Opera Neon tarayıcı deneyimini değiştirmeye geliyor

Tarayıcı pazarının önemli oyuncularından Opera, zaman zaman masaüstü olsun mobil olsun farklı tarayıcı konseptleri geliştiriyor ve kullanıcıların beğenisine sunuyor. Son olarak karşımıza Neon tarayıcısı çıktı.
Yeni Bir Deneyim
Opera Neon henüz konsept aşamada ve yepyeni bir tarayıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. Opera tarayıcısının temel aldığı Blink motoru üzerinde şekillenen Neon, bununla birlikte çok farklı bir tasarıma ve deneysel özelliklere sahip.
Geleneksel ana sayfa ve adres çubuğu dizilimi yerine Neon tarayıcısında baloncuk şeklinde yüzen kısayollar kullanıcıyı karşılıyor. Kullanıcı dilerse favori sitelerini baloncuk yaparak ana sayfaya yerleştirebiliyor. Dilerse de yeni bir sayfa açarak standart gezintisini yapabiliyor. Sekmeler yan tarafta yine baloncuk olarak yer alıyor.
Deneysel Özellikler
Fizik motoru barındıran Neon baloncuklara gerçek ağırlık kazandırıyor. Sık kullanılan baloncuklar sayfada daha çok öne çıkarılıyor.
Tarayıcıda dikkat çeken diğer bir özellik ise bölünmüş ekran. Aynı anda bir favori sitenizi açarken hemen yanına bir eklenti sekmesi örneğin Facebook Messenger açabiliyorsunuz. Sitenizde aldığınız ekran görüntülerini kolay bir şekilde Messenger üzerinden paylaşabiliyorsunuz.Ayrıca Bkz. "HTC son 11 yılın en düşük gelirlerini elde etti"
Diğer taraftan videolar ayrı bir pencerede oynatılabiliyor. Yine sayfalarda çalan müzik ve videolar için ayrı bir oynatıcı paneli oluşuyor ve buradan takip etmek kolaylaşıyor. Neon tarayıcısı hali hazırda denemeye sunuldu ancak tam olarak ne zaman nihai sürüme ulaşacak bilinmiyor. Opera’nın kullanmayı istediği özellikleri burada deneme sürecine açıp sonrasında asıl tarayıcısına entegre edeceği konuşuluyor. Yani bir nevi sandbox olacak.
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Bende de ilk kurulumda haata verdi fakat ikinci deneme de çalıştı ve bu format harika neredeyse kafamda ki tarayıcı olmuş eklentiler vpn yok sanırım henüz bakıyorum şimdilik tek diyeceğim olmuş bu...
Tarayıcı içinde ekran görüntüsü alma olması.
Videoların ayrı bir küçük pencerede yürütülebilmesi. (Opera'da da mevcut)
Eşsiz ve modern bir tasarım.
Göze hoş gelen efektler ve simgeler.
Chromium altyapılı hızlı bir tarayıcı deneyimi.
Sekmelerin tıpkı Windows'taki pencereler gibi yan yana tutturulabilmesi.
Kötü bulduğum yanları:
Ayarlar ve özelliştirme oldukça kısıtlı.
Çoklu dil desteği yok.
Sağdaki boşluğun ve üst adres çubuğunun göze batması.
Eklenti desteğinin henüz olmaması.
Final sürüm olmasına rağmen beta sürümü andırması(Hakkında kısmında 1.0.xxxx yazıyor).
Neredeyse hiçbir seçenek sunulmayan kurulum ekranı.
Sonuç olarak:
Kullanımı ve kolaylıkları tatmin edici ancak saf bir deneyim sunuyor; hiçbir şekilde özelleştirme yapılamıyor. Kesinlikle geliştirilmesine ihtiyaç var.
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