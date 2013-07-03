Oppo Find 5, Snapdragon 600 ile yenilendi

Haber Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun geçen yıla damga vuran modellerinden birisi olan Oppo Find 5, 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon S4 Pro işlemcisi ile pazara sunulmuştu. İddialar firmanın Snapdragon 600 çözümü taşıyan Oppo Find 6 modelini hazırladığını belirtse de, Oppo güncellenmiş Oppo Find 5 ile karşımıza çıktı.
Modelin önceki versiyondan farkı Snapdragon 600 işlemci ve Android 4.2.2 işletim sistemi ile gelmesi. Bunun haricinde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2500mAh batarya gibi özellikler aynı kalmış.
Güncellenen donanımı ile Oppo Find 5, HTC One, Galaxy S4 LTE gibi rakiplerinin arkasında kalmamış oluyor. Model yine 500$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.
Firma kısa süre önce Snapdragon 800 çözümüne sahip Oppo Find 7 modelinin geliştirme aşamasında olduğunu ve yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceğini teyit etmişti.
http://gsminsider.com/2013/07/refreshed-oppo-find-5-snapdragon-600/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
pazarlama stratejisi işte
Kardeş valla daha 6.44 inç telefona 3000 mah pil koyuyorlar. 4.5 inç telefona 4000mAh pil çok uçuk olmuş. Tabi bende isterim böyle bir telefonun çıkmasını ve yüksek ihtimal alırım ama çıkmaz. :)
Fancıklar alınmasın gücenmesin ama o Sony'nin beceriksizliği muhtemelen telefon ince olsun diye bu kadar düşük kapasiteli pil koydular, 6.44"" s800 işlemci adreno 330 grafik birimi ile şarj yarım günü rahat tamamlar
HTC Butterfly S 5" 144.5 x 70.5 x 10.6 mm 3200 mAh
Note II 5.5" 151.1 x 80.5 x 9.4 mm 3100 mAh
Motorola RAZR MAXX HD 4.7" 131.9 x 67.9 x 9.3 mm 3300 mAh
bu özellikler 1500 tl 2 3 yil sonra belki görürsün
performans canavarı olur ve en az 2-3 yıl sorunsuz götürürdü beni.
*4.5" 720p ekran
(lg optimus g deki gibi kaliteli)
*snapdragon s800 + adreno 330
*2gb ram
*max 8-9mm kalınlıkta kasa
çok ince ve dayanıklı çerçeve,
*değiştirilebilir 4000ma pil
*ortalama üstü kamera.
*min. 16gb hafıza + kart desteği
*ekran içinde değil de fiziksel tuşlar.
***max 1800tl