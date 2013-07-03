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Oppo Find 5, Snapdragon 600 ile yenilendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo Find 5, Snapdragon 600 ile yenilendi

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun geçen yıla damga vuran modellerinden birisi olan Oppo Find 5, 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon S4 Pro işlemcisi ile pazara sunulmuştu. İddialar firmanın Snapdragon 600 çözümü taşıyan Oppo Find 6 modelini hazırladığını belirtse de, Oppo güncellenmiş Oppo Find 5 ile karşımıza çıktı.

Modelin önceki versiyondan farkı Snapdragon 600 işlemci ve Android 4.2.2 işletim sistemi ile gelmesi. Bunun haricinde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2500mAh batarya gibi özellikler aynı kalmış. 

Güncellenen donanımı ile Oppo Find 5, HTC One, Galaxy S4 LTE gibi rakiplerinin arkasında kalmamış oluyor. Model yine 500$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Firma kısa süre önce Snapdragon 800 çözümüne sahip Oppo Find 7 modelinin geliştirme aşamasında olduğunu ve yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceğini teyit etmişti.

http://gsminsider.com/2013/07/refreshed-oppo-find-5-snapdragon-600/ Yorum Yaz
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borukuzen 6 yıl
oppo şu anda bile zte ve huawei'nin bir kaç adım önüne geçmiş.oppo gün gelir türkiye'de de telefon satmaya başlarsa satış rekoru kırabilir.
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BeterNetor 6 yıl
Türkiyede satılcakmı ?
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alibakirhan 6 yıl
mert263
Snapdragon 800 yapsalardı tutardı

pazarlama stratejisi işte
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korayiskender 6 yıl
aynen
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bunlarda aynı telefonu ısıtıp ısıtıp önümüze sürüyo
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neoAyhan 6 yıl
Pil teknolojisi gelistirseler 8 cekirdek bilmem kac ram dosemek yerine.
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arman atilgan 6 yıl
crossfitter
alakası yok ama hayalimdeki telefon şöyle: performans canavarı olur ve en az 2-3 yıl sorunsuz götürürdü beni. *4.5 720p ekran (lg optimus g deki gibi kaliteli) *snapdragon s800 + adreno 330 *2gb ram *max 8-9mm kalınlıkta kasa çok ince ve dayanıklı çerçeve, *değiştirilebilir 4000ma pil *ortalama üstü kamera. *min. 16gb hafıza + kart desteği *ekran içinde değil de fiziksel tuşlar. ***max 1800tl

Kardeş valla daha 6.44 inç telefona 3000 mah pil koyuyorlar. 4.5 inç telefona 4000mAh pil çok uçuk olmuş. Tabi bende isterim böyle bir telefonun çıkmasını ve yüksek ihtimal alırım ama çıkmaz. :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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gkn_ymz 6 yıl arman atilgan
arman atilgan

crossfitter

alakası yok ama hayalimdeki telefon şöyle: performans canavarı olur ve en az 2-3 yıl sorunsuz götürürdü beni. *4.5 720p ekran (lg optimus g deki gibi kaliteli) *snapdragon s800 + adreno 330 *2gb ram *max 8-9mm kalınlıkta kasa çok ince ve dayanıklı çerçeve, *değiştirilebilir 4000ma pil *ortalama üstü kamera. *min. 16gb hafıza + kart desteği *ekran içinde değil de fiziksel tuşlar. ***max 1800tl


Kardeş valla daha 6.44 inç telefona 3000 mah pil koyuyorlar. 4.5 inç telefona 4000mAh pil çok uçuk olmuş. Tabi bende isterim böyle bir telefonun çıkmasını ve yüksek ihtimal alırım ama çıkmaz. :)

Fancıklar alınmasın gücenmesin ama o Sony'nin beceriksizliği muhtemelen telefon ince olsun diye bu kadar düşük kapasiteli pil koydular, 6.44"" s800 işlemci adreno 330 grafik birimi ile şarj yarım günü rahat tamamlar

HTC Butterfly S 5" 144.5 x 70.5 x 10.6 mm 3200 mAh

Note II 5.5" 151.1 x 80.5 x 9.4 mm 3100 mAh

Motorola RAZR MAXX HD 4.7" 131.9 x 67.9 x 9.3 mm 3300 mAh
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StyleSlayer 6 yıl
crossfitter
alakası yok ama hayalimdeki telefon şöyle:performans canavarı olur ve en az 2-3 yıl sorunsuz götürürdü beni.*4.5 720p ekran(lg optimus g deki gibi kaliteli)*snapdragon s800 + adreno 330*2gb ram*max 8-9mm kalınlıkta kasa çok ince ve dayanıklı çerçeve, *değiştirilebilir 4000ma pil*ortalama üstü kamera.*min. 16gb hafıza + kart desteği*ekran içinde değil de fiziksel tuşlar.***max 1500tl

bu özellikler 1500 tl 2 3 yil sonra belki görürsün
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mert263 6 yıl
Snapdragon 800 yapsalardı tutardı
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crossfitter 6 yıl
alakası yok ama hayalimdeki telefon şöyle:
performans canavarı olur ve en az 2-3 yıl sorunsuz götürürdü beni.

*4.5" 720p ekran
(lg optimus g deki gibi kaliteli)

*snapdragon s800 + adreno 330

*2gb ram

*max 8-9mm kalınlıkta kasa
çok ince ve dayanıklı çerçeve,

*değiştirilebilir 4000ma pil

*ortalama üstü kamera.

*min. 16gb hafıza + kart desteği

*ekran içinde değil de fiziksel tuşlar.

***max 1800tl
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