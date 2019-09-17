Oppo Reno Ace sadece 30 dakikada tamamen şarj olacak

Oppo dün bir sonraki amiral gemisi telefonunu 10 Ekim tarihinde tanıtacağını açıklamıştı. Reno Ace olarak adlandırılan cihazın 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile geleceğini biliyoruz. Bunun yanı sıra, 90Hz'lik ekrana sahip ilk Oppo telefon olacağı da söyleniyor.

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Çinli şirket şimdi de 65W SuperVOOC hızlı şarj özelliğinden başlayarak Reno Ace'in özelliklerini öne çıkaran teaser'lar yayınlamaya başladı. Oppo tarafından paylaşılan ilk video akıllı telefonun 30 dakikadan daha az bir sürede %0'dan %100'e şarj edilebileceğini gösteriyor.

VOOC hızlı şarj teknolojisi gelişiyor

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Buna karşılık öncekiteknolojisinin aynı zaman dilimi içerisinde sadece %44'e kadar şarj edebildiğini görüyoruz. Oppo şu anda kablolu şarj teknolojisine daha fazlagibi görünüyor. Ancak Çinli şirketin yakın zamanda gelişmiş birteknolojisi ile karşımıza çıkması da sürpriz olmayacak.