Oppo'nun "çerçevesiz" telefonuna ait video sızdırıldı

Oppo'nun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni telefonu bir çok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Bu ilginin asıl sebebi ise akıllı telefonun neredeyse çerçevesiz bir görünüme sahip olmasıydı. Bu kez ise görselin alıntılandığı asıl video paylaşıldı.

Oppo R7 adıyla geleceği düşünülen modelin videosuna baktığımızda da neredeyse çerçevesiz görüntü sunabildiğini görüyoruz. Ayrıca videoda müzik dinleme, video oynatma gibi eylemler gerçekleştirilirken telefon satışa hazır olduğu izlenimini de yaratıyor.

Oppo'nun yeni modeli ile ilgili olarak daha önce 4.85mm inceliğe sahip olacağı iddia edilmişti.Ayrıca cihazın MT6795 çipsetini kullanacağı ve 20.7 MP arka kameraya sahip olacağı da söylentiler arasındaydı. Kenar çerçeveleri ve inceliği ile cihazın nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.