Oppo N1 ilk Google onaylı CyanogenMod akıllı telefonu oldu

Haber Editörü
Bir şirket haline gelen ve gelecek için önemli hedefler belirleyen bağımsız Android ROM geliştirme dünyasının en popüler grubu CyanogenMod, henüz bir donanım örneği üretmese de dolaylı yoldan bu işi başarmış durumda.
Çinli Oppo ile ortaklık yapan Cyanogen, 5.9 inçlik Full HD ekrana ve Snapdragon 800 yongasetine sahip Oppo N1 modelinin bir versiyonunda CyanogenMod 10.2 ile boy göstermeye başlamıştı.
CyanogenMod ROM'ları 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip olsa da Google tarafından onaylanmadığı için Play mağazası ve Google uygulamaları gayriresmi olarak çalışmaktaydı.
Ancak atılan adımların neticesinde Android 4.3 sürümü barındıran CM 10.2 yüklü Oppo N1 modeli, Google'ın CTS, CDD ve CTS Verifier adlı üç sertifika sürecinden başarıyla geçti ve resmi olarak Google tarafından onaylandı. Böylece Google tarafından onaylanan ilk CyanogenMod akıllı telefonu oldu.
Artık Oppo N1 modelindeki Play mağazası ve Google uygulamaları resmi olarak çalışıyor olacak. Bu gelişme ayrıca bağımsız Android ROM geliştiricileri için de önem arz ediyor.
Oppo bunun yanında Cyanogen ile çalışacak bir ekip kurmuş durumda. Firmanın sonraki modellerinde de Cyanogen desteğinin yer alacağı tahmin ediliyor. CM 10.2 yüklü Oppo N1 ise Salı günü Çin'de satışa çıkacak. Model sonrasında ABD'de piyasaya sunulacak.
http://www.androidauthority.com/oppo-n1-first-google-certified-cyanogenmod-phone-326394/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oppo Find 5 Sıfır – Kayıtsız 16 GB : 500 USD
Oppo Find 5 Az Kullanılmış – Kayıtlı 16 GB : 400 USD ( Elimde Var )
Oppo N1 Sıfır – Kayıtsız 16 GB : 700 USD ( Elimde Var )
Oppo Find 7 2K - Kayıtsız : Fiyatı satışa çıkınca belli olacak.
Oppo Find 7 HD - Kayıtsız : Fiyatı satışa çıkınca belli olacak.
? Telefonlar Çin den alınmakta ve Avrupa modellerdir.
? Telefonlar Kutusunda ve Sıfırdır. * Ülkeye girişte gümrüğe takılmaması için kutudan çıkartılmaktadır, dolayısı ile küçük tozlanmalar olabilir.
? İstediğiniz model elimde var ise hemen teslim ediyorum. Olmayan ürünler ortalama 10-15 gün içerisinde geliyor. Forumdan maille sorabilirsiniz.
? Kullanım sırasında yaşayabileceğiniz sorunlardan oluşan hasarlarda parça temini konusunda yardımcı olunur.
? Oppo’nun Türkiye’de telefon satışı olmadığından garantisi burada kullanılamamaktadır.
? Oppo telefonlar yine Oppo nun kendine özel yazılımı olan Color OS ( Android tabanlı ) yazılı ile birlikte kullanılmaktadır.
? Google Play Sote dan tüm diğer telefonlar gibi yararlanabilir uygulama indirebilirsiniz.
? Telefonların orijinalinde Türkçe dil desteği vardır ve Color OS yazılım güncellemeleri sürekli güncellenmektedir.
? Teknoloji ve kullanılan malzeme olarak herhangi bir marka ile karşılaştırmaya gerek olmadığını hem donanım hem teknoloji hem de özellikleri bakımından üst sınıf bir telefon olduğunu ve çoğu firmanın ilerisinde olduğunu belirtebilirim.
? Oppo Forum dan telefonunuza ait yazılım ve destek ve bilgi bakımından her türlü şeklide yaralanabilir, sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
? Telefonu kullanım sırasında yaşadığınız yazılım sal sorunları gerek forumdaki ilgili konu içerisinde gerekse Oppo Türkçe Temsilcisi Şenol Eker Bey e iletebilirsiniz.
Snapdragon 600 eski donanim.
Snapdragon 800 olmaliydi.
Ekrani da polarize degil kalitesi full hd ler arasinda vasat oldugu kesin.
Arkasinda PSP lerdeki veya notebooklardaki gibi touchpad var. Hos bir ozellik ama radyo yok ve kilif ile touchpad kullanilamaz olacak.
Ozellik /Fiyat oranin gore Nexus 5 alirim daha iyi . Megapixel hersey demek degildir.
phandroid.com/...
Vasat alti telefon.
Pili çıkartılabilir değil ve harici hafıza kartı desteği yok. S-Pen gibi kalem desteği yok.
Bu kadar eksiği olan bir telefon çok kaba ve pahalı.
Bu telefonla mı
(Vurmayın beyler bize resmi destek verilmediği için bilmiyoruz sadece ROM'u flaşlıyoruz )
(Konuyuda tam okumadım )
aliexpress.com/...