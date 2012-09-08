Oppo, 5 inç büyüklüğünde yeni bir model hazırlıyor olabilir

Haber Editörü
Dünyanın en ince akıllı telefonu sloganı ile Oppo Finder modelini piyasaya süren Çinli Oppo, dedikodulara göre dünyanın en ince 4 çekirdekli akıllı telefonunu Oppo Find5 X990'ü de yakında piyasaya sürecek. Ancak görünüşe göre bununla da yetinmeyen firma, 5 inçlik telefon-tablet melezi segmentine giriş yapmaya hazırlanıyor.
Cnmo sitesinin elde ettiği bilgilere göre Oppo Find5 şeklinde adlandırılacak olan modelde 5 inçlik Full HD bir ekran kullanılacak. Ppi değerinin 441'e çıktığı modelde işlemci Oppo Finder5 X990'da olduğu gibi 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064. Grafik tarafında Adreno 320 kullanılıyor.
İşletim sistemi olarak Jelly Bean kullanacak modelin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.
http://www.androidauthority.com/oppo-find-5-feature-5-1080p-display-s4-pro-processor-jelly-bean-113277/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Abi biz burda telefon sefilliği çekiyoruz ya alıycam ehe ehe orta segmen bile kazık :S
sağlamlık ve malzeme testimi demiştin.
buyur dostum...
youtube.com/...
degerli arkadaslar cin de yasiyorum buradaki tum yabancilar icin bu yil
telefon bayrami yili gibi hangi telefonu alacagimizi sasirdir. bu yil
cin telefon firmalari gercekten cosmus durumda oppo.Xiaomi.zte. ve doger
firmalar. buyukbir yaris icindeler dunyanin enbuyuk telefon pazari olmayolunda ilerleyen cinde ureticiler arasinda kiran kirana rekabet var bu da biz
tuketicilere yariyor..oppo finder ilk ciktiginda oppo ofisinde incelemistim urunu gercekten tasarim ve incelik olarak cok iyi bir telefondu bu yeni
cikacak telefonlari sabirsizlikla bekliyorum. eger baska bir cinfirmasi
yeni cilgin bir tasarim ve ozellik sunmazsa alacagim telefon Oppo Find5
serisi olacak
Oppo Find5 serisi cikar cikmaz donanimhaber de resim video ve detaylari
paylasmayi dusunuyorum...
degerli arkadaslar cin de yasiyorum buradaki tum yabancilar icin bu yil
telefon bayrami yili gibi hangi telefonu alacagimizi sasirdir. bu yil
cin telefon firmalari gercekten cosmus durumda oppo.Xiaomi.zte. ve doger
firmalar. buyukbir yaris icindeler dunyanin enbuyuk telefon pazari olmayolunda ilerleyen cinde ureticiler arasinda kiran kirana rekabet var bu da biz
tuketicilere yariyor..oppo finder ilk ciktiginda oppo ofisinde incelemistim urunu gercekten tasarim ve incelik olarak cok iyi bir telefondu bu yeni
cikacak telefonlari sabirsizlikla bekliyorum. eger baska bir cinfirmasi
yeni cilgin bir tasarim ve ozellik sunmazsa alacagim telefon Oppo Find5
serisi olacak
Oppo Find5 serisi cikar cikmaz donanimhaber de resim video ve detaylari
paylasmayi dusunuyorum...
Oppo Find 5 çıktığında türkiyeden nerden ve kaça alacağız,türk operatörleriyle sıkıntısız kullanmak kaydıyla tabiki.