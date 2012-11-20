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Oppo, 5MP çözünürlüklü ön kameraya sahip Ulike 2 akıllı telefonunu duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kendine özgü tasarımlarının yanı sıra donanım tercihleriyle de Çin dışındaki medyanın ilgisi çekmeyi başaran Oppo, yeni Android işletim sistemli akıllı telefonunu duyurdu. Özellikle telefonunu kendi resimlerini çekmek için kullanan kadınlar hedef alınarak geliştirilen Ulike 2, 5MP çözünürlüklü bir ön kamera ve çeşitli yazılımsal medya düzenleme yetisini beraberinde getiriyor. Kaliteli çekimlerin gerçekleştirilebilmesini sağlayan CMOS sensör ve yüz inceltme, deri beyazlatma, deriyi pürüzsüz hale getirme gibi özelliklere sahip cihazı kullanarak kendi vesikalıklarınızı oluşturmaya hazır olun.
Ön panele 2.2mm kalınlığında bir çerçeveyle yerleştirilen 4.5 inçlik qHD (960 x 540 piksel) LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciye sahip MediaTek MT6517 çipset, PowerVR SGX531 GPU, 1GB RAM, 16GB arttırılamayan depolama alanı, 8MP arka kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, microSIM, GPS, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, Oppo'nun kendi geliştirdiği kullanıcı arayüzü ve 2,020 mAh pille donatılan U705t model numaralı telefon, yalnızca beyaz renk seçeneğine sahip olacak.
China Mobile operatörünün sağladığı hizmetle uyumlu TD-SCDMA iletişim teknolojisini destekleyen Oppo Ulike 2, 19 Aralık'ta bu taşıyıcı tarafından resmen satışa sunulacak. Cihazın ekonomik bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yerel üreticinin yeni bütçe dostu çözümüyle alakalı daha fazla detaya kaynak bağlantısındaki resmi ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.oppo.com/index.php?q=mobile/product/newtpl&name=u705t Yorum Yaz
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kamil_3545 7 yıl
konsolalmayacalisanadam
Lcd ekran nedir ya süper amoled yapsalardı iyiydi.

süperamoled samsung patentli sanırım o yüzden kullanamazlar.
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MK* 7 yıl
xperia bilmem ne kırması gibi oldu
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pijama61 7 yıl
opponun modellerini sadece duymakla yetiniyoruz zaten.
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Kirk Lee 7 yıl
tasarım gayet güzel olmuş. biraz xperia'yı andırsada alt ve üst kısımdaki krom kaplama özgünlük katmış tasarıma.
özellikleri de makul seviyede. fiyatıda iyi olacaktır. umarım ileride dünya pazarına da açılır çinli üreticiler.
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OKANATLI 7 yıl
Sadece Tasarımdan gecer not alır gibi gözüküyor .
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12 Angry Men 7 yıl
Çin bile böyle güzel bir tasarım yapabiliyorsa neden samsung yapmıyor üzücü samsungun herşeyini seviyorum sadece tasarımını beyenmiyorum.
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Peregrino 7 yıl
Lcd ekran nedir ya süper amoled yapsalardı iyiydi.
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necros76 7 yıl
tasarım iyi diğer özellikleri vasat
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ButtHead 7 yıl
Xpreia ile aynı birebir yapmış ön yüzde birazcık değişiklik var sadece
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FERFEROS 7 yıl
Tasarımı fena değil.
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depeche35 7 yıl
Türkiyeye gelmedikten sonra....
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LKLC 7 yıl
tasarım fena değil, donanım berbat. işlemci ve gpu baya kötü.
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