Oppo gövdesinden ekran çıkan akıllı telefon tasarladı

Çinli teknoloji devi Oppo'nun ilginç tasarımlar üzerinde çalıştığını ortaya koyan bir patent ortaya çıktı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) Patentscope web sitesinde tespit edilen patent, çift ekranlı cihazlar için geliştirilmiş bazı sıradışı tasarım konseptlerini gözler önüne seriyor.

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Patentte yer alan en ilginç tasarım ise telefonun üstünden yukarı doğru açılan ikinci ekran konsepti. Görünüşe bakılırsa Oppo burada, açılır-kapanır kamera yerine açılır ekran fikrine yoğunlaşmış. İlk etapta 1 Nisan şakası olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Zira bir yıl önce başvurusu yapılan bu patentin 29 Ocak 2019 tarihinde yayınlandığı belirtiliyor.

Ana ekranın arkasına gizlenmiş ikinci ekran

LetsGoDigital adlı web sitesi, patentteki görselleri temel alan birkaç telefon oluşturdu. Ortaya çıkan cihazlar söz konusu tasarımların gerçekte nasıl görüneceğini kafamızda canlandırabilmemizi sağlıyor Tasarımlar arasında ana ekranın arkasına gizlenmiş ve sola doğru kaydırılarak açılan değişik bir ikinci ekran konsepti daha var.

Söz konusu tasarımlar şu an sadece patent aşamasında olduğu için gelecekte piyasaya sürülecek telefonlarda kullanılacağına dair bir garanti yok. Oppo geçen sene, Find X ile sürgülü kamera sistemini hayata geçirmişti.

Ayrıca şirket katlanabilir telefon da dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışıyor. Ancak tıpkı bir matruşka gibi telefonun içinden küçük bir ekran çıkarma fikri ile şirket biraz fazla ileri gitmiş gibi görünüyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/oppo-mobiele-telefoons/