2023 yılında WhatsApp'a gelen yeni özellikler

WhatsApp yeni özellikler (2023)
2023 yılı WhatsApp için önemli gelişmelerin ve başarımların yanı sıra beklenen özelliklerin geç gelmesiyle hayal kırıklıklarının yaşandığı, büyük hataların yapıldığı bir yıl oldu. WhatsApp, gelişmiş gizlilik ve güvenlik önlemlerinden kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni araçlara kadar uygulamayı daha çekici kılan özellikler kazandı. İşte 2023 WhatsApp yeni özellikler listesi:
- Numara kaydetmeden mesaj atma
- Yüksek kalitede fotoğraf gönderme
- Görüntülü mesaj gönderme (Video mesaj)
- HD kalitede video paylaşma
- WhatsApp Kanallar
- Mesajları düzenleme
- Proxy özelliği
- Sınırlamalara yönelik güncellemeler
- Görüntülü aramalar için resim içinde resim modu
- Bölünmüş görünüm (Android tabletler)
- Sohbet kilidi - kilitli sohbetler için gizli kod ayarlama
- Bilinmeyen numaradan aramaları sessize alma
- E-posta ile hesap doğrulama
- Görüntülü görüşme sırasında ekranı paylaşma
- IP adresi gizleme
- Sesli mesajlar için 1 kez görüntüleme modu
- Sohbet ve gruplarda mesaj sabitleme
- Aynı anda iki hesap kullanma
- Durum güncellemelerine sesli not ekleme
- Grup sohbetlerine profil simgesi ekleme
- Güvenlik özellikleri: Hesap Koruma, Cihaz Doğrulama, Otomatik Güvenli Kod
- Tamamlayıcı mod (Aynı WhatsApp hesabını birden fazla mobil cihazda kullanma)
- Uygulama ayarlarına hızlı erişim için arama çubuğu
- Çeşitli arayüz iyileştirmeleri, değişiklikler
Yenilikler bunlarla sınırlı. Mac ve Windows için yeni masaüstü uygulaması kullanıma açılırken, WhatsApp, WearOS akıllı saatlerde yerini aldı. Kullanıcı adı alma, sohbet filtreleme gibi WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı, beta programına katılan kullanıcıların deneyimleyebildiği yeni özellikler de mevcut. 2024'te de WhatsApp yeni özellikler kazanmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.