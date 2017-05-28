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Oppo R11’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Oppo’nun yeni akıllı telefon R11’in gümüş renkli modelinin fotoğrafları paylaşıldı. iPhone 7’ye benzer tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefon, daha önceki dönemlerde de birçok kez görüntülenmişti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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8
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Oppo’nun yeni amiral gemisi R11 yeniden görüntülendi. Paylaşılan fotoğraflar, tasarımıyla iPhone 7’yi andıran akıllı telefonun gümüş grisi modelinin de var olduğunu öğrenmemizi sağladı. Daha önceki dönemlerde birçok sızıntıya konu olan akıllı telefonun özellikleri ortaya çıkmıştı ve televizyon reklamının YouTube üzerinden paylaşılmasıyla renk seçenekleri bile öğrenilmişti, ancak bu renkler arasında (pembe ve altın rengi) gri yer almıyordu.

Oppo, akıllı telefonun 10 Haziran tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Sızıntılardan elde ettiğimiz bilgilere göre R11’in özellikleri şu şekilde olacak:

  • 5.5 inch, AMOLED ekran 1080p çözünürlük
  • 16 / 20 MP arka kamera, 20 MP ön kamera
  • Snapdragon 660 işlemci
  • 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı
  • 2900 mAh batarya kapasitesi

10 Haziran’da düzenlenecek olan etkinlikte Oppo F11 Plus’ın da tanıtılması bekleniyor. R11’den farklı olarak hala gizemini koruyan F11 Plus, iddia edilene göre 6 inch ekrana, 6 GB RAM’e ve 3880 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.


http://www.gsmarena.com/silver_oppo_r11_captured_in_a_pair_of_live_shots-news-25278.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
hocam adamlarda bir arayüz vardı tam anlamıyla donanımhaber hardcore android kullanıcılarına yönelikti. 2.1 güncellemesinden sonra pek ilgilenmedim . ama oppo find 3 diyorum gerisi hikaye yani
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imOKAY 2 yıl
hala find 9 bekliyorum
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stalker(1979) 2 yıl
Türkiye ye gelmeyeceği için bizi ilgilendirmiyor :)
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shadowmexo 2 yıl
Yıllardır Apple kopyasını yapıyorlar ve Çin'de en fazla büyüme yapan firma. Fiyatları yüksek. Kullanan arkadaşlar veya bilgisi olanlar bunu açıklayabilir mi ?
Kaliteli ise bizde alalım nedir Çinlilerin bu Oppo'da buldukları ?
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magicboyguccino 2 yıl shadowmexo
oppo, vivo, one plus aynı holding e bağlı 3 firma.
müşteri deneyimi yüksek, kaliteli ürünler yapıyorlar.
sadece çin'de değil hindistan'da ve birçok asya ülkesinde satış ve bilinirlikte üst sıralarda yer alıyorlar.
orta sınıfta ciddi potensiyel yakaladıklarından üst segment cihazı 2 yıldır çıkarmıyorlardı.
yılın 3ncü yarısında oppo üst segment bir cihazda tanıtacak.
çin'deki satışlarda apple'ın daha üstlerinde yer alıyorlar.
bizde olsa bu kadar satarlar mı? burası biraz düşündürücü.
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zaomss 2 yıl
sonra apple yenilik yapmıyor apple boş firma diyorlar. Eyvallah yenilik yapmıyorlar ama şuraya bak noktasına kadar aynı dizaynı kullanıyorlar arkadaş applenin. taklitler aslını yüceltir applea prim yaptırıyor bu hareketler.
Not: android kullanıcısıyım.
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alemburda34 2 yıl
Fena degil fiyata gore yorum yapmak lazim.
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Kerim5100 2 yıl
iPhone 7 plus'ın daha özelliklisi :D
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