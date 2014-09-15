Oppo N3 görselleri internette paylaşıldı





Gelecek ay itibariyle kamera odaklı N3 akıllı telefon modelini tanıtacak olan Oppo hazırlıklarını sürdürürken model ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.





Firmaya yakın kaynaklardan sızdırılan görsellere göre önceki nesil ile aynı konsepti taşıyan bir model ile karşı karşıyayız. Ana kamera modülü 270 derece döner bir yapıya sahip. Böylece kullanıcılar ikinci kameraya ihtiyaç duymuyor ve en iyi özçekim fotoğraflar elde edebiliyor.





Bu kez Oppo hareketli modülü silindir şeklinde bir tasarıma kavuşturmuş. Önceki model gibi döndüğü esnada kullanıcıyı rahatsız edecek bir çıkıntı mevcut değil. Ancak bu kez silindir yapı telefonun üst kısmında bir çıkıntı oluşturmuş.





Ana kameranın bu kez 16MP veya daha yüksek çözünürlükte olacağı ve çift LED flaş ile destekleneceği belirtiliyor. Bu haliyle Oppo N3 en selfie akıllı telefonu olmaya aday. Firmanın kamera için bazı özel optimizasyonlar yaptığı ifade ediliyor.





Oppo N3'ün donanım olarak neler sunacağı bilinmiyor ancak Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.

http://www.gsmarena.com/exclusive_leaked_oppo_n3_press_images_show_rotating_camera-news-9639.php