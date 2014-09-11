Oppo Ekim ayında yeni bir akıllı telefon tanıtacak





Önümüzdeki aylarda ülkemize giriş yapmanın planlarını yapan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Ekim ayında yeni bir amiral gemi modeli tanıtmaya hazırlanıyor.





Yılın ilk yarısında 2K ekranlı Find 7 amiral gemi akıllı telefonunu lanse eden Oppo, yeni akıllı telefonu için ilk işaretleri vermeye başladı. Firmanın yayımladığı görselde fazla bir ipucu yer almazken, asıl ipucu Facebook sayfasından verildi.





Oppo Malezya tarafından Facebook sayfasında yapılan açıklamada firmanın geçen yıl ki amiral gemi modeli Oppo N1'in devam modelinin hazırlandığı dile getirildi ancak kesin bilgiler paylaşılmadı.





Oppo'nun N1 modeli 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 yongaseti, dokunmatik arka panel, 13MP çözünürlükte 360 derece dönebilen kamera modülü şeklinde özellikler sunmaktaydı. Özellikle dönebilen kamerası sayesinde ön kameraya ihtiyaç duymayan modelin Oppo N3 adında bir devam modeline kavuşacağı dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-poised-to-unveil-a-new-smartphone-in-October-most-likely-an-N1-successor_id60606