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Opera’nın satışına izin çıkmadı

Tarayıcı dünyasının önemli isimlerinden Opera, tam Çinli bir konsorsiyuma satılmak üzereydi ki, yetkili kurumların onay vermemesi nedeniyle planlar suya düştü.
2 yıl
5,1b
1
8
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet dünyasının önemli isimlerinden Norveçli Opera’nın, tüm varlıklarıyla birlikte bir Çinli ortaklık grubuna satılması söz konusuydu. Ne var ki, yetkili kurumlar, bu büyük satın almaya onay vermedi. Opera için her şey en başa döndü.

Yılın başlarında, Çinli mobil oyun geliştirici Kunlun ve mobil güvenlik şirketi Qihoo ortaklığında kurulan bir konsorsiyum, Opera tarayıcısı için 1.2 milyar dolarlık teklif yapmıştı. Tüm malvarlığını kapsayan bu teklif için Opera da evet dedi ve devlet kurumlarının onayı beklenmeye başlandı.

Opera’nın satılabilmesi için, Çin ve ABD yetkili kurumlarının onay vermesi gerekiyordu. Özellikle, kullanıcıların verilerinin gizliliğini ön planda tutan ABD makamları, geçtiğimiz hafta yapılan karar toplantısında, satışa izin vermedi.

Ayrıca Bkz. "TSMC, üçüncü çeyrekte rekor gelir bekliyor"

Kurumların, satın almaya onay vermemesi üzerine anlaşma bozuldu ve Opera Software ASA, borsada yüzde 17 değer kaybetti. Firmanın borsa değeri toplamda 860 milyon dolar oldu. Eğer anlaşma kabul edilseydi, firmanın borsa değeri 1.2 milyar dolara yükselecekti.

Aylık 350 milyon aktif kullanıcısı bulunan Opera, halen satıştan vazgeçmiş değil zira ürünleri sürekli olarak büyüme gösteriyor. Şimdi mevcut uygulamaları paketin dışında tutarak, sadece tarayıcı ailesinin satılması gündemde. Bunun için de, 600 milyon dolarlık bir değer belirlenmiş durumda. Çinli konsorsiyum da, yeni anlaşmayı kabul ediyor. Elbette bunun için de, yine kurum onayı gerekecek.

Opera, pek çok farklı kolu ile büyüme gösterse de, özellikle reklam gelirleri açısından beklentilerin altında kalıyor. Firmanın çeyrek dönemlerde reklam geliri 140-150 milyon dolar arasında değişiyor ancak beklentilerin altında. Bu bakımdan firma, değeri düşmeden varlıklarını satmak istiyor. 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-18/opera-scraps-sale-says-chinese-group-will-buy-browser-business Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen
Devletin gücü böyle olmalıdır. Bizim korkaklar birileri 3 kuruş eksik kazanmasın diye AKK'yı kaldırmıyor.
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kuyudakitas 2 yıl
çin ve norveç arasındaki bir satışa abd izin vermiyor diye neden satış iptal oluyor?
hadi tekelleşme vs olsa bir şekilde uluslararası hukuk diye anlarız da tekelleşme falan da yok burada.
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Nu.D.38 2 yıl
opera 12.17 den sonra bozdu.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
firefox iyi ama malesef 512 mb lık androidler için mini versiyonu yok !
tüm mini versiyonları denedim en seri şekilde çalışan opera mini oldu !
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Rajeesh 2 yıl
çini anladım da, çin ve norveç arasında olucak bi pazarlığa niye abd devleti onay verme yetkisine sahip? atladığım bir şey mi var?
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canocan_07 2 yıl
viper17
Kefelon Opera piayasadaki tarayıcılar arasında Chrome ile yarışabilecek en iyi tarayıcı ancak insanları kullandırma teşvik edemiyorlar. Denettiği çoğu arkadaşım bayıldı kullanmaya ama belli bir süre sonra garip şekilde Chromea dönüyoruz hepimiz. El alışkanlığı olmuş herhalde...
daha sekmenin en üstüne tıklanmıyor operada ...

Onun bir ayarı var ama saçma bir şekilde kapalı olarak geliyor. Arada sırada denemek için yüklüyorum operayı ama sonra geri siliyorum ve Chrome'a dönüyorum.
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Kefelon 2 yıl
Opera piayasadaki tarayıcılar arasında Chrome ile yarışabilecek en iyi tarayıcı ancak insanları kullandırma teşvik edemiyorlar. Denettiği çoğu arkadaşım bayıldı kullanmaya ama belli bir süre sonra garip şekilde Chrome'a dönüyoruz hepimiz. El alışkanlığı olmuş herhalde...
1 Yanıt Yanıtla +2
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viper17 2 yıl Kefelon
Kefelon

Opera piayasadaki tarayıcılar arasında Chrome ile yarışabilecek en iyi tarayıcı ancak insanları kullandırma teşvik edemiyorlar. Denettiği çoğu arkadaşım bayıldı kullanmaya ama belli bir süre sonra garip şekilde Chrome'a dönüyoruz hepimiz. El alışkanlığı olmuş herhalde...

daha sekmenin en üstüne tıklanmıyor operada ...
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Virinom 2 yıl en beğenilen
Devletin gücü böyle olmalıdır. Bizim korkaklar birileri 3 kuruş eksik kazanmasın diye AKK'yı kaldırmıyor.
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