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Oppo F ve R serilerinin yerini Reno alıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, R ve F serilerini dünya genelinde sonlandırma kararı aldı. Artık üretilmeyecek bu serilerin yerini ise yeni Reno serisi alacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapora göre Oppo, R ve F serilerini global ölçekte  sonlandırma kararı aldı. Bu serilerin yerini ise yeni Reno serisi alacak. Çinli üretici geçen ay Reno serisi altında Reno ve Reno 10x Zoom Edition olmak üzere iki yeni akıllı telefon çıkarmıştı.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 665 işlemcili ilk telefon 30 Mayıs'ta geliyor"
Şirket, Oppo Reno ve Find serilerine daha fazla odaklanmayı planlıyor. Oppo'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Shen Yiren daha önceki bir röportajında, R serisinin fişini çekeceklerini doğrulamıştı. Şimdi ise F serisinin de sonlandırılacağını öğreniyoruz.

10. yıldönümüne özel değişiklikler

Güvenilir bir kaynak "Oppo’nun mobil bölümü Çin’de 10 yılını tamamladı ve bu vesileyle serilerde bazı değişiklikler yapmak istiyor. Şirket F serisine son verecek ve yerine Reno serisiyle devam edecek" dedi. Bu kararla birlikte, piyasaya sürülen son F serisi telefonlar Oppo F11 ve F11 Pro oldu.

https://www.androidheadlines.com/2019/05/oppo-f-series-discontinued.html Yorum Yaz
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TearsForFears 1 hf. en beğenilen
Snapdragon 710 a 500 dolar istemeyi bırakıp telefonlarına android güncellemesi verdikleri vakit belki büyük bir marka olurlar.
Yanıtla +4
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