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OnePlus 7'nin tasarımını gözler önüne seren kılıf görselleri yayınlandı

OnePlus'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonunun tasarımı ortaya çıktı. İnternete düşen kılıf görselleri OnePlus 7'nin son derece şık bir görünüme sahip olacağını gösteriyor.
1 ay
3,3b
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi OnePlus yakında yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracak. OnePlus 7 olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazın internete sızdırılan son görselleri Mayıs veya Haziran aylarında resmiyet kazanabileceğini gösteriyor.
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Twitter'da paylaşılan kılıf görselleri akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koydu. OnePlus 7'nin ön tarafı muhtemelen Full HD+ çözünürlükte çentiksiz bir ekranla kaplı olacak. Arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi yer alacak.

Snapdragon 855 ile güçlendirilecek

Akıllı telefonun alt tarafında SIM kart tepsisi yuvası, USB-C portu, mikrofon ve hoparlör var. Üst kısım ise açılır-kapanır selfie kamerası ve diğer mikrofona ev sahipliği yapıyor. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi ise ne yazık ki yok.
OnePlus 7'nin teknik özellikleri henüz internete sızdırılmadı. Şu an için sadece Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga seti tarafından güçlendirileceğini biliyoruz. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürüleceği de söyleniyor.

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renega 1 ay
Diğer markalar beklentimi karşılayamadı. Böyle alıp 10 sene yenisini aratmayan bir telefon bekliyorum. Oneplus kızaklı kamerasına çok ön yargılıydım. Ama arka kamerası kadar başarılı olursa kesinlikle alırım. Oneplus ois konusunda diğerlerinden çok önde. Titreme göremezsiniz. Bokeh sensörü hatasını da bu modelle düzeltecek. Kulaklık çıkışına gerek yok aparatla kullanılır zaten usb-c çok yaygınlaşması gereken bir bağlantı teknolojisi, ses, görüntü, şarz ve dosya aktarımı tek çıkıştan sağlanabiliyor. Neden kukaklık için ayrı çıkış olsun ki suya karşı daha riskli zaten 3.5mm çıkışı. Hadi oneplus iyi bir fiyatla çıkar şunu elalem telefon görsün. Gerçi 6t bile gelmedi mecbur elden alıcaz
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qoqoCAN 1 ay
3.5 mm kulaklık girişi ise ne yazık ki yok. yoksa bende yokum
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renega 1 ay qoqoCAN
aparat diye birşey var. kulaklık çıkışı olan iyi marka yok
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-1- 1 ay yeni yorumcu qoqoCAN
Bir eyt liler bir de jackçılar...
Her yerdeler
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__Nikolaus__ 1 ay
Oneplus serisinin eksik kısımları ses ve kamera , stereo ses ve mi9 ayarında bir kamera gelirse efsane cihaz olur.
Batarya performansı
Arayüz akıcılıgı
Güncelleme olarak efsane cihazlar.
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blank42 1 ay __Nikolaus__
Ses'in kötü olduğunu düşünmüyorum iphone x'te kullandım hoparlör olarak ondan kalır yanı yoktu ayrıca ses yüksekliği daha fazlaydı
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WoXeD 1 ay
nefis.
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Altyazar 1 ay
500$ bandında çıkarsa piyasada telefon bırakmaz
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kemalboran 1 ay Altyazar
500 Dolar imkanmsız, 6T baz versiyon bile 579 Dolar'a satılıyor halihazırda. Amerika için 600 Dolar'dan aşağı çıkacağını zannetmiyorum.
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