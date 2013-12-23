Oppo N1 ilk Google onaylı CyanogenMod akıllı telefonu oldu





Bir şirket haline gelen ve gelecek için önemli hedefler belirleyen bağımsız Android ROM geliştirme dünyasının en popüler grubu CyanogenMod, henüz bir donanım örneği üretmese de dolaylı yoldan bu işi başarmış durumda.





Çinli Oppo ile ortaklık yapan Cyanogen, 5.9 inçlik Full HD ekrana ve Snapdragon 800 yongasetine sahip Oppo N1 modelinin bir versiyonunda CyanogenMod 10.2 ile boy göstermeye başlamıştı.





CyanogenMod ROM'ları 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip olsa da Google tarafından onaylanmadığı için Play mağazası ve Google uygulamaları gayriresmi olarak çalışmaktaydı.





Ancak atılan adımların neticesinde Android 4.3 sürümü barındıran CM 10.2 yüklü Oppo N1 modeli, Google'ın CTS, CDD ve CTS Verifier adlı üç sertifika sürecinden başarıyla geçti ve resmi olarak Google tarafından onaylandı. Böylece Google tarafından onaylanan ilk CyanogenMod akıllı telefonu oldu.





Artık Oppo N1 modelindeki Play mağazası ve Google uygulamaları resmi olarak çalışıyor olacak. Bu gelişme ayrıca bağımsız Android ROM geliştiricileri için de önem arz ediyor.





Oppo bunun yanında Cyanogen ile çalışacak bir ekip kurmuş durumda. Firmanın sonraki modellerinde de Cyanogen desteğinin yer alacağı tahmin ediliyor. CM 10.2 yüklü Oppo N1 ise Salı günü Çin'de satışa çıkacak. Model sonrasında ABD'de piyasaya sunulacak.

http://www.androidauthority.com/oppo-n1-first-google-certified-cyanogenmod-phone-326394/