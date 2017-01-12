HTC son 11 yılın en düşük gelirlerini elde etti

Özellikle sanal gerçeklik alanında önemli hamleler yapan ve akıllı telefon tarafında da ürünleri hep beğenilen HTC nedense bunları bir türlü gelir tablolarına yansıtamıyor. Firma son 11 yılın en düşük gelirlerine imza attı.

Geçen Yıl Dip Yaptı

Firmadan yapılan açıklamaya göre 2016 yılında 2.45 milyar dolar civarında gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 35 düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Özellikle HTC 10 amiral gemisi satışları beklentilerin çok altında kaldı. Son 11 yılda firmanın en düşük gelirleri 2016 yılında elde edildi.

Yıl içerisine baktığımız zaman dördüncü çeyrekte 700 milyon dolar gelir bekleniyor. Önceki çeyrekte olduğu gibi son çeyrekte de faaliyet zararı var. Böylece firma üst üste yedi çeyrektir zarar etmiş olacak. Sadece Aralık ayında ise 200 milyon dolar gelir elde edildi ve son 5 ayın en düşük seviyesine gelindi.

HTC’nin en şaşaalı dönemi 2011 yılında gerçekleşmişti. EVO 4G gibi sınıfında öncü akıllı telefonlar sayesinde firma yılı 14.5 milyar dolar gelir ile kapatmıştı. Tayvan borsasında ise hisseler adeta uçuşa geçmişti. Şimdi ise en dip seviyede yer alıyor.

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2017 her zaman olduğu gibi şirketin çıkış beklediği bir yıl olacak. Ocean kod adlı HTC U serisi pazara yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Yine HTC 11 amiral gemi modeli yanında HTC Vive adında sürpriz bir akıllı telefon daha tanıtılacak. Sanal gerçeklik alanından engin tecrübesini mobile de aktarmak isteyen HTC’nin en önemli kozu bu olacak.