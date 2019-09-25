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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno Ace'in resmi basın görselleri ortaya çıktı

    Sektörün en hızlı kablolu şarj teknolojisine sahip telefonu olması beklenen Oppo Reno Ace bu kez resmi basın görselleri ile karşımıza çıktı. Amiral gemisi telefon 10 Ekim'de tanıtılacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo kısa bir süre önce merakla beklenen Reno Ace amiral gemisinin tanıtım posterini yayınlamıştı. Şimdi ise karşımızda cihazın resmi basın görselleri duruyor. JD.com'da listelenen görsellere bakılırsa cihaz en az iki farklı degrade renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.
    Ayrıca Bkz. "Samsung'tan Galaxy Fold ekran değişimi için tek seferlik indirim"
    Reno Ace'in tasarım anlamında büyük yenilikler sunduğunu söylemek zor. Rakip şirketlerin en son amiral gemileri "şelale ekran" tasarımı ile geldi. Akıllı telefonun bu trende katılmaması dikkat çekiyor. Ayrıca damla çentikli ekran da artık birçok modelde gördüğümüz bir unsur haline geldi.

    Arka panel Oppo Reno 2'ye benziyor

    Cihazın arka paneli Oppo Reno 2 serisi akıllı telefonlarla aynı tasarım dilini paylaşıyor. Orta bölümde dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera sistemi var. Cihazın dikkat çeken özellikleri arasında 90 Hz ekran ve 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Amiral gemisi telefon 10 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

    https://item.jd.com/57128055849.html Yorum Yaz
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