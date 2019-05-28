Qualcomm Snapdragon 665 işlemcili ilk telefon 30 Mayıs'ta geliyor

ABD'li yonga devi Qualcomm, geride bıraktığımız Nisan ayında Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G olmak üzere üç yeni üst-orta sınıf yonga seti tanıtmıştı. G varyantının özellikle oyun odaklı telefonlar için optimize edildiği belirtildi. Snapdragon 730 yonga seti ile güçlendirilmiş ilk telefonla tanıştık ancak Snapdragon 665 destekli bir telefon henüz çıkmadı.

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Mobil sektöre yönelik istihbaratları ile gündeme gelen Sudhanshu Ambhore adlı Twitter kullanıcısı, ilk Snapdragon 665'li telefonun 30 Mayıs'ta tanıtılacağını ileri sürdü. Ne yazık ki 11 nm üretim sürecine sahip sekiz çekirdekli işlemci ile gelecek telefonun markasıyla ilgili herhangi bir detay vermedi.

Meizu 16Xs modelinde kullanılması bekleniyor

Şu an için 30 Mayıs'ta Çin'de Meizu 16Xs modelinin duyurulacağını biliyoruz. Bilgi doğruysa Snapdragon 665 yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefon Meizu 16Xs olacak. Hatırlatma açısından Meizu 16X'in Snapdragon 710 yonga seti ile piyasaya sürüldüğünü belirtelim.

TENA listesine göre Meizu 16Xs, Full HD+ çözünürlükte 6.2 inç AMOLED ekran taşıyacak. Arka tarafında ise üçlü kamera sistemi olacak. Cihazın 4.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağı bildiriliyor. Akıllı telefonla ilgili diğer detayları 30 Mayıs tarihinde hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/05/26/first-snapdragon-665-phone-rumored-to-launch-on-may-30/