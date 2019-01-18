Oppo RX17 Pro ve Oppo RX17 Neo çok tartışılacak fiyatları ile Türkiye’de satışta

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay resmen Türkiye pazarına giriş yapan ve İstanbul’da bir ofis açan Oppo’nun yeni telefonları Türkiye’de satışa sunuldu. Oppo RX17 Pro’nun fiyatı epey eleştirilecek.

Oppo, kızaklı yapısıyla dikkat çeken Oppo Find X’in aksine orta segmente yönelik daha yeni modellerini satışa sunmayı tercih etti. Oppo RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleri Teknosa ve MediaMarkt’ta satın alınabiliyor.

Oppo RX17 Pro fiyatı ne kadar?

Damla çentikli şık tasarımı, ekrandan parmak izi okuma teknolojisi ve açılır kapanır diyaframlı kamerası ile dikkat çeken telefonun fiyatı 4999 TL olarak belirlenmiş. Snapdragon 710 yonga setinin bulunduğu telefonun fiyatı bu haliyle Galaxy Note 9, Galaxy S9+ ve Xiaomi Mi 8 gibi tepe modellerden daha pahalıya satılıyor. Deyim yerindeyse teknoloji severlerin hevesi kursağında kaldı.

Oppo RX17 Neo fiyatı ne kadar?

Özellikleri bakımından RX17 Pro’nun kırpılmış versiyonu olarak adlandırabileceğimiz Oppo RX 17 Neo’nun fiyatı ise 2999 TL.

Ayrıca Bkz. "Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek"

Oppo RX17 Neo gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alırken yapay zeka destekli çift arka kamera, ekrandan parmak izi okuma ve damla çentikli tasarıma sahip. Bu telefonun fiyatı da rakiplerine göre pahalı. Oppo RX17 Neo gücünüyonga setinden alırken yapay zeka destekli çift arka kamera, ekrandan parmak izi okuma ve damla çentikli tasarıma sahip. Bu telefonun fiyatı da rakiplerine göre pahalı.

Oppo AX7 fiyatı ne kadar?

Giriş ile orta segmentin arasında özelliklere sahip Oppo AX7 2100 TL’ye satılıyor. Snapdragon 425 yonga setinin ve 4230 mAh büyüklüğünde pilin bulunduğu Oppo AX7, haberimizdeki diğer modellerde de olduğu gibi damla çentikli tasarım ve çift arka kamera ile geliyor.