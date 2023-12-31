Tam Boyutta Gör WhatsApp web tarayıcılar ve masaüstü uygulaması üzerinden bilgisayarlarda da en çok kullanılan anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamalarından biri. WhatsApp mobil uygulaması 2023 yılı boyunca Android ve iPhone kullanıcıları için pek çok gizlilik ve güvenlik odaklı yeni özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştiren arayüz değişiklikleri aldı. Gelin, 2023’te WhatsApp’a gelen yeni özelliklere bir bakalım.

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WhatsApp yeni özellikler (2023)

2023 yılı WhatsApp için önemli gelişmelerin ve başarımların yanı sıra beklenen özelliklerin geç gelmesiyle hayal kırıklıklarının yaşandığı, büyük hataların yapıldığı bir yıl oldu. WhatsApp, gelişmiş gizlilik ve güvenlik önlemlerinden kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni araçlara kadar uygulamayı daha çekici kılan özellikler kazandı. İşte 2023 WhatsApp yeni özellikler listesi:

Yenilikler bunlarla sınırlı. Mac ve Windows için yeni masaüstü uygulaması kullanıma açılırken, WhatsApp, WearOS akıllı saatlerde yerini aldı. Kullanıcı adı alma, sohbet filtreleme gibi WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı, beta programına katılan kullanıcıların deneyimleyebildiği yeni özellikler de mevcut. 2024'te de WhatsApp yeni özellikler kazanmaya devam edecek.

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2023 yılında WhatsApp'a gelen yeni özellikler