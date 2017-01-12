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HTC son 11 yılın en düşük gelirlerini elde etti

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden birisi olan HTC, bir türlü istediği çıkışı yakalayamıyor. Büyük umutlarla girilen 2016 yılı da firmanın dertlerine ilaç olamadı.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle sanal gerçeklik alanında önemli hamleler yapan ve akıllı telefon tarafında da ürünleri hep beğenilen HTC nedense bunları bir türlü gelir tablolarına yansıtamıyor. Firma son 11 yılın en düşük gelirlerine imza attı.

Geçen Yıl Dip Yaptı

Firmadan yapılan açıklamaya göre 2016 yılında 2.45 milyar dolar civarında gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 35 düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Özellikle HTC 10 amiral gemisi satışları beklentilerin çok altında kaldı. Son 11 yılda firmanın en düşük gelirleri 2016 yılında elde edildi.

Yıl içerisine baktığımız zaman dördüncü çeyrekte 700 milyon dolar gelir bekleniyor. Önceki çeyrekte olduğu gibi son çeyrekte de faaliyet zararı var. Böylece firma üst üste yedi çeyrektir zarar etmiş olacak. Sadece Aralık ayında ise 200 milyon dolar gelir elde edildi ve son 5 ayın en düşük seviyesine gelindi.

HTC’nin en şaşaalı dönemi 2011 yılında gerçekleşmişti. EVO 4G gibi sınıfında öncü akıllı telefonlar sayesinde firma yılı 14.5 milyar dolar gelir ile kapatmıştı. Tayvan borsasında ise hisseler adeta uçuşa geçmişti. Şimdi ise en dip seviyede yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı"

2017 her zaman olduğu gibi şirketin çıkış beklediği bir yıl olacak. Ocean kod adlı HTC U serisi pazara yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Yine HTC 11 amiral gemi modeli yanında HTC Vive adında sürpriz bir akıllı telefon daha tanıtılacak. Sanal gerçeklik alanından engin tecrübesini mobile de aktarmak isteyen HTC’nin en önemli kozu bu olacak. 

 

http://www.androidheadlines.com/2017/01/htc-revenues-hit-11-year-lows-decline-35-2016.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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DODANLI 2 yıl en beğenilen
Bu karizma cihazdan her geçen gün geri gidersen olacağı budur.
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Qukkarccx 2 yıl
Umarım daha kötü bir hale gelir! HTC 10 için aylardır ne güvenlik güncellemesi var ne de saat güncellemesi. Üstüne 7.0 güncellemesi de hâlâ yok nerde bilen yok! Çokça laf edilen Samsung bile geçen ay S4 için saat güncellemesi gönderdi üstüne güvenlik güncellemesi de dahil. Samsung'un bir kaç yıl önceki haline benziyor yaptıkları, amiral gemiye güncelleme yok ama yeni telefon tanıtmaya var! Açıp YouTube'dan bakın, 7 güncellemesi Launcher dışında hemen hemen Nexus 6P ile aynı. 3000 lira verdiğiniz telefon size yanlış saat gösteriyor ve şirket bunu umursamıyor. Zarar etmeleri çok normal değil mi?
Umarım daha kötü bir hale gelir! HTC 10 için aylardır ne güvenlik güncellemesi var ne de saat güncellemesi. Üstüne 7.0 güncellemesi de hâlâ yok nerde bilen yok...
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` quaD. 2 yıl
Tasarimcilarini degistirmeli. Htc 10 arka mukemmel on taraf kotu. Dengesizlik var telefonda.
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hamza5806 2 yıl
Htc one x
Htc one m7 gibi efsanevi tasarımlı cihazlardan sonra resmen ucube telefonlar yaptılar şimdi samsungun appledan çaldığı tasarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar
VAllaha ne diyim şu halde zarar etmemeleri bile benim acayibime gitti.
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Adventure. 2 yıl
Kullanıcılar özellikle yüksek meblağlar ödeyip aldıkları amiral gemisi modellerde sadece donanım değil cihazın görünümünede önem veriyor.
M8 ve M9 gibi harika tasarımlardan sonra sen tutupta nasıl oluyorda o tasarımı bu kadar batırabiliyorsun merak ediyorum.
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3arbar 2 yıl
bir telefon şirketinin batması oldukça zordur.çünkü üretim maliyetleri oldukça düşüktür 150 gramlık telefonların.haliyle az satsalar bile gene iyi karlar elde ediyorlar.birim başına kar oranı oldukça yüksek.
misal sony pc defterini hiç düşünmeden kaparken mobilde yoluna devam ediyor.
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DH Misafiri 2 yıl
hTC One M7, tek modeli budur, bundn sonra hep geriye gitti, bakalım 11 modeli nasıl olacak, oda olmadı geçtik huawei gibilerineeee...
bu arada aypon falan diyenler var hala, ios olduktan sonra isterlerse 1mm. kalınlıkta ve titanyum olsun aletleri, işimize yaramaz, çocuğa oyuncak olur ancak...
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Behnanbalaban 2 yıl
Güncelleme eksik, androidlerde hep eksik zaten ama htc'de çok daha eksik anladığım kadarıyla.
Ayrıca çok kalın ve ekran-kasa oranı kötü telefonlar yapıyor, neden daha ince ve kibar telefonlar üretmiyor bu android kullanan şirketler? iphone7'ye baksana ince ve kibar hem cepte hem elde rahat ediyorsun.
sony xperia x compact çıkardı, önceki compactlardan daha kalın ve kaba hatta ekran kasa oranı daha kötü.
işlemci/ram/gpu zaten geleceği seviyeye geldiler, bundan sonrası tasarım-ergonomiden ibaret bunu yapabilen daha çok satacaktır. yok 20 gb ram yok 30 gb ram falan istemiyor kimse ki ihtiyaç yok zaten.
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DH Misafiri 2 yıl
Beter olsunlar. sen kullanıcıların söylediklerini dikkate alma. Baktın batıyorsun dikkate almaya başla. Atı alan üsküdarı geçti kuısura bakma.
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V4LKyR 2 yıl
Bi batmadın gitti be HTC.
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WarSaw 2 yıl
HTC artık game over demenin zamanı geldi yap şu güzelliği kendinide kurtar bizide.
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system electronıc 2 yıl
Yazılacak o kadar çok şey var ki... Ama HTC müşteri isteklerine kulak asmadığı için yazmanın da anlamı yok...
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BRNSpawn 2 yıl
Batmadıklarına dua etsinler.
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htc, HTC Vive ve
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