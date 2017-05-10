Opera Reborn’un kenar çubuğuna WhatsApp ve Telegram da eklendi

Yeni Opera tarayıcısı Opera Reborn, senenin başlarında kenar çubuğunda bulunan Facebook Messenger kısayolu ile mesajlaşma platformunu kullanan kişilere daha zahmetsiz bir internet deneyimi sunabileceğini göstermişti. Opera, geride bıraktığımız aylarda tarayıcısını bu yönde geliştirmeye devam etti ve Facebook Messenger’ın yanı sıra WhatsApp ve Telegram’ı da Opera Reborn’un kenar çubuğuna yerleştirdi.

Opera tarafından paylaşılan bilgilere göre Reborn, aynı anda birçok işlemi gerçekleştirebilmek amacıyla geliştirildi. En popüler üç mesajlaşma platformunun Opera Reborn'da bulunuyor olması sadece tarayıcıyı kullanarak daha fazla uygulamaya erişilebileceği anlamına geliyor ve bunun da hız konusunda faydalı olacağı düşünülüyor.

Aynı Facebook Messenger gibi, Telegram ve WhatsApp da tarayıcı üzerinden küçük bir pencere gibi açılarak kullanılıyor.

Opera’nın kullanıcı sayısını artırabilir

StatCounter tarafından paylaşılan verilere göre Opera’nın tüm tarayıcılar arasındaki kullanım oranı bilgisayarda yüzde 3.54 ve mobilde yüzde 5.03. Reborn’un sunduğu özelliklerle tarayıcının kullanıcı sayısının artması bekleniyor.

http://mashable.com/2017/05/10/opera-whatsapp-browser/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#FA6oIRaGlqq2