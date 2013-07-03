Oppo Find 5, Snapdragon 600 ile yenilendi





Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun geçen yıla damga vuran modellerinden birisi olan Oppo Find 5, 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon S4 Pro işlemcisi ile pazara sunulmuştu. İddialar firmanın Snapdragon 600 çözümü taşıyan Oppo Find 6 modelini hazırladığını belirtse de, Oppo güncellenmiş Oppo Find 5 ile karşımıza çıktı.





Modelin önceki versiyondan farkı Snapdragon 600 işlemci ve Android 4.2.2 işletim sistemi ile gelmesi. Bunun haricinde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2500mAh batarya gibi özellikler aynı kalmış.





Güncellenen donanımı ile Oppo Find 5, HTC One, Galaxy S4 LTE gibi rakiplerinin arkasında kalmamış oluyor. Model yine 500$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.





Firma kısa süre önce Snapdragon 800 çözümüne sahip Oppo Find 7 modelinin geliştirme aşamasında olduğunu ve yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceğini teyit etmişti.

http://gsminsider.com/2013/07/refreshed-oppo-find-5-snapdragon-600/