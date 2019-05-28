Oppo F ve R serilerinin yerini Reno alıyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre Oppo, R ve F serilerini global ölçekte sonlandırma kararı aldı. Bu serilerin yerini ise yeni Reno serisi alacak. Çinli üretici geçen ay Reno serisi altında Reno ve Reno 10x Zoom Edition olmak üzere iki yeni akıllı telefon çıkarmıştı.

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Şirket, Oppo Reno ve Find serilerine daha fazla odaklanmayı planlıyor. Oppo'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Shen Yiren daha önceki bir röportajında, R serisinin fişini çekeceklerini doğrulamıştı. Şimdi ise F serisinin de sonlandırılacağını öğreniyoruz.

10. yıldönümüne özel değişiklikler

Güvenilir bir kaynak "Oppo’nun mobil bölümü Çin’de 10 yılını tamamladı ve bu vesileyle serilerde bazı değişiklikler yapmak istiyor. Şirket F serisine son verecek ve yerine Reno serisiyle devam edecek" dedi. Bu kararla birlikte, piyasaya sürülen son F serisi telefonlar Oppo F11 ve F11 Pro oldu.

https://www.androidheadlines.com/2019/05/oppo-f-series-discontinued.html