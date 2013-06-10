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Oppo Find 5 mini ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo Find 5 mini ortaya çıktı

Son dönemde amiral gemi modellerinin mini versiyonlarını daha sık piyasada görmeye başlıyoruz. Samsung'un Galaxy S3 ve S4 mini modellerinin ardından HTC'nin de One mini adlı bir model hazırladığı gündeme gelmişti. Bu kez Çinli Oppo da bu trende katıldı.

Kaynaklardan gelen bilgilere göre 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon S4 Pro işlemcisi sunan Oppo Find 5, yakın zamanda mini versiyonuna da kavuşacak. 

Find 5 mini modelinde hangi özelliklerin olacağı tam olarak bilinmemekle birlikte, 3.7 inçlik 720p LCD ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek işlemci, ve 1GB RAM şeklinde duyumlar mevcut.

Gelecek ay tanıtılması beklenen modelin farklı renk seçenekleri ile 200-300 Avro arasında konumlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-Find-5-mini-leaked_id43876 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 6 yıl
miniliği biraz fazla olmuş bi ortasını tutturamadılar
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VYC Majoris 6 yıl
Biraz küçük olmuş bu. 4 inç ideal olurdu.
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Alp Er Timur 6 yıl
Daha çıkmadı mi bu telefon
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Lova 6 yıl
Bence yakın zamanda Türkiye'ye gelme şansı var. Çünkü firma Avrupa'ya açılmak istediğini söylemişti. Ama yine de avrupaya gelip de Türkiye'ye de gelmeyebilir. Benim tavsiyem çok hevesli olmayın, ne kadar ortalıkta bir sürü yurt dışı cihazlar olsa da bu cihaz için, bir teknolojik alet bir kere bozulduğu zaman mağdur olursunuz, iki ikinci elde satmak istediğiniz zaman bence gerçekten mağdur olursunuz.
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Alp Er Timur 6 yıl
Acaba bu telefon ne zaman satılmaya başlar. Birde on sipariş alan siteler filan var mi bilen varsa yazabilir mi zahmet olmazsa
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Umutcan 6 yıl
Sonunda adam gibi gerçek mini bir model. Samsung'a kalsa minileri 4.5" yapacak. Ekranı da günümüz teknolojisine yakışır olmuş.
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Alp Er Timur 6 yıl
4 inch olsa güzel olurdu ama bu telefonu alıyorum arkadaş.
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mesincır 6 yıl
Apple bile 4" ekran yapmışken 3.7 garip olmuş. İnce çerçeve tasarımı hoşuma gitti
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esqhia 6 yıl
_G_K_N_

esqhia Tasarım çok fena olmuş yalnız.Renk de çok yakışmış,çok beğendim. bu aradda, 3.7 inçlik 720p LCD ekran heralde ppi rekorunu eline alacak.Heralde dedim,çünkü 3.7 inçde 720p çözünürlük sunan bi ekran kullanılmadı şimdiye kadar.Ya da ben görmedim :)
396ppi yapar 720p 3.7 ekran, ppi rekoru(tabiri caizse) htc oneda sanırım 4.7 1080p


Mesajı hızlıca yzarken, 720p ekran içinde ppi rekoru olur demek istemiştim ama dikkatin için teşekkürler, fazla bilgi göz çıkarmaz. 1080p ekranlar 443 ppi seviyesindeyken,htc one 469 ppi iken onları bu yarışa dahil etmemiştim ama mesajda belirtmediğim için sen de haklısın :) iyi forumlar..

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Zenci Forvet 6 yıl
Umarım yakında Türkiye'ye gelir.
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felixamor 6 yıl
Ya arkadaş büyük telefon sevmiyorum, küçüğünüde adam gibi yapabilen çıkmadı daha..Umudum Htc One "mini"..
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iSpeedy 6 yıl
Adamlar Mini'nin hakkını vermiş :-)
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carter 6 yıl
Firma Find 5'in tanıtımını yapmadan minin tanıtımını yapmış o da güzel.
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
pil ömrü iyiyse tutar
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furkant1 6 yıl
Samsung 2
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HectorBarbossa 6 yıl
Oppa yı görmedik ki minisini görelim.
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