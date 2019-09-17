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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo Reno Ace sadece 30 dakikada tamamen şarj olacak

Oppo, sektörün en hızlı kablolu şarj teknolojisine sahip telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Reno Ace olarak adlandırılan cihaz 30 dakikadan daha az bir sürede tamamen şarj olacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo dün bir sonraki amiral gemisi telefonunu 10 Ekim tarihinde tanıtacağını açıklamıştı. Reno Ace olarak adlandırılan cihazın 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile geleceğini biliyoruz. Bunun yanı sıra, 90Hz'lik ekrana sahip ilk Oppo telefon olacağı da söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4'ün 15 Ekim'de tanıtılacağı resmen açıklandı"
Çinli şirket şimdi de 65W SuperVOOC hızlı şarj özelliğinden başlayarak Reno Ace'in özelliklerini öne çıkaran teaser'lar yayınlamaya başladı. Oppo tarafından paylaşılan ilk video akıllı telefonun 30 dakikadan daha az bir sürede %0'dan %100'e şarj edilebileceğini gösteriyor.

VOOC hızlı şarj teknolojisi gelişiyor

Buna karşılık önceki VOOC 3.0 teknolojisinin aynı zaman dilimi içerisinde sadece %44'e kadar şarj edebildiğini görüyoruz. Oppo şu anda kablolu şarj teknolojisine daha fazla odaklanmış gibi görünüyor. Ancak Çinli şirketin yakın zamanda gelişmiş bir kablosuz şarj teknolojisi ile karşımıza çıkması da sürpriz olmayacak.

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