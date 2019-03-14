Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opportunity'nin Mars'ta çektiği son fotoğraflar ortaya çıktı

Mars'taki dev bir toz fırtınasının ardından Dünya'yla iletişimi kopan Opportunity'nin yakaladığı son fotoğraflar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte uzay aracının yakaladığı son panoramik fotoğraf:
2 ay
5b
1
6
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz yıl Dünya'yla iletişimi kopan ünlü gözlem aracı Opportunity'nin Mars'ta yakaladığı son fotoğrafları paylaştı. Uzay ajansının resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı görüntülerden bir de çok güzel bir panoramik fotoğraf oluşturuldu.

NASA'nın ifadelerine göre aşağıda görmüş olduğunuz 360-derecelik Mars görüntüsü tam 354 farklı görsel kullanılarak oluşturulmuş. Fotoğrafların 13 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında yani yaklaşık 29 günlük bir süre içerisinde çekildiği belirtiliyor. Son fotoğrafın çekildiği tarih olan 10 Haziran ayrıca Opportunity'nin Dünya'yla iletişiminin kesildiği gündü.

Ayrıca Bkz. "Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi"
Panoramik görüntünün yüksek çözünürlüklü orijinal haline NASA'nın internet sitesi üzerinden göz atabilirsiniz. Son olarak fotoğrafta Opportunity'nin son keşif bölgesi olan Endeavour Krateri'ni görüyoruz.

NASA, Opportunity gözlem aracını Mars'ın jeolojik yapısını incelemek ve Kızıl Gezegen'deki su izlerini araştırmak için göndermişti. Uzay aracı kendisinden beklenenleri başararak Mars'ta bir zamanlar su göllerinin bulunduğuna dair ilk kanıtları keşfetmeyi başardı. NASA, Opportunity'nin Mars'ı daha iyi anlamamız yolunda atılmış en büyük adım olduğunu söylüyor.

Kızıl Gezegen'de yaklaşık 14 yıl boyunca dur durak bilmeden yoluna devam eden Opportunity, aynı zamanda Dünya dışı bir yüzeyde en çok seyahat etme rekorunu da elinde bulunduruyor. Uzay aracı Mars çöllerinde tam 45.16 kilometrelik bir mesafe kat etmiş.

İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te uzaya gönderilen Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olmasına rağmen kendisinden beklenenin çok üzerinde bir iş çıkarmayı başardı. 15 yıllık görevinin sonuna gelen emektar gözlem aracı şimdi artık Mars yüzeyinde dinlenmeye koyulmuş durumda.
https://www.nasa.gov/feature/jpl/opportunitys-parting-shot-was-a-beautiful-panorama Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bloodin 2 ay en beğenilen
Teşekkürler Oppy, unutulmayacaksın :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
assasin34 2 ay
90 gün için göndermişler de 15 yıl kalabilmiş vay anasını sayın seyirciler ya:) tamam inanmış gibi yapalım:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Hmmmm. Mars'mıymış burası gerçekten???
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 2 ay DH Misafiri
Bi bitmediniz .... ....!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 ay DH Misafiri
Burası Diyarbakır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FONTEN LA 2 ay
Teşekkürler Oppy, hatırlanacaksın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 2 ay en beğenilen
Teşekkürler Oppy, unutulmayacaksın :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Microsoft, xCloud oyun akışı hizmetini tanıttı 2 ay 5000mAh bataryalı Samsung Galaxy M20 ile ilk karşılaşma! 2 ay Avengers: Endgame'den yeni bir fragman geldi! 2 ay Google Haritalar'ın radar ve kaza raporlama seçeneği kullanıma sunuldu 2 ay HP, yangın tehlikesi olduğu gerekçesi ile birçok dizüstü bilgisayar modelini geri çağırdı 2 ay Chrome artık klavyelerdeki medya oynatma tuşlarını destekliyor 2 ay Ahlak bilimciden uyarı: Gelişmiş yapay zekâ, ileride insanlardan intikam almaya çalışabilir 2 ay Mercedes-AMG, gelecek tüm modellerinde plug-in hibrit seçeneği sunacak 2 ay Android Q Beta yayınlandı: Nasıl indirilir? 2 ay Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla yapılan deneyde 'zamanı geriye aldı' 2 ay Acer’dan üst seviye oyuncu monitörü 2 ay BTP adayı Selim Kotil, İstanbul için ucuz elektrik projesini açıkladı 2 ay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 için tarih verdi 2 ay 2020 Volkswagen Golf'ün satış tarihi teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi 2 ay Google Play mağazasında reklam yazılımı barındıran yüzlerce uygulama tespit edildi 2 ay Apex Legends için Ninja’ya 1 milyon dolar ödendi iddiası 2 ay The Division 2 sistem gereksinimleri belli oldu 2 ay Galaxy S10 serisi bu ay 10 milyon satış rakamını aşabilir 2 ay Samsung yarı iletken şirketleri NXP, Xilinx ve Infineon'u satın almayı düşünüyor 2 ay Facebook servisleri erişimde sorun yaşıyor, duyuru Twitter’dan yapıldı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Opportunity'nin Mars'ta çektiği son fotoğraflar ortaya çıktı Sonraki Windows 7’ye DirectX 12 desteği geldi 2 ay Üç arka kameralı Honor 10i'nin özellikleri ve görüntüsü ortaya çıktı 2 ay Yeni geliştirilen kan testi Alzheimer'ı erken evrede teşhis edebilecek 2 ay VPN Servisleri Hala İşe Yarıyor Mu? 2 ay WhatsApp resim arama aracı ile sahte haberlerin önüne geçecek 2 ay Samsung Galaxy Note 10'un 5G özellikli versiyonu da olacak 2 ay 2si1 Özel | Yapay Zeka 2 ay Microsoft'un görme engelliler için geliştirdiği Seeing AI uygulamasına, dokunarak algılama özelliği geldi 2 ay Alcatel 5V, orta sınıfa farklı bir çözüm sunuyor 2 ay The Division 2 yapımcısından Death Stranding'e övgü 2 ay Huawei’den yüzde 40 indirimli ekran onarım kampanyası 2 ay RX 560 XT Çin’de satışa sunuldu 2 ay Motorola Razr orta seviye donanım barındıracak 2 ay Teknoloji harikası tır | Mercedes Actros 1863 2 ay İşte karşınızda resmi basın görselleri ile Vivo X27 2 ay Intel grafik yazılımı daha iyi bir ara yüze kavuşuyor 2 ay TEMSA: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır 2 ay Yonga üretim süreçleri geliştikçe Japonların hakimiyeti artıyor 2 ay Android uygulama yansıtma Windows Insider programına geldi 2 ay Kılıflar, kablosuz şarj özelliğine kavuşuyor: Spigen ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim