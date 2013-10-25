Oppo N1 Kasım ayında uluslararası pazara çıkabilir





Geçen yıl lanse ettiği 5 inçlik Full HD ekranlı akıllı telefonu Find 5 ile dikkatleri üzerine çeken Çinli Oppo, bu yılın amiral gemi modeli olacak N1'i de bir süre önce lanse etmişti.





5.9 inçlik Full HD ekrana sahip olan Oppo, Snapdragon 600 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 3610mAh batarya gibi özellikler sunmaktaydı. Cihazı ön plana çıkaran iki konu ise kamera ve arka kapaktı.





Oppo'nun 13MP çözünürlükteki kamerası Fujitsu görüntü işlemcisi ile desteklenirken, taşıyıcı modül ise 206 derece dönebiliyor ve böylece ön kameraya ihtiyaç kalmıyor. Modelin arka kısmı ise dokunmatik bir panele sahip. Böylece tek elle kullanım desteklenmiş oluyor.





Modelin kullanıcı arayüzü ise CyanogenMod tarafından geliştirilmişti. CyanogenMod ayrıca sınırlı sayıda satılacak bir parti Oppo N1 için de özel bir ROM geliştirmişti.





CM ekibi tarafından verilen bilgiye göre Oppo, amiral gemi modelini Kasım ayı sonlarında uluslararası pazara çıkarmayı planlıyor. Modelin hangi ülkeleri hedeflediği şimdilik belli değil. Çin'deki satış fiyatı ise yaklaşık 570$ seviyesinde.

http://www.phonearena.com/news/5.9-inch-Oppo-N1-may-hit-the-West-by-the-end-of-November_id48665