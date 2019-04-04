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Oppo gövdesinden ekran çıkan akıllı telefon tasarladı

Oppo yenilikçi teknolojiler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yayınlanan bir patent, şirketin açılır-kapanır ikinci ekrana sahip sıradışı bir akıllı telefon tasarladığını ortaya koydu.
1 ay
9,4b
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24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Oppo'nun ilginç tasarımlar üzerinde çalıştığını ortaya koyan bir patent ortaya çıktı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) Patentscope web sitesinde tespit edilen patent, çift ekranlı cihazlar için geliştirilmiş bazı sıradışı tasarım konseptlerini gözler önüne seriyor.
Ayrıca Bkz. "OnePlus 7'nin tasarımını gözler önüne seren kılıf görselleri yayınlandı"
Patentte yer alan en ilginç tasarım ise telefonun üstünden yukarı doğru açılan ikinci ekran konsepti. Görünüşe bakılırsa Oppo burada, açılır-kapanır kamera yerine açılır ekran fikrine yoğunlaşmış. İlk etapta 1 Nisan şakası olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Zira bir yıl önce başvurusu yapılan bu patentin 29 Ocak 2019 tarihinde yayınlandığı belirtiliyor.

Ana ekranın arkasına gizlenmiş ikinci ekran

LetsGoDigital adlı web sitesi, patentteki görselleri temel alan birkaç telefon oluşturdu. Ortaya çıkan cihazlar söz konusu tasarımların gerçekte nasıl görüneceğini kafamızda canlandırabilmemizi sağlıyor Tasarımlar arasında ana ekranın arkasına gizlenmiş ve sola doğru kaydırılarak açılan değişik bir ikinci ekran konsepti daha var.
Söz konusu tasarımlar şu an sadece patent aşamasında olduğu için gelecekte piyasaya sürülecek telefonlarda kullanılacağına dair bir garanti yok. Oppo geçen sene, Find X ile sürgülü kamera sistemini hayata geçirmişti.
Ayrıca şirket katlanabilir telefon da dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışıyor. Ancak tıpkı bir matruşka gibi telefonun içinden küçük bir ekran çıkarma fikri ile şirket biraz fazla ileri gitmiş gibi görünüyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/oppo-mobiele-telefoons/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 ay en beğenilen
1 Nisan şakaları haberlerinde paylaştıklarınız arasında daha mantıklı, olası şeyler vardı.
Yanıtla +19
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OverClocK1ng 1 ay
Haaah. Tamaaaam. Sektörün gidişatı belli oldu. Artık durdurabilene aşk olsun...
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DH Misafiri 1 ay
İkinci ekranda en mantıklısı meizunun yaptığı ufak ekrandi onu da yanlış kullandılar öndeki kamerayı kaldırıp arkaya sağlam iki kamera koyup selfi seçmek isteğinde arka kamerayı kullanılabilinirdi onun dışında ikinci ekranın mantığı yol
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DH Misafiri 1 ay
çiziyorsun kabul, düşünüp tasarlıyorsun oda kabul yahu düşünürken azıcık da bunu tasarlıyorum da ne halta yarayacak bu de be arkadaş...
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marsk35 1 ay DH Misafiri
telefon ilk icat edildiğinde de senin gibi düşünen çoktu "ne işimize yarayacak" diyenler tarihe vizyonsuz olarak geçti.. "atlar varken arabaya ne gerek var" diyenlerde aynı sonu paylaşan kişiler oldu... yıldızlara bakmak için mercek yapan adamlara ne işimize yarayacak dediler kör insanlara derman oldular belkide bilmeden... senin bir haltına yaramayacak bir şey başkaları için güzel bir şeylerin başlangıcı olabilir vizyonunu biraz geliştir gelişmemiş ülke devletlerin vatandaş profili olmayı bırak...
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renega 1 ay
Kameralar nerde? Hangi kameraya gülüyoruz?
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MR.BERK 1 ay
Parfüm şişesi sandım.
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kymelria 1 ay
Phoneception
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tostumm 1 ay
Çinliler kopyalamayayım, inovasyon yapayım arayışındayken saçmalamaya başlıyorlar
Abi biz sizi kopyalamanızla sevdik,siz lütfen kopyalayın ama iyi kopyalayın.
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redoano 1 ay
sizin kazan doğurdu hocam
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The.Mafia 1 ay
Katlanabilir telefondan sonra yumurtlayan telefon ne yapacaklarını şaşırdılar
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stalker(1979) 1 ay
Aynen 1 nisan şakası herhalde :)
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OverClocK1ng 1 ay
Haaah. Tamaaaam. Sektörün gidişatı belli oldu. Artık durdurabilene aşk olsun...
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incicibin 1 ay OverClocK1ng
Sonsuz ekran teknolojisi
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