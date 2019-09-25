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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'tan Galaxy Fold ekran değişimi için tek seferlik indirim

    Samsung, 1.980 dolar fiyat etiketine sahip katlanabilir telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket ekran değişim ücretinde bir defaya mahsus olmak üzere indirim yapacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Fold'un düşme testine tabi tutulduğu bir video paylaşılmıştı. Ayrıca katlanabilir telefonun ekranının kolayca çizilebileceğini gösteren bir dayanıklılık testi de yayınlandı. Şüphesiz ki cihazın en kırılgan tarafı ekranı. Galaxy Fold'un ekranı hasar gördüğünde Samsung kullanıcılardan ekran değişimi için bir defaya mahsus olmak üzere 149 dolar talep edecek.
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    Güney Koreli şirket "Galaxy Fold Premier Service" hizmeti kapsamında müşterilere tek seferlik indirim yapacak. Dolayısı ile katlanabilir telefonun ekranı ikinci kez kırılırsa ekran değişimi müşterilere 149 dolardan çok daha pahalıya mal olacak. Söz konusu hizmetin cihazı 31 Aralık 2019 tarihinden önce satın alanlar için geçerli olacağını belirtelim.

    Samsung tasarım sorunlarını düzeltti

    Galaxy Fold'un en hassas noktası olan ekranı, katlanabilir telefonun çıkış tarihinin ertelenmesine neden olmuştu. Samsung, ekranla ilgili tüm tasarım sorunlarını gidererek cihazı piyasaya sürülmeye hazır hale getirdi. 1.980 dolar fiyat etiketine sahip telefon 27 Eylül Cuma günü ABD'de satışa sunulacak.

    https://www.theverge.com/2019/9/24/20881040/samsung-galaxy-fold-screen-replacemet-premier-service-cost-unboxing Yorum Yaz
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    Ussuz 3 sa. en beğenilen
    Böyle dediğine göre telefon hâlâ diken üstünde
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    abdusauk 13 dk.
    ekranı çok dayanıksız. sadece büküldüğü yer değil mevzu.
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    crazywinner3 1 sa.
    Samsung'un patlayan telefondan sonraki en büyük fail'ı.
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    alaz1903 1 sa.
    Bu telefonu Youtube kanalında parçalayıp para kazanma derdinde olan vlogger'lardan kim alır merak ediyorum. Yapılan incelemelerde ekranı daha kullanmadan elinde kalıyordu
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    Fenomenon 3 sa.
    malesef prototip tarzında bir telefon. çünkü tırnakla bastırınca bile ekran çöküyor. Katlandığında çok çok küçük kullanışsız bir ekran kalıyor.
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    khytr89 3 sa.
    Samsung bence bu telefonu Türkiye ye yasal olarak hiç getirmesin yoksa tüketici hakem heyetleriyle başı çok ağrıyacak gibi duruyor :) 2 senede bu telefon her yönden pert olur, 18.000 - 20.000tl verende çıkar mı orası soru işareti
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    Ussuz 3 sa. en beğenilen
    Böyle dediğine göre telefon hâlâ diken üstünde
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