ZTE katlanabilir bir telefon için patent başvurusu yaptı

Her ne kadar iki ayrı ekrana sahip olsa da ZTE’nin Axon M modeli katlanabilir akıllı telefonlar açısından önemli bir yere konumlanıyor. Firma şimdi tamamen katlanabilir yapıda olan yeni bir model için çalışmalara başladı.

ZTE geç kalmak istemiyor

Çinli FlexPai ile başlayan Samsung Galaxy F ile devam eden katlanabilir ekranlı akıllı telefon trendine bu yıl LG, Huawei, Xiaomi, Oppo gibi pek çok firmanın katılması bekleniyor. ZTE de trendden geri kalmak istemiyor.

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Yılın başlarından bu yana bir çalışma içerisinde olan firmanın yaptığı patent başvurusu da bunu destekler nitelikte. Galaxy F benzeri bir yapıda olan konsept telefon çift arka kamera ve parmak izi okuyucusuna sahip.

Konseptin ekran boyutları bilinmiyor ancak ZTE hem dış hem de iç ekranın aynı yüksekliğe sahip olduğunu belirtmiş. Bu bakımdan yanyana iki ekran boyutunda olması muhtemel. ZTE bu yeni telefonu ne zaman piyasaya sunacak bilinmiyor.