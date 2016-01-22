Optik bozukluklara odaklanan SKRWT, Android için de yayınlandı

iOS platformunda uzun süredir yer alan fotoğraf uygulamalarından SKRWT, Android cihazlar için Google Play Store üzerindeki yerini aldı.





iOS sürümüyle benzer şekilde modern bir tasarım anlayışıyla hazırlanan SKRWT, cihazların geniş açı kameralarından dolayı oluşan optik / perspektif bozukluklarını giderebiliyor ve bütün işlemler için geriye çevrilebilir düzenleme desteği veriyor. Her zaman maksimum çözünürlükle kayıt yapabilen uygulama, bünyesinde yer alan hazır değerler ile doğru şekilde kesme de (Crop) yapabiliyor.

Çoğu zaman istenmeyen köşe kararma (Vignette) problemini de çözen Android için SKRWT, yüksek hassaslığıyla dikkatleri üzerine çekerken, fotoğrafların tüm EXIF bilgilerini gözler önüne serebiliyor ve içerikleri dışarıya çıkartmadan önce ön izleme üzerinden kullanıcısına gösterebiliyor.





2,45 TL fiyat etiketiyle satılan SKRWT uygulamasına hem Android hem de iOS için aşağıdan ulaşabilirsiniz.





http://www.androidpolice.com/2016/01/14/perspective-correcting-image-editor-skrwt-comes-to-android/