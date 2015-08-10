Opera tarayıcısının arkasındaki isim satılıyor

Yıllardır çeşitli platformlara tarayıcı geliştiren ve aynı zamanda büyük bir reklamcılı ağının da sahibi olan Norveçli Opera, günümüz rekabet şartlarına uyum sağlayamayınca kendisini bekleyen sondan da kurtulamadı.





Firmanın yılın ikinci çeyrek raporlarına göre elde ettiği gelir 146 milyon dolar ve yıl bazında yüzde 45 artış yaşandı. Brüt kar ise 29 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak rakamlar üstüste ikinci kere analiz uzmanlarının beklentisinin altında kaldı ve firmanın hisseleri düştü. Gelirlerin beklentilerin altında kalmasına en büyük sebep reklam ağının yeterli performansı gösterememesi oldu.





Opera bu bakımdan 2015 yılı toplam gelir beklentisini de 618 milyon dolardan 600 milyon dolara çekti. Uzmanların beklentisi ise 642 milyon dolar civarındaydı. Son altı ay içerisinde firma ikinci kere tahminlerini düşürdü. Beklentilerden uzak kalma satış düşüncesini de gündeme getirdi.





Opera yönetim kurulu firmanın kötü gidişatı nedeniyle satış ihtimalini de masaya yatırdı. Firmaya şimdiden pek çok talip çıktı. Ancak bu tamamen bir satış işlemi mi olacak yoksa bir ortaklığa mı dönüşecek belli değil. Süreci Morgan Stanley ve ABG Sundal Collier yatırım firmaları yönetecek.

http://www.reuters.com/article/2015/08/08/opera-software-ma-idUSL5N10J09C20150808