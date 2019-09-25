Oppo Reno Ace'in resmi basın görselleri ortaya çıktı

Oppo kısa bir süre önce merakla beklenen Reno Ace amiral gemisinin tanıtım posterini yayınlamıştı. Şimdi ise karşımızda cihazın resmi basın görselleri duruyor. JD.com'da listelenen görsellere bakılırsa cihaz en az iki farklı degrade renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.

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Reno Ace'in tasarım anlamında büyük yenilikler sunduğunu söylemek zor. Rakip şirketlerin en son amiral gemileri "şelale ekran" tasarımı ile geldi. Akıllı telefonun bu trende katılmaması dikkat çekiyor. Ayrıca damla çentikli ekran da artık birçok modelde gördüğümüz bir unsur haline geldi.

Arka panel Oppo Reno 2'ye benziyor

https://item.jd.com/57128055849.html

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Cihazın arka paneliserisi akıllı telefonlarla aynı tasarım dilini paylaşıyor. Orta bölümdeolarak konumlandırılmışsistemi var. Cihazın dikkat çeken özellikleri arasındaekran vehızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Amiral gemisi telefon'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.