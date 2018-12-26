Oppo 10x kayıpsız yakınlaştırma yapan bir teknoloji üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon pazarında kamera özellikleri giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Özellikle Çinli üreticilerin bu konuda önemli Ar-Ge yatırımları var. Oppo gelecek yıl 10x kayıpsız yakınlaştırma yapan bir teknoloji tanıtacak.

Rekabette önemli

MWC 2017 fuarında Oppo’nun 5x kayıpsız yakınlaştırma yapabilen çift sensör teknolojisi tanıtılmıştı. Bu teknolojide ana sensör standart bir şekilde devreye entegre edilirken telefoto sensör ise 90 derece dik açıyla hemen yan kısma yerleştiriliyor.

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Periskop tarzında çalışan bu sensör ayrıca içerisindeki prizma ile ışığı doğrudan alabiliyor. Böylece benzer teknolojilere göre daha kaliteli yakınlaştırma yapılabiliyor.

Son gelen bilgiler yeni teknolojinin de bunu temel alacağını gösteriyor. MWC 2019 tüketici elektroniği fuarında tanıtılması beklenen kayıpsız yakınlaştırma teknolojisi piyasada rakiplere karşı önemli bir avantaj sağlayacak.

6 farklı araştırma merkezi ve 4 Ar-Ge ofisi olan Oppo yenilikçi teknolojiler konusunda oldukça güçlü. Henüz 5x yakınlaştırma teknolojisi ticari hayata geçmedi ancak 10x yakınlaştırma teknolojisinin R19 serisinde kullanılabileceği belirtiliyor. Bu seride ayrıca delikli ekran tasarımı da bulunacak.