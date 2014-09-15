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Oppo N3 görselleri internette paylaşıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N3 görselleri internette paylaşıldı

Gelecek ay itibariyle kamera odaklı N3 akıllı telefon modelini tanıtacak olan Oppo hazırlıklarını sürdürürken model ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. 

Firmaya yakın kaynaklardan sızdırılan görsellere göre önceki nesil ile aynı konsepti taşıyan bir model ile karşı karşıyayız. Ana kamera modülü 270 derece döner bir yapıya sahip. Böylece kullanıcılar ikinci kameraya ihtiyaç duymuyor ve en iyi özçekim fotoğraflar elde edebiliyor. 

Bu kez Oppo hareketli modülü silindir şeklinde bir tasarıma kavuşturmuş. Önceki model gibi döndüğü esnada kullanıcıyı rahatsız edecek bir çıkıntı mevcut değil. Ancak bu kez silindir yapı telefonun üst kısmında bir çıkıntı oluşturmuş.

Ana kameranın bu kez 16MP veya daha yüksek çözünürlükte olacağı ve çift LED flaş ile destekleneceği belirtiliyor. Bu haliyle Oppo N3 en selfie akıllı telefonu olmaya aday. Firmanın kamera için bazı özel optimizasyonlar yaptığı ifade ediliyor. 

Oppo N3'ün donanım olarak neler sunacağı bilinmiyor ancak Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.gsmarena.com/exclusive_leaked_oppo_n3_press_images_show_rotating_camera-news-9639.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Insanlarin egolarini tatmin etmeye aday yeni akilli telefon
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CertificatedStaff 5 yıl
Üst taraf ne öyle ya
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carman 5 yıl
telefonun tipş bana çok saçma geldi açıkcası birde şu telefonlardaki 2560x1440lık çözünürlüğü çok saçma buluyorum gereksiz yere telefonda donanım ve pil kullanan bir yapıdan başka birşey değil benim gözüm algılamadıktan sonra isterse 8 k olsun ekranı ne anladım ben bu işten biri çıkarıyor diğerleride biz eksik kalmayalım diyor
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1BilimAdamı 5 yıl
Eskisinden güzel
ama yinede beğenmedim
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JessieJ 5 yıl
Sanki sonynin kapakli modelinde vardi kamerasi donen telefon, o aklima geldi.
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meego 5 yıl
bu gerçek değildir dimi ya. Şaka filan olmasın...
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Led Zeppelin 5 yıl
10 yıl önceki nokia lara samsunglara benziyor yuvarlatılmış kısım
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Bl00dyHell 5 yıl
Farklı bir tasarım, pek hoşuma gitmedi fakat kullanıcı kitlesi olmasa yapmazlar böyle bir telefon.
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magicboyguccino 5 yıl
ilk modeli piyasaya çıkmadan öncede çeşitli görüntüler ortaya çıkmıştı. en sonunda ortaya çıkan daha kullanışlı ve farklı bir ürün olmuştu. büyük ihtimalde buda böyle olacak. meraklandırma ve ilgili uyandırma için yapılmış bir reklam taktiği :)
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TickTok 5 yıl
Ben begendim.Güzel düşünülmüş.Böyle böyle gelişecek işte teknoloji.Ileride o çıkıntı telefona tam oturmuş olacak belkide ve tasarımı bozmadan döndürebilicez kamerayı.
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casperfriendly 5 yıl
Yalama yapar o kamera bizim cocuklarin elinde ..
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burakaltuntas 5 yıl
Kinect'siz alabiliyor muyuz ? :D
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MysticDesign 5 yıl
tasarım on numara lakin o yuvarlak bölmeyi kasa kalınlığında birebir ölçüye getirebilseler de muazzam olurmuş fikir muhteşem
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