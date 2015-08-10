Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera tarayıcısının arkasındaki isim satılıyor

3 yıl
1,8b
1
10
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Opera tarayıcısının arkasındaki isim satılıyor

Yıllardır çeşitli platformlara tarayıcı geliştiren ve aynı zamanda büyük bir reklamcılı ağının da sahibi olan Norveçli Opera, günümüz rekabet şartlarına uyum sağlayamayınca kendisini bekleyen sondan da kurtulamadı. 

Firmanın yılın ikinci çeyrek raporlarına göre elde ettiği gelir 146 milyon dolar ve yıl bazında yüzde 45 artış yaşandı. Brüt kar ise 29 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak rakamlar üstüste ikinci kere analiz uzmanlarının beklentisinin altında kaldı ve firmanın hisseleri düştü. Gelirlerin beklentilerin altında kalmasına en büyük sebep reklam ağının yeterli performansı gösterememesi oldu.

Opera bu bakımdan 2015 yılı toplam gelir beklentisini de 618 milyon dolardan 600 milyon dolara çekti. Uzmanların beklentisi ise 642 milyon dolar civarındaydı. Son altı ay içerisinde firma ikinci kere tahminlerini düşürdü. Beklentilerden uzak kalma satış düşüncesini de gündeme getirdi. 

Opera yönetim kurulu firmanın kötü gidişatı nedeniyle satış ihtimalini de masaya yatırdı. Firmaya şimdiden pek çok talip çıktı. Ancak bu tamamen bir satış işlemi mi olacak yoksa bir ortaklığa mı dönüşecek belli değil. Süreci Morgan Stanley ve ABG Sundal Collier yatırım firmaları yönetecek.  

http://www.reuters.com/article/2015/08/08/opera-software-ma-idUSL5N10J09C20150808 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sis651 3 yıl en beğenilen
Opera'ya Chrome motorunu ekleyerek batırdılar zaten güzelim programı. Eskiden paralı kullanıcıları vardı programın, şimdi bedava kullanılmıyor. İstediğimiz pek çok özelliği sildiler attılar, garip bir kılığa soktular. Chrome desen değil, Opera desen değil...

Vivaldi tam bir stabiliteye kavuşsun, ben de fazla bakmam belki. Opera Turbo iyi çalışıyor ama, eskisi gibi değil, açıkken iyi bir bağlantım olsa da turbonun çalıştığını anlamıyorum bile. Opera Mini ise vazgeçilmez şu an için. Hele 96 kbit İnternet'le... :D
Opera'ya Chrome motorunu ekleyerek batırdılar zaten güzelim programı. Eskiden paralı kullanıcıları vardı programın, şimdi bedava kullanılmıyor. İstediğimiz pek...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Opera 12 den sonra çok bozdu , 12 hala en iyi surumudur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nu.D.38 3 yıl
Halen opera 12.17 sürümünü kullanıyorum.Batmayı haketti bence de.Chrome kullanacak olsam zaten gider chrome yüklerim bana niye chromium tabanlı tarayıcı kullanmaya zorluyorsun be opera.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 3 yıl
10 yıldır opera kullanıyorum. Chrome yokken, Multi-Tab yokken opera'da şuan bulunan her şey vardı. Bütün rakipleri Opera'dan çaldı şuan bulunan özelliklerini. Ama onlar yol aldı opera olduğu gibi kaldı salak motoru yüzünden.
Bence kısayolları, özellikleri vs her zaman chrome'dan daha iyi olmuştur. Yalnız her zaman bir problemi olmuştur bu browser'ın. Chrome sorunsuz çalışıyor fakat opera'nın verdiklerini veremiyor..
Geçenlerde sinir etti resmen sildiriyodu bana kendini..
Yeni tasarımlarını falanda hiç beğenmiyorum arkadaş boş boş iş yapıyolar ya.
Eğer bir hata daha yaşarsam komple bırakıyorum 10 yıldır kullandığım operayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkanerd 3 yıl
Ben de eski bir opera kullanıcısıyım ve hala da opera kullanıyorum ama bu yeni 28 sürümde iyice garip oldu. Tercih ettiğim browser olmaktan çıkmaya başladı. Zaten bu updati yapınca eski operayı silmedi ve onu da hala kullanıyorum. Firefox 1.5'lerde iken eklentileri ile onu kullanıyordum sonra operayı tanıyınca özelliklerini çok sevdiğim için onu sürekli kullanmaya başladım. Ama şimdiki opera o eski operalar değil benim sevdiğim operalar 8 ve 9 serisi idi. O versiyonlarda acık olan tabı çöpten çıkarıp gezdiğin tüm sayfaları geriye alıp yazdığın mesajın textini bulup kurtarabiliyordun. Hey gidi günler hey. Bu 28 versiyonunda çöpü bile göremiyorum. Anca kısayol CTRL+T çalışıyor. Vivaldi benim için de bir umut gibi duruyor. Bazı klitlenmeleri ve kapanmaları çözerler ise hızı güzeldi. Şimdiki tek umudum o...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Şu ekonomiyi hiç anlamıyorum... Ya arkadaş firma 146 milyon dolar gelir sağlamış ikinci çeyrekte, 45% artış yaşamış. 29 milyon dolar net kar etmiş.
Ama analiz uzmanlarının beklentilerinin altında kaldı diye firmanın değeri düşüyor? Bu başarıları bir işe yaramıyor, görmezden geliniyor? Nası bir beklentiymiş bu yahu? "BEKLENTİ" nedir arkadaş? Bekleme sen de? Kim bu analiz uzmanları?
Ekonomi gerçekten bir garip bir iş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bunların bi Opera Mini'si vad. Her telefonda çalışıyor. İşime en çok yarayan uygulamalardan biri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Opera'yı Symbian ile tanıdım. Nokia telefonların vazgeçilmez tarayıcı uygulamasıydı. Hâlâ Symbian cihaz kullanıyorum ve bu mesajı Opera Mobile'dan yazıyorum. Mazisi olduğundan olsa gerek Opera'nın yeri her zaman ayrıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Opera 12.6 hala bilgisayarımda. Chrome laşan operaya s.kayım
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 3 yıl en beğenilen
Opera'ya Chrome motorunu ekleyerek batırdılar zaten güzelim programı. Eskiden paralı kullanıcıları vardı programın, şimdi bedava kullanılmıyor. İstediğimiz pek çok özelliği sildiler attılar, garip bir kılığa soktular. Chrome desen değil, Opera desen değil...

Vivaldi tam bir stabiliteye kavuşsun, ben de fazla bakmam belki. Opera Turbo iyi çalışıyor ama, eskisi gibi değil, açıkken iyi bir bağlantım olsa da turbonun çalıştığını anlamıyorum bile. Opera Mini ise vazgeçilmez şu an için. Hele 96 kbit İnternet'le... :D
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 3 yıl sis651
sis651
Opera'ya Chrome motorunu ekleyerek batırdılar zaten güzelim programı. Eskiden paralı kullanıcıları vardı programın, şimdi bedava kullanılmıyor. İstediğimiz pek çok özelliği sildiler attılar, garip bir kılığa soktular. Chrome desen değil, Opera desen değil...

Vivaldi tam bir stabiliteye kavuşsun, ben de fazla bakmam belki. Opera Turbo iyi çalışıyor ama, eskisi gibi değil, açıkken iyi bir bağlantım olsa da turbonun çalıştığını anlamıyorum bile. Opera Mini ise vazgeçilmez şu an için. Hele 96 kbit İnternet'le... :D

Aynen katiliyorum. Alistigimiz arayuzu ozellikleri kalmadi. Motoru chrome ile ayni oldu. Cakma chrome gibi. Ozellikle wand I kaldirmalarina cok sinir oldum. Eskiden sadece opera olurdu benim pc de simdi chrome da var mozilla da...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1803 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, opera
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim