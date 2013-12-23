Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo N1 ilk Google onaylı CyanogenMod akıllı telefonu oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oppo N1 ilk Google onaylı CyanogenMod akıllı telefonu oldu

Bir şirket haline gelen ve gelecek için önemli hedefler belirleyen bağımsız Android ROM geliştirme dünyasının en popüler grubu CyanogenMod, henüz bir donanım örneği üretmese de dolaylı yoldan bu işi başarmış durumda.

Çinli Oppo ile ortaklık yapan Cyanogen, 5.9 inçlik Full HD ekrana ve Snapdragon 800 yongasetine sahip Oppo N1 modelinin bir versiyonunda CyanogenMod 10.2 ile boy göstermeye başlamıştı. 

CyanogenMod ROM'ları 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip olsa da Google tarafından onaylanmadığı için Play mağazası ve Google uygulamaları gayriresmi olarak çalışmaktaydı.

Ancak atılan adımların neticesinde Android 4.3 sürümü barındıran CM 10.2 yüklü Oppo N1 modeli, Google'ın CTS, CDD ve CTS Verifier adlı üç sertifika sürecinden başarıyla geçti ve resmi olarak Google tarafından onaylandı. Böylece Google tarafından onaylanan ilk CyanogenMod akıllı telefonu oldu.

Artık Oppo N1 modelindeki Play mağazası ve Google uygulamaları resmi olarak çalışıyor olacak. Bu gelişme ayrıca bağımsız Android ROM geliştiricileri için de önem arz ediyor. 

Oppo bunun yanında Cyanogen ile çalışacak bir ekip kurmuş durumda. Firmanın sonraki modellerinde de Cyanogen desteğinin yer alacağı tahmin ediliyor. CM 10.2 yüklü Oppo N1 ise Salı günü Çin'de satışa çıkacak. Model sonrasında ABD'de piyasaya sunulacak.  

http://www.androidauthority.com/oppo-n1-first-google-certified-cyanogenmod-phone-326394/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hasanorki 5 yıl
OPPO CİHAZLARI SATIŞ FİYATLARI
Oppo Find 5 Sıfır – Kayıtsız 16 GB : 500 USD
Oppo Find 5 Az Kullanılmış – Kayıtlı 16 GB : 400 USD ( Elimde Var )
Oppo N1 Sıfır – Kayıtsız 16 GB : 700 USD ( Elimde Var )
Oppo Find 7 2K - Kayıtsız : Fiyatı satışa çıkınca belli olacak.
Oppo Find 7 HD - Kayıtsız : Fiyatı satışa çıkınca belli olacak.
? Telefonlar Çin den alınmakta ve Avrupa modellerdir.
? Telefonlar Kutusunda ve Sıfırdır. * Ülkeye girişte gümrüğe takılmaması için kutudan çıkartılmaktadır, dolayısı ile küçük tozlanmalar olabilir.
? İstediğiniz model elimde var ise hemen teslim ediyorum. Olmayan ürünler ortalama 10-15 gün içerisinde geliyor. Forumdan maille sorabilirsiniz.
? Kullanım sırasında yaşayabileceğiniz sorunlardan oluşan hasarlarda parça temini konusunda yardımcı olunur.
? Oppo’nun Türkiye’de telefon satışı olmadığından garantisi burada kullanılamamaktadır.
? Oppo telefonlar yine Oppo nun kendine özel yazılımı olan Color OS ( Android tabanlı ) yazılı ile birlikte kullanılmaktadır.
? Google Play Sote dan tüm diğer telefonlar gibi yararlanabilir uygulama indirebilirsiniz.
? Telefonların orijinalinde Türkçe dil desteği vardır ve Color OS yazılım güncellemeleri sürekli güncellenmektedir.
? Teknoloji ve kullanılan malzeme olarak herhangi bir marka ile karşılaştırmaya gerek olmadığını hem donanım hem teknoloji hem de özellikleri bakımından üst sınıf bir telefon olduğunu ve çoğu firmanın ilerisinde olduğunu belirtebilirim.
? Oppo Forum dan telefonunuza ait yazılım ve destek ve bilgi bakımından her türlü şeklide yaralanabilir, sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
? Telefonu kullanım sırasında yaşadığınız yazılım sal sorunları gerek forumdaki ilgili konu içerisinde gerekse Oppo Türkçe Temsilcisi Şenol Eker Bey e iletebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 5 yıl
İlk olması bu piyasada bir şey değiştirmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 5 yıl
Fiyati bu donanimla cok ucuk. 600$ yurt disi fiyati ! ...

Snapdragon 600 eski donanim.

Snapdragon 800 olmaliydi.

Ekrani da polarize degil kalitesi full hd ler arasinda vasat oldugu kesin.

Arkasinda PSP lerdeki veya notebooklardaki gibi touchpad var. Hos bir ozellik ama radyo yok ve kilif ile touchpad kullanilamaz olacak.


Ozellik /Fiyat oranin gore Nexus 5 alirim daha iyi . Megapixel hersey demek degildir.


phandroid.com/...

Vasat alti telefon.

Pili çıkartılabilir değil ve harici hafıza kartı desteği yok. S-Pen gibi kalem desteği yok.

Bu kadar eksiği olan bir telefon çok kaba ve pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilico2 5 yıl

arkadaş 3 5 sene sonra bu günün aklına gelmesini dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
cyanogen destekli telefon almak isterdim. adamlar yazılım desteği sunarlar sürekli
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilico2 5 yıl
geleceğin markası oppo. ilerleyen süreçte çok sık bu ismi duyacağımızı düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl bilico2
bilico2
geleceğin markası oppo. ilerleyen süreçte çok sık bu ismi duyacağımızı düşünüyorum.

Bu telefonla mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
aklıma Ubuntu geldi sonuçta gönüllü geliştiriciler tarafından desteklenen bir sistemde güncelleme sorunuda ortadan kalkar güzel bir olay çin in yükselişinede katkıda bulunur. Zaten bu rom işini yapacak kişiler olmasa bekle güncelleme gelsin gelir bu defa sorun çıkar. bu ayrıca android in de yükselişi demek cyanogen böyle devam ederse daha güncel cihazlar çok alternatif rom lar görmemiz kaçınılmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirman37 5 yıl
Bu çok iyi oldu. CM uzun süre bu telefona güncelleme verecektir. Belki böylece diğer firmalarda güncellemeye daha çok önem verir ve daha sık uzun süreli güncelleme desteği sağlarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 5 yıl
abd çin füzesine izin vermiyor da çin telefonuna niye izin veriyor?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King ov Hell 5 yıl
Çok güzel ama benim merak ettiğim bir konu var.Şimdi telefonda sadece /system klasörü ve kernelimi CM sağlamış yoksa bütün firmware mı CM üzerine kurulu eğer değilse firmware'ın tamamı marka tarafından mı sağlanmış.

(Vurmayın beyler bize resmi destek verilmediği için bilmiyoruz sadece ROM'u flaşlıyoruz
)

(Konuyuda tam okumadım
)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
biz ancak uzaktan bakmayla yetiniriz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdalm 5 yıl
Çok yüksek fiyatı
aliexpress.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1154 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, oppo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Yeni fiyat/performans şampiyonu telefon, oyun canavarı telefon, Galaxy S5 haberleri, 2K ekranlı ilk telefon ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim