynatılabiliyor. Yine sayfalarda çalan müzik ve videolar için ayrı bir oynatıcı paneli oluşuyor ve buradan takip etmek kolaylaşıyor. Neon tarayıcısı hali hazırda denemeye sunuldu ancak tam olarak ne zaman nihai sürüme ulaşacak bilinmiyor. Opera’nın kullanmayı istediği özellikleri burada deneme sürecine açıp sonrasında asıl tarayıcısına entegre edeceği konuşuluyor. Yani bir nevi sandbox olacak.

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