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    2023 yılında WhatsApp'a gelen yeni özellikler

    Popüler mesajlaşma uygulamalarından Whatsapp, 2023 yılı boyunca sıklıkla güncellendi. Peki, platforma hangi özellikler eklendi? İşte 2023 WhatsApp yeni özellikler listesi:
    whatsapp yeni özellikler 2023 Tam Boyutta Gör
    WhatsApp web tarayıcılar ve masaüstü uygulaması üzerinden bilgisayarlarda da en çok kullanılan anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamalarından biri. WhatsApp mobil uygulaması 2023 yılı boyunca Android ve iPhone kullanıcıları için pek çok gizlilik ve güvenlik odaklı yeni özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştiren arayüz değişiklikleri aldı. Gelin, 2023’te WhatsApp’a gelen yeni özelliklere bir bakalım.

    WhatsApp yeni özellikler (2023)

    2023 yılı WhatsApp için önemli gelişmelerin ve başarımların yanı sıra beklenen özelliklerin geç gelmesiyle hayal kırıklıklarının yaşandığı, büyük hataların yapıldığı bir yıl oldu. WhatsApp, gelişmiş gizlilik ve güvenlik önlemlerinden kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni araçlara kadar uygulamayı daha çekici kılan özellikler kazandı. İşte 2023 WhatsApp yeni özellikler listesi:

    1. Numara kaydetmeden mesaj atma
    2. Yüksek kalitede fotoğraf gönderme
    3. Görüntülü mesaj gönderme (Video mesaj)
    4. HD kalitede video paylaşma
    5. WhatsApp Kanallar
    6. Mesajları düzenleme
    7. Proxy özelliği
    8. Sınırlamalara yönelik güncellemeler
    9. Görüntülü aramalar için resim içinde resim modu
    10. Bölünmüş görünüm (Android tabletler)
    11. Sohbet kilidi - kilitli sohbetler için gizli kod ayarlama
    12. Bilinmeyen numaradan aramaları sessize alma
    13. E-posta ile hesap doğrulama
    14. Görüntülü görüşme sırasında ekranı paylaşma
    15. IP adresi gizleme
    16. Sesli mesajlar için 1 kez görüntüleme modu
    17. Sohbet ve gruplarda mesaj sabitleme
    18. Aynı anda iki hesap kullanma
    19. Durum güncellemelerine sesli not ekleme
    20. Grup sohbetlerine profil simgesi ekleme
    21. Güvenlik özellikleri: Hesap Koruma, Cihaz Doğrulama, Otomatik Güvenli Kod
    22. Tamamlayıcı mod (Aynı WhatsApp hesabını birden fazla mobil cihazda kullanma)
    23. Uygulama ayarlarına hızlı erişim için arama çubuğu
    24. Çeşitli arayüz iyileştirmeleri, değişiklikler

    Yenilikler bunlarla sınırlı. Mac ve Windows için yeni masaüstü uygulaması kullanıma açılırken, WhatsApp, WearOS akıllı saatlerde yerini aldı. Kullanıcı adı alma, sohbet filtreleme gibi WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı, beta programına katılan kullanıcıların deneyimleyebildiği yeni özellikler de mevcut. 2024'te de WhatsApp yeni özellikler kazanmaya devam edecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rindaman 19 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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