Oppo R11’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Oppo’nun yeni amiral gemisi R11 yeniden görüntülendi. Paylaşılan fotoğraflar, tasarımıyla iPhone 7’yi andıran akıllı telefonun gümüş grisi modelinin de var olduğunu öğrenmemizi sağladı. Daha önceki dönemlerde birçok sızıntıya konu olan akıllı telefonun özellikleri ortaya çıkmıştı ve televizyon reklamının YouTube üzerinden paylaşılmasıyla renk seçenekleri bile öğrenilmişti, ancak bu renkler arasında (pembe ve altın rengi) gri yer almıyordu.

Oppo, akıllı telefonun 10 Haziran tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Sızıntılardan elde ettiğimiz bilgilere göre R11’in özellikleri şu şekilde olacak:

5.5 inch, AMOLED ekran 1080p çözünürlük

16 / 20 MP arka kamera, 20 MP ön kamera

Snapdragon 660 işlemci

4 GB RAM, 64 GB depolama alanı

2900 mAh batarya kapasitesi

10 Haziran’da düzenlenecek olan etkinlikte Oppo F11 Plus’ın da tanıtılması bekleniyor. R11’den farklı olarak hala gizemini koruyan F11 Plus, iddia edilene göre 6 inch ekrana, 6 GB RAM’e ve 3880 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

http://www.gsmarena.com/silver_oppo_r11_captured_in_a_pair_of_live_shots-news-25278.php