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Oppo safir ekranlı R1C akıllı telefon modelini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo safir ekranlı R1C akıllı telefon modelini duyurdu

Bu ay sıkça tanıtım yaptığını gördüğümüz Çinli üreticiler, özellikle 64-bit işlemcilere sahip akıllı telefonlar lanse ediyor. Xiaomi'den sonra Oppo da üst seviye bir model ile karşımızda.

Oppo R1C adındaki akıllı telefon firmadan alıştığımız fiyat çizgisinin biraz dışında kalıyor ve 403$ yaklaşık fiyat etiketi ile üst seviye akıllı telefon segmentine dahil oluyor. Model donanımdan ziyade safir ekran kaplaması ile farklılaşmaya çalışacak. Safir kaplama farklı bir versiyon olarak karşımıza çıkacak. 

Oppo R1C modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alırken, 8 adet COrtex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formatında 4+4 şeklinde çalıştıran Snapdragon 615 yongaseti gerekli gücü sağlıyor. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB kapasite hafıza kartları ile 128GB daha artırılabiliyor. 

Model 13MP çözünürlüğünde Sony IMX214 sensörlü arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera barındırırken, 2420mAh gücünde bir bataryaya sahip ve Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Modelde 4G desteği de mevcut. 

Oppo R1C modeli 20 Ocak itibariyle Çin sınırları içerisinde satışa sunulacak. Safir kaplama versiyonun da hemen hemen aynı dönemde satışa çıkacağı belirtiliyor. Modelin uluslararası satışı hakkında bir bilgi yok.  

http://www.phonearena.com/news/Oppo-R1C-is-unveiled-phone-will-be-released-on-January-20th-priced-at-403_id64778 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carloska 4 yıl
teÅŸekkÃ¼rler bilgi iÃ§in bataryasÄ± deÄŸiÅŸiyor sanÄ±rÄ±m gsmarena da aksi belirtilmemiÅŸ.. fiyatÄ±nÄ± hak ediyormu peki yoksa beklemeli mi biraz daha
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carloska 4 yıl
bu telefon bu fiyatı hakediyor mu almayı düşünüyorum
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Alp Er Timur 4 yıl carloska
carloska
bu telefon bu fiyatı hakediyor mu almayı düşünüyorum

S615 fazla şarj tuketmiyormus bataryası idare eder.

Kamera sensorude iyiymis ben araştırmıştım.

Malzeme kalitesi zaten üst seviye.

Fazla oyun oynamam birinci onceligim klas bir tasarım diyorsan rahatlıkla alabilirsin.

Ancak arka tarafta galiba desenler var ben onları görünce biraz sogumustum. Yani arkası desensiz olsa bende alacaktim ama Vazgeçtim.
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doctor_bey 4 yıl
Resimdeki cihazsa tek kelimeyle 'vuhu!! '
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DownClock01 4 yıl
Pil 3000mah cıvarında olsaydı eşsiz bir cihaz olurdu.
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Alp Er Timur 4 yıl
Beyler bilen birisi söyleyebilir mi. Bu telefonun fotoğraf kalitesi nasildir. Hangi telefonla yarışabilir hangi telefonu geride bırakır mesela.
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sercandk 4 yıl
Telefondan zarafet akıyor resmen.
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Gece772 4 yıl
Güzel....
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V4LKyR 4 yıl
Safir yakışır.
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Gladiotürk 4 yıl
Oppo Akıllı telefon pazarının Bentley'i olacak gibi. Harika telefonlar çıkartıyor.
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OverClocK1ng 4 yıl
Ekran çözünürlüğü ve Snapdragon 615 düşünüldüğünde pilin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Kamera sensörü de iyiymiş..
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thestell 4 yıl
Cok dengeli bi telefon olmuş.
Safir diye fiyatı katlayacak olan markaya selamlar.
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