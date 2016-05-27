Oppo’nun katlanabilir telefonu gerçek olacak mı?

Genelde esnek ekranlı veya katlanabilir mobil cihazlar dediğimiz zaman, akla ilk olarak LG veya Samsung gibi devler geliyor. Bununla birlikte Çinli üreticiler de boş durmuyor ve çalışan prototipler şimdiden hazır durumda.

Bu yıl akıllı telefon pazarında ilk beşe girmeyi başaran Oppo, katlanabilir telefon konusunda çalışma yapan firmalardan birisi. İnternete sızan görseller de bunu gösteriyor. Oppo, bükülebilir telefondan ziyade katlanabilir bir telefon tercih etmiş zira halen bileşen teknolojisi herhangi bir noktadan telefonların katlanmasına imkan vermiyor.

Büyükçe bir telefon olduğu görülen prototip, çalışır bir durumda ve ortadan katlandığında oluşan etki de net bir şekilde seçilebiliyor. Katlanabilir ekranların en büyük dezavantajı, orta kısmın zamanla aşınması ve görüntülerin kaybolması. Samsung’un kendi projesinde 10 000 katlama sayısını rahat bir şekilde geçtiği ifade ediliyordu. Firma, orta kısma oksitlenmiş film yerine metal dokunmatik ağ entegre ediyor ve aşınmaların önüne geçiyor.

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Diğer taraftan, kullanıcı arayüzünün de katlamaya uyum sağlaması gerekiyor. Açma-kapama hareketlerinde, arayüz sürekli kendisini değiştirmek zorunda. Net olarak anlaşılamasa da Oppo’nun bu konuda ilerleme sağladığı tahmin ediliyor.

Böyle bir teknoloji piyasaya çıksa bile, maliyetleri nedeniyle herkesin ulaşamayacağı bir fiyatta olacaktır. Bu bakımdan, elinize kitap şeklinde bir akıllı telefon alabilmek için, belki de 2020 yılına kadar beklememiz gerekecek.