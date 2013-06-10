Oppo Find 5 mini ortaya çıktı





Son dönemde amiral gemi modellerinin mini versiyonlarını daha sık piyasada görmeye başlıyoruz. Samsung'un Galaxy S3 ve S4 mini modellerinin ardından HTC'nin de One mini adlı bir model hazırladığı gündeme gelmişti. Bu kez Çinli Oppo da bu trende katıldı.





Kaynaklardan gelen bilgilere göre 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon S4 Pro işlemcisi sunan Oppo Find 5, yakın zamanda mini versiyonuna da kavuşacak.





Find 5 mini modelinde hangi özelliklerin olacağı tam olarak bilinmemekle birlikte, 3.7 inçlik 720p LCD ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek işlemci, ve 1GB RAM şeklinde duyumlar mevcut.





Gelecek ay tanıtılması beklenen modelin farklı renk seçenekleri ile 200-300 Avro arasında konumlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-Find-5-mini-leaked_id43876