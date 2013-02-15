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Opera, Skyfire tarayıcısını 155 milyon dolara satın aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Opera, Skyfire tarayıcısını 155 milyon dolara satın aldı

Aktif aylık kullanıcı sayısını 300 milyona çıkararak mobil platformlarda önemli bir başarı yakalayan popüler internet tarayıcısı Opera, bir süre önce mobil uygulamalarını Webkit üzerine inşa ederek hız ve performans anlamında iyileştirme yapmayı planladığını duyurmuştu. Firma bugün önemli bir adım daha attı.

Opera tarafından yapılan duyuruda, Skyfire tarayıcısının geliştiricisi Skyfir Labs'ın 155 milyon dolara satın alındığı bildirildi. Skyfire tarayıcısı, Jobs'un Flash desteğini iOS cihazlarından çekmesiyle bir anda popüler olmuştu. Skyfire, Flash içerikleri bulut sunucularında işleyerek, yerleşik Flash player desteği istemeden iOS cihazlarında oynatabiliyordu. Android cihazlarda Flash desteği sona erince uygulama bu platformda da popüler olmuştu. Ancak web platformlarının Flash yerine HTML5'e odaklanması, Skyfire'a olan ilgiyi azalttı.

Skyfire ayrıca Opera gibi gezinti hızlandırma teknolojilerine sahipti.

Duyuru sonrasında Skyfire tarayıcısı uygulama mağazalarından kaldırıldı. Tarayıcı içerdiği teknolojilerle birlikte Opera Mobile ve Mini tarayıcılarına entegre edilecek. Satış işlemi 15 Mart tarihine kadar tamamlanacak. Opera 50 milyon doları nakit olarak ilk etapta verecekken, performansa göre sonraki üç yılda yapılacak ödemelerle toplam değer 155 milyon dolara çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Opera-purchases-Skyfire-for-155m-to-improve-mobile-browser_id39821 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Symbian için olacak mı peki ? Bilgisi olan yazsın lütfen.
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nalcam22 6 yıl
vaycanına
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netstat 6 yıl
Opera işleri ilerletirse iyi olur. Bu da ona işaret gibi. Opera mini çok işimi gördü ve görmeyede devam ediyo.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Akıllıca hamleler bunlar.
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4Crumby 6 yıl
Simdi opera yukleyerek flashplayeri dolayli yoldan kullanmis olucaz di mi ? Eger oyleyse puffin i bosuna aldik demektir uzuldum simdi :D
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__Nikolaus__ 6 yıl
Opera artik wp8 icin bir calisma yapsa , dolphinden umudumu kestim :)
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DH Misafiri 6 yıl
Opera kadar doğru noktalara temas eden bir tarayıcı yok bence Opera mini deki 2G performansına birde flash oynatabilme yeteneği ilave edilirse hem kota dostu hem düşük özellikli cihazlarda da çalışabilen güzel bir tarayıcımız olur. Arayüzünün basitliği ve anlaşılırlığı sayesinde de bence ideal tarayıcı haline gelir.
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SystemApps 6 yıl
iyi bari symbiana gün doğdu tekrardan opera skyfire desteğini symbiana getirebilir.
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