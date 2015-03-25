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Oppo'nun "çerçevesiz" telefonuna ait video sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,4b
1
42
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Oppo'nun
Oppo'nun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni telefonu bir çok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Bu ilginin asıl sebebi ise akıllı telefonun neredeyse çerçevesiz bir görünüme sahip olmasıydı. Bu kez ise görselin alıntılandığı asıl video paylaşıldı.
Oppo R7 adıyla geleceği düşünülen modelin videosuna baktığımızda da neredeyse çerçevesiz görüntü sunabildiğini görüyoruz. Ayrıca videoda müzik dinleme, video oynatma gibi eylemler gerçekleştirilirken telefon satışa hazır olduğu izlenimini de yaratıyor.
Oppo'nun yeni modeli ile ilgili olarak daha önce 4.85mm inceliğe sahip olacağı iddia edilmişti.Ayrıca cihazın MT6795 çipsetini kullanacağı ve 20.7 MP arka kameraya sahip olacağı da söylentiler arasındaydı. Kenar çerçeveleri ve inceliği ile cihazın nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

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ekotim 4 yıl en beğenilen
tarasım çok hoşuma gitti,oppo adından da iyi bahsettiriyor zaten,ama fiyatını çok merak ettim.
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Creed_06 4 yıl QuRovix
ayhan1993

Find7 var bende gayet memnunum sürekli güncelleme geliyor her güncellemede yeni bir özellik geliyor. Oppo firması çok yenilikçi :)

Kullandığın telefonun üzerine bi amiral gemi modeli çıksında birde o zaman göreyim seni :)
ayhan1993Find7 var bende gayet memnunum sürekli güncelleme geliyor her güncellemede yeni bir özellik geliyor. Oppo firması çok yenilikçi...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ayhanjan 4 yıl
Tipsiz bir telefon..
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soneday 4 yıl
varya
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lostlast 4 yıl
Böyle olunca da üst ve alt kalın gorunmus. G3 ideal şuan bence
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uovardar 4 yıl
müthiş bir cihaz, oppo r5 4mm kalınlığında bu ise oppo r7 çerçevesiz ekrana sahip.
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WB 4 yıl
Dustumu gitti, aman yandan darbe aldirmayin..
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Pulstar 4 yıl
LG, G2 ve G3 modellerinde bu işi tam olması gerektiği gibi yaptı. Daha azı veya fazlası hiç hoşuma gitmiyor.
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EceLCrueL 4 yıl
Ilginc bir tasarım. Daha neler neler çıkacak göreceğiz. Teknolojiyle aynı seviyede koşmak imkansız. ...
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KimUgrasir 4 yıl
Samsungun edge modelleri karşısında hiç şansı yok.
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Vibrant 4 yıl
Telefon çerçevesiz olsa ne yazar.Kılıfsız telefon kullanmıyoruz ki. Alıştık eşşek kadar kılıfa hapsedip tasarımın güzelliğini örtmeye
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L.o.T.u.S 4 yıl
Gerçekten sonunda internete senelerce sızan fake dizaynlar gerçek oluyor :)
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Elsa 4 yıl
Üst ve alttaki boşluklar ne olacak
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aycibin 4 yıl Elsa
Elsa

Üst ve alttaki boşluklar ne olacak

kulaklık,kamera,tuş takımı,proximity sensörü ve muhtemelen anten,wifi,bluetooth vs...
ne olsaydı mesela?
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KraftMK 4 yıl
Neresi cercevesiz bunun g2 den kötü ekran kasa oranı. G2 ye cercevesiz denmiyor ki öyle olmalı zaten buna deniyor.
Diğer telefonlardan farkı yağların 1 mm dah ince olması üst çerçeveler iphone a rakip
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Rocky Balboa® 4 yıl
Aman htc görmesin
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