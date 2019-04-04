OnePlus 7'nin tasarımını gözler önüne seren kılıf görselleri yayınlandı

Çinli teknoloji devi OnePlus yakında yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracak. OnePlus 7 olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazın internete sızdırılan son görselleri Mayıs veya Haziran aylarında resmiyet kazanabileceğini gösteriyor.

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Twitter'da paylaşılan kılıf görselleri akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koydu. OnePlus 7'nin ön tarafı muhtemelen Full HD+ çözünürlükte çentiksiz bir ekranla kaplı olacak. Arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi yer alacak.

Snapdragon 855 ile güçlendirilecek

Akıllı telefonun alt tarafında SIM kart tepsisi yuvası, USB-C portu, mikrofon ve hoparlör var. Üst kısım ise açılır-kapanır selfie kamerası ve diğer mikrofona ev sahipliği yapıyor. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi ise ne yazık ki yok.

OnePlus 7'nin teknik özellikleri henüz internete sızdırılmadı. Şu an için sadece Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga seti tarafından güçlendirileceğini biliyoruz. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürüleceği de söyleniyor.