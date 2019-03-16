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Oppo, iki farklı Reno akıllı telefon için sertifika aldı

Oppo’nun yeni amiral gemisi için Reno isimli ürün grubu oluşturduğunu geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. Bugün ise iki farklı Reno akıllı telefon için sertifika alındığı ortaya çıktı.
2 ay
3,1b
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6
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Oppo, iki farklı Reno akıllı telefon için sertifika aldı
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Oppo’nun 10x optik yakınlaştırma özelliğine sahip akıllı telefonunu Mobil Dünya Kongresi’nde gördük. Ancak cihaz hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktu. Geçtiğimiz günlerde bu amiral gemisi model için Reno isimli yeni bir ürün grubu oluşturulacağı öğrenildi. Bugün ise iki farklı Reno akıllı telefonun sertifika aldığı görüldü.

Farklı modeller

Reno serisinin 6 farklı model ile geleceği tahmin ediliyor. Sertifikası alınanlar orta seviyeye yönelik olarak hazırlanmışlar. Model numaraları PCAM000 ve PCAT00 olan iki cihazın Snapdragon 710 ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 48 MP ana kamera, 20W (5V 4A) hızlı şarj gibi ek özellikleri de gözüküyor. Tabii ki ailenin önemli üyeleri sertifika ile görülen bu modellerden ziyade Lamborghini Edition ve 5G Edition olarak isimlendirilen daha güçlü modeller olacak. Bu modellerde ise amiral gemisi seviyesinde donanım sunulması bekleniyor. Örneğin Snapdragon 855 yonga seti, 12 GB RAM, 50W hızlı şarj, Dynamic AMOLED ekran vb. özellikler bunlardan bazıları.

Ayrıca Bkz. "Apple’dan Spotify’ın gelir paylaşımı itirazına ağır bir cevap geldi"

Kısacası Çin’in 3C sertifika kurumu sayesinde ortaya çıkan iki yeni telefon, Reno ürün ailesinin oldukça geniş olduğunu bizlere gösterdi. Reno akılı telefonlar 10 Nisan tarihinde düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacaklar.


https://www.gizmochina.com/2019/03/15/two-reno-smartphones-by-oppo-certified-by-3c/ Yorum Yaz
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Mellkor 2 ay
Efsane r12 serisini bekeriz
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-1- 2 ay yeni yorumcu
855'li modellerin fiyatları kaçtan başlayacak?
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rash.87 2 ay -1-
5 binden başlar,bu Oppo işi abartiyor biraz.
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High Sierra 2 ay
Find ve Realme'nin durumu ne olacak diye soruyor insan ister istemez.
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