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Oppo, 5 inç büyüklüğünde yeni bir model hazırlıyor olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ince akıllı telefonu sloganı ile Oppo Finder modelini piyasaya süren Çinli Oppo, dedikodulara göre dünyanın en ince 4 çekirdekli akıllı telefonunu Oppo Find5 X990'ü de yakında piyasaya sürecek. Ancak görünüşe göre bununla da yetinmeyen firma, 5 inçlik telefon-tablet melezi segmentine giriş yapmaya hazırlanıyor.

Cnmo sitesinin elde ettiği bilgilere göre Oppo Find5 şeklinde adlandırılacak olan modelde 5 inçlik Full HD bir ekran kullanılacak. Ppi değerinin 441'e çıktığı modelde işlemci Oppo Finder5 X990'da olduğu gibi 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064. Grafik tarafında Adreno 320 kullanılıyor.

İşletim sistemi olarak Jelly Bean kullanacak modelin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/oppo-find-5-feature-5-1080p-display-s4-pro-processor-jelly-bean-113277/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 7 yıl
Adamlar ucuza kaliteli ürünler satıyorda. Getiren adam gibi ithalatçı firma yok.
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cevapveren62 7 yıl
DH Misafiri
degerli arkadaslar cin de yasiyorum buradaki tum yabancilar icin bu yil telefon bayrami yili gibi hangi telefonu alacagimizi sasirdir. bu yilcin telefon firmalari gercekten cosmus durumda oppo.Xiaomi.zte. ve dogerfirmalar. buyukbir yaris icindeler dunyanin enbuyuk telefon pazari olmayolunda ilerleyen cinde ureticiler arasinda kiran kirana rekabet var bu da biztuketicilere yariyor..oppo finder ilk ciktiginda oppo ofisinde incelemistim urunu gercekten tasarim ve incelik olarak cok iyi bir telefondu bu yeni cikacak telefonlari sabirsizlikla bekliyorum. eger baska bir cinfirmasiyeni cilgin bir tasarim ve ozellik sunmazsa alacagim telefon Oppo Find5 serisi olacakOppo Find5 serisi cikar cikmaz donanimhaber de resim video ve detaylaripaylasmayi dusunuyorum...

Abi biz burda telefon sefilliği çekiyoruz ya alıycam ehe ehe orta segmen bile kazık :S
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depeche35 7 yıl
Bencede
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sakarboy 7 yıl
Reddemon35
incelemeni bekliyoruz malzeme kalitesi ve sağlamlığından da bahsedersen seviniriz.

sağlamlık ve malzeme testimi demiştin.
buyur dostum...
youtube.com/...
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ShotgunPadre 7 yıl
op op op oppo gangham style!
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arel.gr 7 yıl
arada bir oppo'dur almis gidiyor.gsmarena'da konu bile edilmiyor...
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Reddemon35 7 yıl
incelemeni bekliyoruz malzeme kalitesi ve sağlamlığından da bahsedersen seviniriz.
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silisgroup 7 yıl

degerli arkadaslar cin de yasiyorum buradaki tum yabancilar icin bu yil
telefon bayrami yili gibi hangi telefonu alacagimizi sasirdir. bu yil
cin telefon firmalari gercekten cosmus durumda oppo.Xiaomi.zte. ve doger
firmalar. buyukbir yaris icindeler dunyanin enbuyuk telefon pazari olmayolunda ilerleyen cinde ureticiler arasinda kiran kirana rekabet var bu da biz
tuketicilere yariyor..oppo finder ilk ciktiginda oppo ofisinde incelemistim urunu gercekten tasarim ve incelik olarak cok iyi bir telefondu bu yeni
cikacak telefonlari sabirsizlikla bekliyorum. eger baska bir cinfirmasi
yeni cilgin bir tasarim ve ozellik sunmazsa alacagim telefon Oppo Find5
serisi olacak
Oppo Find5 serisi cikar cikmaz donanimhaber de resim video ve detaylari
paylasmayi dusunuyorum...
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zeona 7 yıl
vay canınaaaaa görüyo çançinçonları.
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DH Misafiri 7 yıl

degerli arkadaslar cin de yasiyorum buradaki tum yabancilar icin bu yil
telefon bayrami yili gibi hangi telefonu alacagimizi sasirdir. bu yil
cin telefon firmalari gercekten cosmus durumda oppo.Xiaomi.zte. ve doger
firmalar. buyukbir yaris icindeler dunyanin enbuyuk telefon pazari olmayolunda ilerleyen cinde ureticiler arasinda kiran kirana rekabet var bu da biz
tuketicilere yariyor..oppo finder ilk ciktiginda oppo ofisinde incelemistim urunu gercekten tasarim ve incelik olarak cok iyi bir telefondu bu yeni
cikacak telefonlari sabirsizlikla bekliyorum. eger baska bir cinfirmasi
yeni cilgin bir tasarim ve ozellik sunmazsa alacagim telefon Oppo Find5
serisi olacak
Oppo Find5 serisi cikar cikmaz donanimhaber de resim video ve detaylari
paylasmayi dusunuyorum...
1 Yanıt Yanıtla
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depeche35 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri



degerli arkadaslar cin de yasiyorum buradaki tum yabancilar icin bu yil
telefon bayrami yili gibi hangi telefonu alacagimizi sasirdir. bu yil
cin telefon firmalari gercekten cosmus durumda oppo.Xiaomi.zte. ve doger
firmalar. buyukbir yaris icindeler dunyanin enbuyuk telefon pazari olmayolunda ilerleyen cinde ureticiler arasinda kiran kirana rekabet var bu da biz
tuketicilere yariyor..oppo finder ilk ciktiginda oppo ofisinde incelemistim urunu gercekten tasarim ve incelik olarak cok iyi bir telefondu bu yeni
cikacak telefonlari sabirsizlikla bekliyorum. eger baska bir cinfirmasi
yeni cilgin bir tasarim ve ozellik sunmazsa alacagim telefon Oppo Find5
serisi olacak

Oppo Find5 serisi cikar cikmaz donanimhaber de resim video ve detaylari
paylasmayi dusunuyorum...

Oppo Find 5 çıktığında türkiyeden nerden ve kaça alacağız,türk operatörleriyle sıkıntısız kullanmak kaydıyla tabiki.
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