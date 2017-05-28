Oppo R11’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Oppo’nun yeni amiral gemisi R11 yeniden görüntülendi. Paylaşılan fotoğraflar, tasarımıyla iPhone 7’yi andıran akıllı telefonun gümüş grisi modelinin de var olduğunu öğrenmemizi sağladı. Daha önceki dönemlerde birçok sızıntıya konu olan akıllı telefonun özellikleri ortaya çıkmıştı ve televizyon reklamının YouTube üzerinden paylaşılmasıyla renk seçenekleri bile öğrenilmişti, ancak bu renkler arasında (pembe ve altın rengi) gri yer almıyordu.
Oppo, akıllı telefonun 10 Haziran tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Sızıntılardan elde ettiğimiz bilgilere göre R11’in özellikleri şu şekilde olacak:
- 5.5 inch, AMOLED ekran 1080p çözünürlük
- 16 / 20 MP arka kamera, 20 MP ön kamera
- Snapdragon 660 işlemci
- 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı
- 2900 mAh batarya kapasitesi
10 Haziran’da düzenlenecek olan etkinlikte Oppo F11 Plus’ın da tanıtılması bekleniyor. R11’den farklı olarak hala gizemini koruyan F11 Plus, iddia edilene göre 6 inch ekrana, 6 GB RAM’e ve 3880 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
http://www.gsmarena.com/silver_oppo_r11_captured_in_a_pair_of_live_shots-news-25278.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaliteli ise bizde alalım nedir Çinlilerin bu Oppo'da buldukları ?
müşteri deneyimi yüksek, kaliteli ürünler yapıyorlar.
sadece çin'de değil hindistan'da ve birçok asya ülkesinde satış ve bilinirlikte üst sıralarda yer alıyorlar.
orta sınıfta ciddi potensiyel yakaladıklarından üst segment cihazı 2 yıldır çıkarmıyorlardı.
yılın 3ncü yarısında oppo üst segment bir cihazda tanıtacak.
çin'deki satışlarda apple'ın daha üstlerinde yer alıyorlar.
bizde olsa bu kadar satarlar mı? burası biraz düşündürücü.
Not: android kullanıcısıyım.