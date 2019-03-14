Opportunity'nin Mars'ta çektiği son fotoğraflar ortaya çıktı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz yıl Dünya'yla iletişimi kopan ünlü gözlem aracı Opportunity'nin Mars'ta yakaladığı son fotoğrafları paylaştı. Uzay ajansının resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı görüntülerden bir de çok güzel bir panoramik fotoğraf oluşturuldu.
NASA'nın ifadelerine göre aşağıda görmüş olduğunuz 360-derecelik Mars görüntüsü tam 354 farklı görsel kullanılarak oluşturulmuş. Fotoğrafların 13 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında yani yaklaşık 29 günlük bir süre içerisinde çekildiği belirtiliyor. Son fotoğrafın çekildiği tarih olan 10 Haziran ayrıca Opportunity'nin Dünya'yla iletişiminin kesildiği gündü.
Ayrıca Bkz. "Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi"
Panoramik görüntünün yüksek çözünürlüklü orijinal haline NASA'nın internet sitesi üzerinden göz atabilirsiniz. Son olarak fotoğrafta Opportunity'nin son keşif bölgesi olan Endeavour Krateri'ni görüyoruz.
NASA, Opportunity gözlem aracını Mars'ın jeolojik yapısını incelemek ve Kızıl Gezegen'deki su izlerini araştırmak için göndermişti. Uzay aracı kendisinden beklenenleri başararak Mars'ta bir zamanlar su göllerinin bulunduğuna dair ilk kanıtları keşfetmeyi başardı. NASA, Opportunity'nin Mars'ı daha iyi anlamamız yolunda atılmış en büyük adım olduğunu söylüyor.
Kızıl Gezegen'de yaklaşık 14 yıl boyunca dur durak bilmeden yoluna devam eden Opportunity, aynı zamanda Dünya dışı bir yüzeyde en çok seyahat etme rekorunu da elinde bulunduruyor. Uzay aracı Mars çöllerinde tam 45.16 kilometrelik bir mesafe kat etmiş.
İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te uzaya gönderilen Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olmasına rağmen kendisinden beklenenin çok üzerinde bir iş çıkarmayı başardı. 15 yıllık görevinin sonuna gelen emektar gözlem aracı şimdi artık Mars yüzeyinde dinlenmeye koyulmuş durumda.
https://www.nasa.gov/feature/jpl/opportunitys-parting-shot-was-a-beautiful-panorama Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NASA'nın ifadelerine göre aşağıda görmüş olduğunuz 360-derecelik Mars görüntüsü tam 354 farklı görsel kullanılarak oluşturulmuş. Fotoğrafların 13 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında yani yaklaşık 29 günlük bir süre içerisinde çekildiği belirtiliyor. Son fotoğrafın çekildiği tarih olan 10 Haziran ayrıca Opportunity'nin Dünya'yla iletişiminin kesildiği gündü.
Ayrıca Bkz. "Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi"
Panoramik görüntünün yüksek çözünürlüklü orijinal haline NASA'nın internet sitesi üzerinden göz atabilirsiniz. Son olarak fotoğrafta Opportunity'nin son keşif bölgesi olan Endeavour Krateri'ni görüyoruz.
NASA, Opportunity gözlem aracını Mars'ın jeolojik yapısını incelemek ve Kızıl Gezegen'deki su izlerini araştırmak için göndermişti. Uzay aracı kendisinden beklenenleri başararak Mars'ta bir zamanlar su göllerinin bulunduğuna dair ilk kanıtları keşfetmeyi başardı. NASA, Opportunity'nin Mars'ı daha iyi anlamamız yolunda atılmış en büyük adım olduğunu söylüyor.
Kızıl Gezegen'de yaklaşık 14 yıl boyunca dur durak bilmeden yoluna devam eden Opportunity, aynı zamanda Dünya dışı bir yüzeyde en çok seyahat etme rekorunu da elinde bulunduruyor. Uzay aracı Mars çöllerinde tam 45.16 kilometrelik bir mesafe kat etmiş.
İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te uzaya gönderilen Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olmasına rağmen kendisinden beklenenin çok üzerinde bir iş çıkarmayı başardı. 15 yıllık görevinin sonuna gelen emektar gözlem aracı şimdi artık Mars yüzeyinde dinlenmeye koyulmuş durumda.
https://www.nasa.gov/feature/jpl/opportunitys-parting-shot-was-a-beautiful-panorama Yorum Yaz Paylaş Tweetle