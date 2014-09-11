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Oppo Ekim ayında yeni bir akıllı telefon tanıtacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo Ekim ayında yeni bir akıllı telefon tanıtacak

Önümüzdeki aylarda ülkemize giriş yapmanın planlarını yapan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Ekim ayında yeni bir amiral gemi modeli tanıtmaya hazırlanıyor. 

Yılın ilk yarısında 2K ekranlı Find 7 amiral gemi akıllı telefonunu lanse eden Oppo, yeni akıllı telefonu için ilk işaretleri vermeye başladı. Firmanın yayımladığı görselde fazla bir ipucu yer almazken, asıl ipucu Facebook sayfasından verildi. 

Oppo Malezya tarafından Facebook sayfasında yapılan açıklamada firmanın geçen yıl ki amiral gemi modeli Oppo N1'in devam modelinin hazırlandığı dile getirildi ancak kesin bilgiler paylaşılmadı.

Oppo'nun N1 modeli 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 yongaseti, dokunmatik arka panel, 13MP çözünürlükte 360 derece dönebilen kamera modülü şeklinde özellikler sunmaktaydı. Özellikle dönebilen kamerası sayesinde ön kameraya ihtiyaç duymayan modelin Oppo N3 adında bir devam modeline kavuşacağı dile getiriliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Oppo-poised-to-unveil-a-new-smartphone-in-October-most-likely-an-N1-successor_id60606 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 5 yıl
Düşük fiyatta olsa piyasayı süpürürler.
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fastmustaine 5 yıl
Telefonları pahalı bence kim o kadar parayı oppo ya verirki ? Fiyat avantajı olmadığı sürece kimse gidip oppo ya zopo ya falan para vermez
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Elsa 5 yıl
Oppo Samsung fiyatından satıyor bu kafayla biraz zor satarlar
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ø 5 yıl
Orta bütçeye güçlü cihazlar getirirse güzel olur.
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DH Misafiri 5 yıl
İlk önce Fİnd 7 'yi bi Türkiye'ye getirsinler.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hala gelcekler xiaomi yalan oldu 2015 e sarktı bakalım bunlar gelcekmi
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kojiro 5 yıl
Çevirmeli tuş takımı olsun da çevirelim fır fır
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mcebi001 5 yıl
oppo-meizu-xaomi-

Bunlar gelsin ama lütfen cepten taşacak büyüklükte olmasınlar, gm elite 1 ay dayanamadım 150mm birde kalın oldumu tam takoz oluyor...
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SteveMeade 5 yıl
Find 7 geleydi eyiydi
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depeche35 5 yıl
Biz hala Oppo find 7 bekleyip duralım, türkiyede satışa sunulaccak diye.... eskidi bile.
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omertalord 5 yıl
10 inch yapin anasini satayim tabletten konusalim :D kim seviyo bu 5.0 inch ustu telefonlari aklim almiyo 5.2 falana da okeyim lg g2 gibi olursa ama onun ustu oyuncaktir ancak telefon degil.
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Skyfall44 5 yıl
Oppo kaliteli malzeme kullanıyor olabilir ama nebileyim yinede bi Premium havası vermiyor ayrıca fazla büyük.Phablet sınıfı telefon..Gerçi şeklinide pek beğenmiyorum.Xiaomi varken bu sönük kalır :)
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