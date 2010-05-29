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Opera: iPhone, Opera Mini'nin en çok kullanıldığı 3.cihaz oldu

8 yıl
11,3b
1
7
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Kabul edilip edilmeyeceği merakla beklenen ve sonunda Apple'ın geçtiğimiz ay yeşil ışık yakmasından sonra AppStore'daki yerini alan Opera Mini for iPhone, bir ay gibi kısa bir sürede firmanın önemli bir çözümü olmayı başardı.

Opera'nın sitesinden yer alan verilere göre Opera, Opera Mini for iPhone ile Nisan ayında 2.6 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak özellikle Amerika'da büyük bir başarı yakaladı. Bu sayıyla iPhone, Amerika'da Opera Mini'nin en çok kullanıldığı cihaz ünvanını Blackberry'den almayı başarırken, dünya çapında da en çok kullanıldığı 3.cihaz olmayı başardı. Opera Mini for iPhone, AppStore'daki ilk gününde 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından yüklenerek önemli bir başarının altına da imza atmıştı.

Opera'nın sayfasında yer alan istatistiklerden bazılar şunlar;

Opera Mini'nin en çok kullanıldığı ilk 10 cihaz

  1. Nokia 5130 XpressMusic
  2. Nokia 6300
  3. Apple iPhone
  4. Nokia 2700c
  5. Nokia N70
  6. Nokia 3110c
  7. Nokia 5310 XpressMusic
  8. Nokia 2330c
  9. Nokia N73
  10. Nokia 5800d

Kullanıcı sayısına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;

  1. Amerika
  2. Japonya
  3. Almanya
  4. İngiltere
  5. Fransa
  6. Kanada
  7. Rusya
  8. Hollanda
  9. İtalya
  10. Güney Kore

Sayfa görüntüleme sayısına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;

  1. Amerika
  2. Japonya
  3. Almanya
  4. Rusya
  5. İngiltere
  6. Fransa
  7. Kanada
  8. Hollanda
  9. İtalya
  10. İsviçre

Veri transfer miktarına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;

  1. Amerika
  2. Japonya
  3. Almanya
  4. İngiltere
  5. Rusya
  6. Fransa
  7. Kanada
  8. Norveç
  9. Hollanda
  10. İsveç

Kullanıcı başına düşen sayfa görüntüleme sayısına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;

  1. Rusya
  2. Almanya
  3. Japonya
  4. Amerika
  5. Kanada
  6. Fransa
  7. Avustralya
  8. İsviçre
  9. İngiltere
  10. İtalya

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LaFleur- 8 yıl
iphoneda safari gibi bir tarayıcı varken neden Opera mmini kullanıyorsunuz ki?

dalga geçmiyorum, safarinin bir - si mi var yoksa opera nın bir + sı mı var onu merak ediyorum.
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
opera miniyi 6300 da kullanıyorum.e51 dede var.turkiye listeye nasıl giremiyor anlamadım
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Mr. Jingles 8 yıl
Listeye bakar mısınız yahu paso Nokia


Ben de Opera Mini kullanıyorum. Özellikle de forumun mobil sürümünde Opera Mobile'dan daha kullanışlı.
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deagle100 8 yıl
O Nokia'da nasıl kullanmışlar vallaha helâl olsun.
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[ReNoVaTiO] 8 yıl
"perfect browser" bence iphone'daki en ii browser...
hep onu kullanıyorum safari falan süt gibi hayatta kullanmıyorum
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JrMaster 8 yıl
Ülkemizde de internet mobil baglantılar okadar gelişmişki =) Delight deyince nasıl türkiye akla geliyorsa :D internet deyincede öyle varsaymışlar =) listede neredeyiz kim bilir
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