Opera ve Gameloft işbirliğine gidiyor

Yazılım dünyasının en başarılı tarayıcılarından birisi olan Opera, mobil dünyanın önemli oyun geliştiricilerinden Gameloft ile işbirliğine gittiğini duyurdu. İşbirliği gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olacak.

Bilindiği gibi Opera'nın Opera Mobile Store adında bir mobil uygulama mağazası bulunuyor. Mağazada 300 bin civarında uygulama mevcut ve Android, iOS, Java gibi pek çok platformla da uyumlu. Ancak genelde uygulamalar link olarak asıl uygulama mağazalarına yönlendirme veriyor.

Gelişmekte olan ülkeler için mağazaya erişimde internet bağlantısı için indirimler veya uygulamaların kendisinde indirimler şeklinde promosyonlar yapan Opera, bu sayede gelişmekte olan ülkelerde oldukça popüler. Veri sıkıştırma teknolojileri de Opera'yı birinci tercih haline getiriyor.

İşbirliği kapsamında popüler Gameloft oyunları Opera uygulama mağazasında yerini alacak. Bu sayede Opera'nın dünya çapındaki 250 milyon kullanıcısı oyunlara erişim imkanı elde edecek. Ayrıca Gameloft'un gelirlerine de önemli bir katkı sağlayacak.









http://www.androidcentral.com/opera-software-and-gameloft-partner-bring-games-emerging-markets?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit