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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno Ace'in tüm özellikleri ortaya çıktı

    Oppo, sektörün en hızlı kablolu şarj teknolojisine sahip telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'da listelenen Reno Ace'in tüm teknik özellikleri açığa çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo, 10 Ekim tarihinde Çin'de Reno Ace adlı akıllı telefonunu tanıtacak. Çinli şirket daha önce cihazın 90 Hz tazeleme oranı sunan bir ekran ve 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile geleceğini onaylamıştı. Şimdi ise TENAA sayesinde akıllı telefonun tüm özelliklerini öğrenmiş bulunmaktayız.
    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno Ace sadece 30 dakikada tamamen şarj olacak"
    Çinli sertifikasyon kurumunun web sitesinde listelenen Oppo Reno Ace, 1080 x 2400 piksel çözünürlükte 6.5 inç Full HD AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü ise 2.96 Ghz hızında çalışan Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 12 GB RAM'den alacak. 128 GB dahili depolama alanı ile geleceği belirtilen cihazın microSD kart desteği ise olmayacak.

    Dörtlü arka kamera sistemi

    Akıllı telefonun arkasında 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sisteminin yer alması bekleniyor. Ön tarafında ise 16 MP selfie kamerası görev yapacak. Android 9 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı bildirilen cihaz Mor, Yeşil ve Mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile sunulacak.
    Oppo Reno Ace'in batarya kapasitesi de sızdırıldı. Akıllı telefonun 3.900 mAh kapasiteli bir pil içereceği bildiriliyor. 161.0 × 75.7 × 8.7 mm ebatlarındaki telefonun ağırlığı 200 gram. Diğer özellikleri arasında ise Bluetooth 5.0, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C portu bulunuyor.


    http://www.slashleaks.com/l/oppo-pclm10-reno-ace-full-tenaa-specs Yorum Yaz
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