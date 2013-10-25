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Oppo N1 Kasım ayında uluslararası pazara çıkabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N1 Kasım ayında uluslararası pazara çıkabilir

Geçen yıl lanse ettiği 5 inçlik Full HD ekranlı akıllı telefonu Find 5 ile dikkatleri üzerine çeken Çinli Oppo, bu yılın amiral gemi modeli olacak N1'i de bir süre önce lanse etmişti. 

5.9 inçlik Full HD ekrana sahip olan Oppo, Snapdragon 600 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 3610mAh batarya gibi özellikler sunmaktaydı. Cihazı ön plana çıkaran iki konu ise kamera ve arka kapaktı.

Oppo'nun 13MP çözünürlükteki kamerası Fujitsu görüntü işlemcisi ile desteklenirken, taşıyıcı modül ise 206 derece dönebiliyor ve böylece ön kameraya ihtiyaç kalmıyor. Modelin arka kısmı ise dokunmatik bir panele sahip. Böylece tek elle kullanım desteklenmiş oluyor.

Modelin kullanıcı arayüzü ise CyanogenMod tarafından geliştirilmişti. CyanogenMod ayrıca sınırlı sayıda satılacak bir parti Oppo N1 için de özel bir ROM geliştirmişti. 

CM ekibi tarafından verilen bilgiye göre Oppo, amiral gemi modelini Kasım ayı sonlarında uluslararası pazara çıkarmayı planlıyor. Modelin hangi ülkeleri hedeflediği şimdilik belli değil. Çin'deki satış fiyatı ise yaklaşık 570$ seviyesinde.  

http://www.phonearena.com/news/5.9-inch-Oppo-N1-may-hit-the-West-by-the-end-of-November_id48665 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TIRPAN 6 yıl
oppo find 5 detaylı incelemesi yayınlarmısınız lütfen
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SuperSantorelli 6 yıl
Merakla incelemesini beklediğim bir cihaz,umarım en kısa zaman da lg,sony,samsung incelemeleri gibi oppo modellerinin de incelemelerini bekliyoruz.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
şu cinliler ne şanslı kullanıcı arayüzünü cm ekibi yapmasıda çok güzel düşünülmüş çoğu arayüzden daha stabil bi room olacaktır kuşkusuz
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DaRKFoRCeS 6 yıl
fps türünde gelecek ise hosgelsin. o kadar replika spot çakma ürünler kakaladilar birazda sağlam ve uygun fiyatlı cihazları gondersinler.
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ßyİsMaİLCaN 6 yıl
Tasarım harika.
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bellair 6 yıl
oppo'nun yapmış olduğu tasarımlara hastayım
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depeche35 6 yıl
Biri de türkiyeye gelecek dese OPPO' nun
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ali4444 6 yıl
Türkiye'ye gelmessede olur.Çinde 570 dolarlık telefon Türkiye de 1800 lira olur.Haliyle sürüm yapmaz.
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