Samsung'tan Galaxy Fold ekran değişimi için tek seferlik indirim

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Fold'un düşme testine tabi tutulduğu bir video paylaşılmıştı. Ayrıca katlanabilir telefonun ekranının kolayca çizilebileceğini gösteren bir dayanıklılık testi de yayınlandı. Şüphesiz ki cihazın en kırılgan tarafı ekranı. Galaxy Fold'un ekranı hasar gördüğünde Samsung kullanıcılardan ekran değişimi için bir defaya mahsus olmak üzere 149 dolar talep edecek.

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Güney Koreli şirket "Galaxy Fold Premier Service" hizmeti kapsamında müşterilere tek seferlik indirim yapacak. Dolayısı ile katlanabilir telefonun ekranı ikinci kez kırılırsa ekran değişimi müşterilere 149 dolardan çok daha pahalıya mal olacak. Söz konusu hizmetin cihazı 31 Aralık 2019 tarihinden önce satın alanlar için geçerli olacağını belirtelim.

Samsung tasarım sorunlarını düzeltti

https://www.theverge.com/2019/9/24/20881040/samsung-galaxy-fold-screen-replacemet-premier-service-cost-unboxing

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Galaxy Fold'un en hassas noktası olan ekranı, katlanabilir telefonun çıkış tarihininneden olmuştu. Samsung, ekranla ilgili tümgidererek cihazı piyasaya sürülmeye hazır hale getirdi.dolar fiyat etiketine sahip telefonCuma günü ABD'de satışa sunulacak.