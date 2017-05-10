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Opera Reborn’un kenar çubuğuna WhatsApp ve Telegram da eklendi

Diğer tarayıcılardan farklı olarak Facebook Messenger desteğine sahip olan Opera Reborn, desteklediği mesajlaşma uygulamaları arasına WhatsApp ve Telegramı da ekledi.
2 yıl
4,1b
1
12
Tarayıcılar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yeni Opera tarayıcısı Opera Reborn, senenin başlarında kenar çubuğunda bulunan Facebook Messenger kısayolu ile mesajlaşma platformunu kullanan kişilere daha zahmetsiz bir internet deneyimi sunabileceğini göstermişti. Opera, geride bıraktığımız aylarda tarayıcısını bu yönde geliştirmeye devam etti ve Facebook Messenger’ın yanı sıra WhatsApp ve Telegram’ı da Opera Reborn’un kenar çubuğuna yerleştirdi.

Opera tarafından paylaşılan bilgilere göre Reborn, aynı anda birçok işlemi gerçekleştirebilmek amacıyla geliştirildi. En popüler üç mesajlaşma platformunun Opera Reborn'da bulunuyor olması sadece tarayıcıyı kullanarak daha fazla uygulamaya erişilebileceği anlamına geliyor ve bunun da hız konusunda faydalı olacağı düşünülüyor.

Aynı Facebook Messenger gibi, Telegram ve WhatsApp da tarayıcı üzerinden küçük bir pencere gibi açılarak kullanılıyor.  

Opera’nın kullanıcı sayısını artırabilir

StatCounter tarafından paylaşılan verilere göre Opera’nın tüm tarayıcılar arasındaki kullanım oranı bilgisayarda yüzde 3.54 ve mobilde yüzde 5.03. Reborn’un sunduğu özelliklerle tarayıcının kullanıcı sayısının artması bekleniyor.


http://mashable.com/2017/05/10/opera-whatsapp-browser/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#FA6oIRaGlqq2 Yorum Yaz
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michael01 2 yıl en beğenilen
WhatsApp'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.
Facebook Messenger'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.
www.messenger.com'in kamera ve mikrofonunuza erişim sağlaması gerekiyor. Bu izni iptal etmek istiyorsanız, kenar çubuğundan Facebook Messenger'yi kaldırın.
izin vermediğiniz sürece kullandırmıyor.Ne yapayım böyle eklentiyi
WhatsApp'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.Facebook Messenger'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.www.messenger.com'in ...
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4 Yanıt Yanıtla +12
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aycibin 2 yıl
opera hem hızlı,hem stabil,hem açık sekmeleri kaybetmiyor,hem de az şarj yiyor.chrome'u zaten bırakıp dolphin kullanıyordum.opera daha hızlı ve stabil geldi.
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Distrowatch 2 yıl
Ulan Opera ne vardı güzelim Presto yu bırakmasıydın. Chrome çakması olacağına biraz daha yavaş olsaydı ama sunduğu o muhteşem özelliklerden vazgeçmeseydi.
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agah07 2 yıl Distrowatch
Distrowatch
Ulan Opera ne vardı güzelim Presto yu bırakmasıydın. Chrome çakması olacağına biraz daha yavaş olsaydı ama sunduğu o muhteşem özelliklerden vazgeçmeseydi.

bence de kendi yolundan gitse daha iyi olurdu .şimdi bir yüklemeyi bile yarım kaldığında devam edemiyor :)
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Mesudum 2 yıl
Chrome kullanma sebebim eklentiler ve parola arşivi.
Bunları aktarabilecek bir eklenti(!) olsa geçmek (benim için geri dönüş) kolay olacak.
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agah07 2 yıl Mesudum
Mesudum
Chrome kullanma sebebim eklentiler ve parola arşivi.
Bunları aktarabilecek bir eklenti(!) olsa geçmek (benim için geri dönüş) kolay olacak.

chrome eklentilerini lullanabilirsin bu eklenti ile
addons.opera.com/...
linkleri vede parolarıda yerimi düzenlemesinden yapılabiliyor
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kadirirdem 2 yıl
Opera bende kurulu fakat bir türlü Chrome'u bırakamıyorum.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Developer sürümünü kullanıyorum. Yaklaşık 2 aydır var bu özellik. Düzgün çalışıyor, memnunum :)
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michael01 2 yıl en beğenilen
WhatsApp'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.
Facebook Messenger'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.
www.messenger.com'in kamera ve mikrofonunuza erişim sağlaması gerekiyor. Bu izni iptal etmek istiyorsanız, kenar çubuğundan Facebook Messenger'yi kaldırın.
izin vermediğiniz sürece kullandırmıyor.Ne yapayım böyle eklentiyi
4 Yanıt Yanıtla +12
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suslu76 2 yıl michael01
michael01

WhatsApp'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.
Facebook Messenger'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.

www.messenger.com'in kamera ve mikrofonunuza erişim sağlaması gerekiyor. Bu izni iptal etmek istiyorsanız, kenar çubuğundan Facebook Messenger'yi kaldırın.

izin vermediğiniz sürece kullandırmıyor.Ne yapayım böyle eklentiyi

eger browser kullanici dostu ise onlarin aktif oldugu zamanlarda bunu farkedebiliyor olman lazim, veya aktif olurken uyarmasi lazim
ama tabi bu kisitlama olmasa daha iyi, onlari kullanacagin zaman o izinleri istemeli (eksi zamanlardaki android ile ios uygulamalari arasindaki fark gibi)
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LegendM 2 yıl michael01
Hakkaten cok sacma, yukledim simdi kaldiriyorum...
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umut_baris 2 yıl michael01
michael01
WhatsApp'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.
Facebook Messenger'in kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin ver.
www.messenger.com'in kamera ve mikrofonunuza erişim sağlaması gerekiyor. Bu izni iptal etmek istiyorsanız, kenar çubuğundan Facebook Messenger'yi kaldırın.
izin vermediğiniz sürece kullandırmıyor.Ne yapayım böyle eklentiyi

Güvenmiyorsan yüklemezsin bu kadar basit.
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