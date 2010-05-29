Opera: iPhone, Opera Mini'nin en çok kullanıldığı 3.cihaz oldu

Kabul edilip edilmeyeceği merakla beklenen ve sonunda Apple'ın geçtiğimiz ay yeşil ışık yakmasından sonra AppStore'daki yerini alan Opera Mini for iPhone, bir ay gibi kısa bir sürede firmanın önemli bir çözümü olmayı başardı.
Opera'nın sitesinden yer alan verilere göre Opera, Opera Mini for iPhone ile Nisan ayında 2.6 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak özellikle Amerika'da büyük bir başarı yakaladı. Bu sayıyla iPhone, Amerika'da Opera Mini'nin en çok kullanıldığı cihaz ünvanını Blackberry'den almayı başarırken, dünya çapında da en çok kullanıldığı 3.cihaz olmayı başardı. Opera Mini for iPhone, AppStore'daki ilk gününde 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından yüklenerek önemli bir başarının altına da imza atmıştı.
Opera'nın sayfasında yer alan istatistiklerden bazılar şunlar;
Opera Mini'nin en çok kullanıldığı ilk 10 cihaz
- Nokia 5130 XpressMusic
- Nokia 6300
- Apple iPhone
- Nokia 2700c
- Nokia N70
- Nokia 3110c
- Nokia 5310 XpressMusic
- Nokia 2330c
- Nokia N73
- Nokia 5800d
Kullanıcı sayısına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;
- Amerika
- Japonya
- Almanya
- İngiltere
- Fransa
- Kanada
- Rusya
- Hollanda
- İtalya
- Güney Kore
Sayfa görüntüleme sayısına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;
- Amerika
- Japonya
- Almanya
- Rusya
- İngiltere
- Fransa
- Kanada
- Hollanda
- İtalya
- İsviçre
Veri transfer miktarına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;
- Amerika
- Japonya
- Almanya
- İngiltere
- Rusya
- Fransa
- Kanada
- Norveç
- Hollanda
- İsveç
Kullanıcı başına düşen sayfa görüntüleme sayısına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;
- Rusya
- Almanya
- Japonya
- Amerika
- Kanada
- Fransa
- Avustralya
- İsviçre
- İngiltere
- İtalya
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dalga geçmiyorum, safarinin bir - si mi var yoksa opera nın bir + sı mı var onu merak ediyorum.
Ben de Opera Mini kullanıyorum. Özellikle de forumun mobil sürümünde Opera Mobile'dan daha kullanışlı.
hep onu kullanıyorum safari falan süt gibi hayatta kullanmıyorum