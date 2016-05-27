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Oppo’nun katlanabilir telefonu gerçek olacak mı?

Bu yıl akıllı telefon pazarında ilk beşe girmeyi başaran Oppo, katlanabilir telefon konusunda oldukça mesafe kat etmiş ve çalışan prototipler şimdiden hazır durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde esnek ekranlı veya katlanabilir mobil cihazlar dediğimiz zaman, akla ilk olarak LG veya Samsung gibi devler geliyor. Bununla birlikte Çinli üreticiler de boş durmuyor ve çalışan prototipler şimdiden hazır durumda.

Bu yıl akıllı telefon pazarında ilk beşe girmeyi başaran Oppo, katlanabilir telefon konusunda çalışma yapan firmalardan birisi. İnternete sızan görseller de bunu gösteriyor. Oppo, bükülebilir telefondan ziyade katlanabilir bir telefon tercih etmiş zira halen bileşen teknolojisi herhangi bir noktadan telefonların katlanmasına imkan vermiyor.

Büyükçe bir telefon olduğu görülen prototip, çalışır bir durumda ve ortadan katlandığında oluşan etki de net bir şekilde seçilebiliyor. Katlanabilir ekranların en büyük dezavantajı, orta kısmın zamanla aşınması ve görüntülerin kaybolması. Samsung’un kendi projesinde 10 000 katlama sayısını rahat bir şekilde geçtiği ifade ediliyordu. Firma, orta kısma oksitlenmiş film yerine metal dokunmatik ağ entegre ediyor ve aşınmaların önüne geçiyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy C7 de resmiyete kavuştu"

Diğer taraftan, kullanıcı arayüzünün de katlamaya uyum sağlaması gerekiyor. Açma-kapama hareketlerinde, arayüz sürekli kendisini değiştirmek zorunda. Net olarak anlaşılamasa da Oppo’nun bu konuda ilerleme sağladığı tahmin ediliyor.

Böyle bir teknoloji piyasaya çıksa bile, maliyetleri nedeniyle herkesin ulaşamayacağı bir fiyatta olacaktır. Bu bakımdan, elinize kitap şeklinde bir akıllı telefon alabilmek için, belki de 2020 yılına kadar beklememiz gerekecek. 

 

http://www.phonearena.com/news/Oppos-folding-smartphone-prototype-smiles-for-the-camera_id81549 Yorum Yaz
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General. 3 yıl en beğenilen
Fiyatıda burada katlanacağı için hiç gerek yok. Bizi yıllardır katlayarak .......... zaten, bi siz eksiktiniz.
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dranas 3 yıl
Şahsi fikrim bu teknolojinin tutmayacağı yönünde çünkü cebinden çıkarıp onu açmakla kapatmakla uğraşmak zahmetli. çoğu insan kapaklı kılıftan bile vazgeçti zırt pırt açma derdi oluyor diye. bu teknoloji elbette alternatif olarak bulunmalı ama dominant bir etki yaratmayacağını düşünüyorum. 5 inç ve altı boyutlar için zaten gereksiz 5.5 inç telefonlarda ekran kasa oranı yükseldikçe ufalıp cepte taşınması kolay hale geliyor. yani ne yapıcaz ki bu teferruatı.
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0MG90 3 yıl
Artık telefonlarda yenilik bu olacak herhalde
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Nevfel 3 yıl
Her türlü gideri var bunun. Özellike tableti cepte taşımak için güzel olur.
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arel.gr 3 yıl
fotodaki oppo prototipin estetigi samsung hamburger cuzdan dan daha güzel.
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TrMhMt 3 yıl
Olma olasılığı çok yüksek kanımca. Piyasa ve kullanıcı klasik telefon dizaynlarına doydu yeni ve farklı dizaynlar bekliyor. Bu tekneloji yeni bir heves ve ivme kazandırabilir sektöre.

Tabi bu görseldeki sadece tasarım örneği daha derli toplu olur pazara hazır ürünler diye düşünüyorum. Üretim adedi arttıkça maliyetler ve fiyatta düşer ve herkes alabilir.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Jacques
Imkansiz boyle bir sey

Teknoloji dünyasında imkansız diye birşey yoktur.
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kadirirdem 3 yıl
Bunu hemen çıkartmalar olsa bile
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General. 3 yıl en beğenilen
Fiyatıda burada katlanacağı için hiç gerek yok. Bizi yıllardır katlayarak .......... zaten, bi siz eksiktiniz.
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WB 3 yıl
Cok cirkin, katlanma olayi cok gerekli degil bence, 4" 5mm altinda bukulmeyen yuksek donanimli cihaz yapsinlar, cuzdana bile koyar tasinir..
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arel.gr 3 yıl WB
WB

Cok cirkin, katlanma olayi cok gerekli degil bence, 4" 5mm altinda bukulmeyen yuksek donanimli cihaz yapsinlar, cuzdana bile koyar tasinir..

presbiyopi oldugunda bakalim ne diiceksin !!!
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Imkansiz boyle bir sey
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Barni Moloztaş 3 yıl
Olmaz
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