Üç kameralı Oppo R17 Pro resmi: İki hücreli pil, ekrandan parmak izi okuma ve Snapdragon 710

Find X modeliyle adından sıkça söz ettiren Çinli Oppo, orta/üst segment akıllı telefon modeli R17 Pro'yu tanıttı. Oppo R17 Pro; üçlü kamera paketi, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve su damlacığı şeklindeki çentikli ekran tasarımıyla dikkat çekiyor.

Oppo R17 Pro özellikleri

6.4 inç boyutunda ve 2340 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü su damlasına benzer çentikli AMOLED ekranla gelen Oppo R17 Pro, ekran/kasa oranıyla adeta büyülüyor. Kasaya oranı %91.5 olan ekran; Corning Gorilla Glass 6 ile korunurken, maksimum 430 nits parlaklık seviyesine ulaşıyor. Ayrıca ekranın, 60000: 1 kontrast oranına, %100 NTSC renk doygunluğuna ve inç başına 402 ppi piksel miktarına sahip olduğunu da ekleyelim.

Donanım tarafı 8 GB RAM, microSD kart ile artırılabilir 128 GB dahili depolama birimi ile desteklenen Oppo R17 Pro; Snapdragon 710 yonga seti (2x 2.2GHz + 6x 1.7 GHz) ile güçlendirilmiş. Buna ek olarak iPhone X'da olduğu gibi iki hücreli bir bataryaya (2x1850 mAh) ev sahipliği yapan Oppo R17 Pro, 3,700 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Batarya, Oppo R17 Pro'nun kutu içeriğinden çıkan 50W SuperVOOC destekli adaptör ile 10 dakikada %40 şarj olabiliyor.

Öte yandan sahip olduğu kamera paketiyle de dikkat çeken Oppo R17 Pro'da Galaxy Note 9'da gördüğümüz gibi ışık miktarına göre diyafram değeri f /1.5 ile f /2.4 arasında değişkenlik gösteren ve OIS desteğine sahip 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Buna ek olarak ana kamera sensörüne yardımcı olmak ve fotoğraflara bokeh modu uygulayabilmek adına 20 MP'lik (f/2.6) ikincil bir sensör yer alırken, üstüne bir de 3D fotoğraf çekimi ve AR uygulamaları için 3D TOF stereo derinlik kamerası bulunuyor. Oppo, 3D TOF derinlik kamerası ile R17 Pro'nun televizyona bağlanarak bir oyun konsoluna dönüştürülebileceğini belirtiyor.

Selfie kamerası olarak f/2.0 diyafram değerine sahip 25 MP çözünürlüğünde bir kameraya ev sahipliği yapan Oppo R17 Pro, Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.1 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkacak. Oppo R17 Pro'nun sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyle: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB(3.1) Type-C, ekrandan parmak izi okuma ve yüz tanıma.

Oppo R17 Pro teknik özellikler

Ekran: 6.4 inç boyutunda 2340 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü AMOLED ekran

6.4 inç boyutunda 2340 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 157.6 x 74.6 x 7.9 mm ~ 183 g



157.6 x 74.6 x 7.9 mm ~ 183 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710 (2x 2.2GHz + 6x 1.7 GHz)



Qualcomm Snapdragon 710 (2x 2.2GHz + 6x 1.7 GHz) RAM: 8 GB



8 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği



128 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12 MP (f/1.5 - f/2.4) [Değişken diyafram] + 20 MP (f/2.6) + 3D TOF stereo derinlik kamerası



12 MP (f/1.5 - f/2.4) [Değişken diyafram] + 20 MP (f/2.6) + 3D TOF stereo derinlik kamerası Ön kamera: 25 MP (f/2.0)



25 MP (f/2.0) Batarya: 3700 mAh (SuperVOOC hızlı şarj destekli)



3700 mAh (SuperVOOC hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ ColorOS 5.1



Android 8.1 Oreo ~ ColorOS 5.1 Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE



USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE Diğer özellikler: Ekrana gömülü parmak izi tarama, yüz tanıma



Oppo R17 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

İç içe renklerin kullanıldığı sis gradyanı isimli tek bir renk seçeneğine sahip Oppo R17 Pro, şirketin kendi sitesinde 625 dolar fiyat etiketiyle listelenmiş durumda. Ekim ayının ortasında Çin'de satışa sunulacak Oppo R17 Pro'nun global pazarda ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Umarız R17 Pro özellikleri konusunda oldukça cömert davranan Oppo, fiyat konusunda daha mütevazi bir etiket belirler.