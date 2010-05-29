Opera: iPhone, Opera Mini'nin en çok kullanıldığı 3.cihaz oldu

Kabul edilip edilmeyeceği merakla beklenen ve sonunda Apple'ın geçtiğimiz ay yeşil ışık yakmasından sonra AppStore'daki yerini alan Opera Mini for iPhone, bir ay gibi kısa bir sürede firmanın önemli bir çözümü olmayı başardı.

Opera'nın sitesinden yer alan verilere göre Opera, Opera Mini for iPhone ile Nisan ayında 2.6 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak özellikle Amerika'da büyük bir başarı yakaladı. Bu sayıyla iPhone, Amerika'da Opera Mini'nin en çok kullanıldığı cihaz ünvanını Blackberry'den almayı başarırken, dünya çapında da en çok kullanıldığı 3.cihaz olmayı başardı. Opera Mini for iPhone, AppStore'daki ilk gününde 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından yüklenerek önemli bir başarının altına da imza atmıştı.

Opera'nın sayfasında yer alan istatistiklerden bazılar şunlar;

Opera Mini'nin en çok kullanıldığı ilk 10 cihaz

Nokia 5130 XpressMusic Nokia 6300 Apple iPhone Nokia 2700c Nokia N70 Nokia 3110c Nokia 5310 XpressMusic Nokia 2330c Nokia N73 Nokia 5800d

Kullanıcı sayısına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;

Amerika Japonya Almanya İngiltere Fransa Kanada Rusya Hollanda İtalya Güney Kore

Sayfa görüntüleme sayısına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;

Amerika Japonya Almanya Rusya İngiltere Fransa Kanada Hollanda İtalya İsviçre

Veri transfer miktarına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;

Amerika Japonya Almanya İngiltere Rusya Fransa Kanada Norveç Hollanda İsveç

Kullanıcı başına düşen sayfa görüntüleme sayısına göre Opera Mini for iPhone'un en çok kullanıldığı ülkeler;

Rusya Almanya Japonya Amerika Kanada Fransa Avustralya İsviçre İngiltere İtalya