Opera, Skyfire tarayıcısını 155 milyon dolara satın aldı

Aktif aylık kullanıcı sayısını 300 milyona çıkararak mobil platformlarda önemli bir başarı yakalayan popüler internet tarayıcısı Opera, bir süre önce mobil uygulamalarını Webkit üzerine inşa ederek hız ve performans anlamında iyileştirme yapmayı planladığını duyurmuştu. Firma bugün önemli bir adım daha attı.





Opera tarafından yapılan duyuruda, Skyfire tarayıcısının geliştiricisi Skyfir Labs'ın 155 milyon dolara satın alındığı bildirildi. Skyfire tarayıcısı, Jobs'un Flash desteğini iOS cihazlarından çekmesiyle bir anda popüler olmuştu. Skyfire, Flash içerikleri bulut sunucularında işleyerek, yerleşik Flash player desteği istemeden iOS cihazlarında oynatabiliyordu. Android cihazlarda Flash desteği sona erince uygulama bu platformda da popüler olmuştu. Ancak web platformlarının Flash yerine HTML5'e odaklanması, Skyfire'a olan ilgiyi azalttı.





Skyfire ayrıca Opera gibi gezinti hızlandırma teknolojilerine sahipti.





Duyuru sonrasında Skyfire tarayıcısı uygulama mağazalarından kaldırıldı. Tarayıcı içerdiği teknolojilerle birlikte Opera Mobile ve Mini tarayıcılarına entegre edilecek. Satış işlemi 15 Mart tarihine kadar tamamlanacak. Opera 50 milyon doları nakit olarak ilk etapta verecekken, performansa göre sonraki üç yılda yapılacak ödemelerle toplam değer 155 milyon dolara çıkacak.