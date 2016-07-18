Opera’nın satışına izin çıkmadı

İnternet dünyasının önemli isimlerinden Norveçli Opera’nın, tüm varlıklarıyla birlikte bir Çinli ortaklık grubuna satılması söz konusuydu. Ne var ki, yetkili kurumlar, bu büyük satın almaya onay vermedi. Opera için her şey en başa döndü.

Yılın başlarında, Çinli mobil oyun geliştirici Kunlun ve mobil güvenlik şirketi Qihoo ortaklığında kurulan bir konsorsiyum, Opera tarayıcısı için 1.2 milyar dolarlık teklif yapmıştı. Tüm malvarlığını kapsayan bu teklif için Opera da evet dedi ve devlet kurumlarının onayı beklenmeye başlandı.

Opera’nın satılabilmesi için, Çin ve ABD yetkili kurumlarının onay vermesi gerekiyordu. Özellikle, kullanıcıların verilerinin gizliliğini ön planda tutan ABD makamları, geçtiğimiz hafta yapılan karar toplantısında, satışa izin vermedi.

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Kurumların, satın almaya onay vermemesi üzerine anlaşma bozuldu ve Opera Software ASA, borsada yüzde 17 değer kaybetti. Firmanın borsa değeri toplamda 860 milyon dolar oldu. Eğer anlaşma kabul edilseydi, firmanın borsa değeri 1.2 milyar dolara yükselecekti.

Aylık 350 milyon aktif kullanıcısı bulunan Opera, halen satıştan vazgeçmiş değil zira ürünleri sürekli olarak büyüme gösteriyor. Şimdi mevcut uygulamaları paketin dışında tutarak, sadece tarayıcı ailesinin satılması gündemde. Bunun için de, 600 milyon dolarlık bir değer belirlenmiş durumda. Çinli konsorsiyum da, yeni anlaşmayı kabul ediyor. Elbette bunun için de, yine kurum onayı gerekecek.

Opera, pek çok farklı kolu ile büyüme gösterse de, özellikle reklam gelirleri açısından beklentilerin altında kalıyor. Firmanın çeyrek dönemlerde reklam geliri 140-150 milyon dolar arasında değişiyor ancak beklentilerin altında. Bu bakımdan firma, değeri düşmeden varlıklarını satmak istiyor.