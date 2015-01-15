Oppo safir ekranlı R1C akıllı telefon modelini duyurdu





Bu ay sıkça tanıtım yaptığını gördüğümüz Çinli üreticiler, özellikle 64-bit işlemcilere sahip akıllı telefonlar lanse ediyor. Xiaomi'den sonra Oppo da üst seviye bir model ile karşımızda.





Oppo R1C adındaki akıllı telefon firmadan alıştığımız fiyat çizgisinin biraz dışında kalıyor ve 403$ yaklaşık fiyat etiketi ile üst seviye akıllı telefon segmentine dahil oluyor. Model donanımdan ziyade safir ekran kaplaması ile farklılaşmaya çalışacak. Safir kaplama farklı bir versiyon olarak karşımıza çıkacak.





Oppo R1C modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alırken, 8 adet COrtex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formatında 4+4 şeklinde çalıştıran Snapdragon 615 yongaseti gerekli gücü sağlıyor. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB kapasite hafıza kartları ile 128GB daha artırılabiliyor.





Model 13MP çözünürlüğünde Sony IMX214 sensörlü arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera barındırırken, 2420mAh gücünde bir bataryaya sahip ve Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Modelde 4G desteği de mevcut.





Oppo R1C modeli 20 Ocak itibariyle Çin sınırları içerisinde satışa sunulacak. Safir kaplama versiyonun da hemen hemen aynı dönemde satışa çıkacağı belirtiliyor. Modelin uluslararası satışı hakkında bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-R1C-is-unveiled-phone-will-be-released-on-January-20th-priced-at-403_id64778