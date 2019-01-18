Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo RX17 Pro ve Oppo RX17 Neo çok tartışılacak fiyatları ile Türkiye’de satışta

Resmen ülkemize giriş yapan Oppo'nun distribütör garantili ilk telefonları Oppo RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 satışa sunuldu. Oppo RX17 Pro'nun fiyatı epey pahalı. Oppo telefonların fiyatları:
4 ay
34,6b
2
87
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oppo RX17 Pro ve Oppo RX17 Neo çok tartışılacak fiyatları ile Türkiye’de satışta
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay resmen Türkiye pazarına giriş yapan ve İstanbul’da bir ofis açan Oppo’nun yeni telefonları Türkiye’de satışa sunuldu. Oppo RX17 Pro’nun fiyatı epey eleştirilecek.

Oppo, kızaklı yapısıyla dikkat çeken Oppo Find X’in aksine orta segmente yönelik daha yeni modellerini satışa sunmayı tercih etti. Oppo RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleri Teknosa ve MediaMarkt’ta satın alınabiliyor.

Oppo RX17 Pro fiyatı ne kadar?

Damla çentikli şık tasarımı, ekrandan parmak izi okuma teknolojisi ve açılır kapanır diyaframlı kamerası ile dikkat çeken telefonun fiyatı 4999 TL olarak belirlenmiş. Snapdragon 710 yonga setinin bulunduğu telefonun fiyatı bu haliyle Galaxy Note 9, Galaxy S9+ ve Xiaomi Mi 8 gibi tepe modellerden daha pahalıya satılıyor. Deyim yerindeyse teknoloji severlerin hevesi kursağında kaldı.

Oppo RX17 Neo fiyatı ne kadar?

Özellikleri bakımından RX17 Pro’nun kırpılmış versiyonu olarak adlandırabileceğimiz Oppo RX 17 Neo’nun fiyatı ise 2999 TL.

Ayrıca Bkz. "Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek"
Oppo RX17 Neo gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alırken yapay zeka destekli çift arka kamera, ekrandan parmak izi okuma ve damla çentikli tasarıma sahip. Bu telefonun fiyatı da rakiplerine göre pahalı.

Oppo AX7 fiyatı ne kadar?

Giriş ile orta segmentin arasında özelliklere sahip Oppo AX7 2100 TL’ye satılıyor. Snapdragon 425 yonga setinin ve 4230 mAh büyüklüğünde pilin bulunduğu Oppo AX7, haberimizdeki diğer modellerde de olduğu gibi damla çentikli tasarım ve çift arka kamera ile geliyor.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emrhyldrm 4 ay en beğenilen
Almayın. Geldiği gibi geri gitsinler. Ofisi de kapatsınlar. 😊
Yanıtla +67
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 4 ay
Koskaca bir olusum ve marka.. Ama; yapilan girisimler ve pazar,arz-talep gozetimi minicik.
Evet Oppo kendi ulkesinde de rakiplerinden pahali. Fakat,Xaomi'yi bile tam anlamiyla kabullenememis bir ulkeye bu fiyat ile girmek nedir?
Ustelik orta sinif cihazlar ile bu ulkede taninmis ust sinif f/p cihazlarindan daha pahali olarak bir politika izlenmesi Harbiden CHARLİ CHAPLİN filmi gibi. Tam bir sessiz komedi.
Koskaca bir olusum ve marka.. Ama; yapilan girisimler ve pazar,arz-talep gozetimi minicik.Evet Oppo kendi ulkesinde de rakiplerinden pahali. Fakat,Xaomi'yi ...
Devamını Gör
Yanıtla +65
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan1216 4 ay
oppo go home
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
haberci77 2 ay
Kimseye tavsiye etmem, yakınım opporx17 pro telefonu alıcaktı vazgeçirdim.
Mutluyum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberci77 2 ay
Yar saçların lüle lüle oppoooooo sana güle güle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mustafa-1453 2 ay
Valla hiçbir yoruma aldırış etmeden Ax7 oppo aldım ben çok memunum hızı arayüzü kamera şarj olayı çok güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 3 ay
5000 tl ye orta sinif islemci.
O paraya s9 varken kim yuzune bakar ki.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realgs 3 ay
Xiaomi markası doğubank vasıtası ile piyasada isim yapmıştı.Türkiyeye girince belli piyasası zaten vardı.
Oppo için bu durum geçerli değil ve bu fiyattan zor. Albenisi varmı telefonun , tabii ki var ama bu fiyattan değil.
Ortaya koyabileceği bir özel durum yok malesef.O fiyata Mi8 Pro varken ve şeffaf arka kapağı ile hoş bir detayken OPPO RX17 Pro'yu
rengine rağmen bile tercih edilmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realgs 3 ay
Bu haftasonu Forumİstanbuldaki Hem Teknosa hem Mediamarkt standlarında inceledim.
Her standdan 2 Oppo promotörü cihazları tanıtıp gaz veriyorlardı.
Genel söylemleri:
-Bizim muadilimiz ne Huawei ne de Xioami'dir, bizim muadilimiz Iphone'dur
-Xioami felan bizim alt markamız Oneplus muadlidir..
-Yazılımız virüs almaz, son derece güvenlidir.
-Kameramız Sony lens,süper ötesi
-Kırılmaz cam koruyucusu üstünde hazır geliyor,istediğin kadar bedelsiz değiştirtebilirsin.
-KVK,Genpa ve Vodafone bilmemnesi servis verecek.Servise gittin,2 saat içerisinde tamir edip verecekler.
tamir olmazsa 2 saat içerisinde, 2 günde teslim edecekler.
-RX17 neo alırsan yanında kahve makinası veya braun saç sakal düzeltici hediye (300 TL imiş)
Bence de giriş fiyatları daha düzgün olmalıydı, RX17 Pro en fazla 3500/4000 , Neo ise 3000 yerne 2000/2500 gibi olmalıydı.
Dış yüzeyleri (arka) gerçekten güzel ve kaliteli malzemeden yapılmış,renklerde çok güzeldi.
Albenisi var telefonun ama alınabilitesi bu fiyatla yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicboyguccino 3 ay realgs
-Bizim muadilimiz ne Huawei ne de Xioami'dir, bizim muadilimiz Iphone'dur
-Bizim muadilimiz ne Huawei ne de Xioami'dir, bizim muadilimiz Iphone'dur
-Yazılımız virüs almaz, son derece güvenlidir.
-Kameramız Sony lens,süper ötesi
-Kırılmaz cam koruyucusu üstünde hazır geliyor,istediğin kadar bedelsiz değiştirtebilirsin.
-KVK,Genpa ve Vodafone bilmemnesi servis verecek.Servise gittin,2 saat içerisinde tamir edip verecekler.
tamir olmazsa 2 saat içerisinde, 2 günde teslim edecekler.
Bu dediklerinin hepsine katılırım. Biraz sokak ağzı ile anlaşmışlar sadece :)
Türkiye gibi bilinçli tüketicisi az olan bir pazarda işleri zor.
Fiyatları yurtdışı ile aynı olarak getirselerdi çok iyi olurdu.
Marka algısını doğru oturtmazlarsa Türkiye'de beklediklerini bulamazlar. (Asya ülkelerinde de bu işi nedense çok iyi yapıyorlar. Gerçi Türkiye onlar için çok büyük bir pazar olmayabilir. Reel Me markasını getirseler daha çok iyi yaparlar :) )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadir3461 3 ay
evkur normal de 12 ay taksitte üzerine ek para eklerdi.
neo modeli heryerde 2999 evkurda aynı 2999 12 ay taksit hemde.
başvurdum ben. bana çok iyi geldi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 3 ay kadir3461
Snapdragon 660 kullanan cihaza 3000 tl , tamam 12 ay peşin fiyatına taksit mantıklı gözüksede o cihaza o para cok fazla hocam , gidin Meizu X8 alın hocam 1900 tl , Snapdragon 710 kullanıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 ay
o paraya s9 varken oppo ne ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadir3461 3 ay
xiaomi kafamı çok karıştırdı.
trilyon tane model var. note serisi var redmi note var ve bunların prosu var.
oppo iphone gibi birkaç model üretmiş.
açıkcası neo modeli mantıklı ve tasarımı güzel geldi.
bana sony xperia neo yu hatırlattı. o da dönemine göre güzel tasarıma sahipti.
o değil de sony sonrasında o telefonun kamerayı 5mp yapıp neo v diye satmıştı. hemde aynı fiyata. birşeyi daha düşüktü ama şimdi hatırlayamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Oppo çok şekil telefonlar yaptı. Genel itibariyle göze hitap ediyor bütün akıllı telefonlar. Hiçbiriside akıllı değil hep kendin birşeyler yönetmek zorunda kalıyorsun :D misal; telefona habire güncelleme geldi diyor ply storeden falan ulan akıllı telefonsan bir bak sahibin o güncelleme gelenlerden hangilerini kullanıyor yada az kullanıyor yada hiç kullanmıyorsa o güncellemeyi hatırlatma. Ota boka güncelleme geliyor. İos android sistemlerinnde bir 10 yıl sonra bir çok uygulamayı sistem yetersizliğinden kullanamayacak hale gelip yeniden akıllı diye akılsız telefonları almaya itmekten başka birşey olmayacak. Güzelim iphone 4 bu yüzden kullanılamıyor mesela. İllaki birilerinin karnını tıka basa doyurmak zorunda da değiliz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
34594 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oppo, türkiye fiyatı ve
13 etiket daha fiyatı oppo rx17 pro oppo rx17 neo oppo ax7 oppo rx17 pro fiyatı oppo rx17 neo fiyatı oppo ax7 fiyatı fiyatı ne kadar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu 4 ay Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu 4 ay Fortnite V-bucks birimi kara para aklama için kullanılıyor 4 ay Google Chrome, web sayfalar arası geçişlerdeki beyazlık sorununu düzeltecek 4 ay Haftaya BİM marketlerde Vestel Venus V4, A101 marketlerde Alcatel cep telefonu var 4 ay Facebook Messenger’ın yeni tasarımı yayınlandı 4 ay GLASS Film İncelemesi | Farklı Bir Süper Kahraman Filmi 4 ay Orijinal Mattel Uno mobil oyunu indirmeye sunuldu 4 ay IK Multimedia yeni gitar ara birimini duyurdu 4 ay Dünyanın ilk taktik oyuncu monitörü satışa çıkıyor 4 ay Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti 4 ay Asus'un en çılgın ekran kartı | RTX 2080 Ti Matrix 4 ay Samsung yeni 'rüzgarsız' klimalarını tanıttı 4 ay LG G8'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 4 ay Espor Oyuncularının Tercihi SteelSeries RIVAL 300S Oyuncu Faresi 4 ay Huawei Mate 20X kamera örneklerine Nikon DSLR örnekleri karıştı 4 ay Tesla hava yastığı sorunu gerekçesiyle 14 bin Model S otomobili geri çağırdı 4 ay MasterCard, otomatik yenileme korumasını yalnızca fiziksel ürünlere uygulayacak 4 ay Yeni iPhone'lar, telefonu görüntü çekmek için elinize aldığınızı algılayıp kamerayı açabilir 4 ay Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz? 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Oppo RX17 Pro ve Oppo RX17 Neo çok tartışılacak fiyatları ile Türkiye’de satışta Sonraki Nintendo mobil oyun pazarında da var olmak istiyor 4 ay Chrome OS kayıtlı şifreleri göstermek için kimlik doğrulaması isteyecek 4 ay Google Files uygulaması 100 milyon indirme barajını aştı 4 ay 2018 yılında oyun ihracatı 1 milyar doları aştı 4 ay 2019 Ford Mondeo tanıtıldı: Station Wagon'da yeni hibrit seçeneği 4 ay Sea of Thieves disk alanı azalıyor 4 ay Google Haritalar'da radar simgeleri test ediliyor 4 ay Volvo V40 üretimden kalkıyor, yerine yeni bir coupe crossover geliyor 4 ay Sinema yasası kabul edildi: Mısır ve reklam problemine çözüm geldi 4 ay Dünyanın ilk Super X-Fi kulaklıkları duyuruldu 4 ay 1,800 yıl önce de çocuklar ev ödevi yapmak zorundaydı 4 ay 1000$’lık Louis Vuitton kablosuz kulaklıklar duyuruldu 4 ay Facebook görüntü sıkıştırma teknolojisini açık kaynaklı yapıyor 4 ay Sektör Apple’ın katlanabilir telefonuna hazırlanıyor 4 ay Fossil akıllı saat teknolojilerini Google satın alıyor 4 ay Yeni iPad'ler 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek 4 ay NASA, Ultima Thule'un muhteşem bir videosunu yayınladı 4 ay John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman 4 ay Şimdi de GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı söylentileri 4 ay Apple otonom araç projesini rafa kaldırabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim