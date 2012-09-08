Oppo, 5 inç büyüklüğünde yeni bir model hazırlıyor olabilir

Dünyanın en ince akıllı telefonu sloganı ile Oppo Finder modelini piyasaya süren Çinli Oppo, dedikodulara göre dünyanın en ince 4 çekirdekli akıllı telefonunu Oppo Find5 X990'ü de yakında piyasaya sürecek. Ancak görünüşe göre bununla da yetinmeyen firma, 5 inçlik telefon-tablet melezi segmentine giriş yapmaya hazırlanıyor.





Cnmo sitesinin elde ettiği bilgilere göre Oppo Find5 şeklinde adlandırılacak olan modelde 5 inçlik Full HD bir ekran kullanılacak. Ppi değerinin 441'e çıktığı modelde işlemci Oppo Finder5 X990'da olduğu gibi 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064. Grafik tarafında Adreno 320 kullanılıyor.





İşletim sistemi olarak Jelly Bean kullanacak modelin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.