Oracle VirtualBox'ın yeni sürümü yayınlandı: Windows 8.1 desteği ve dahası

Yazılım dünyası bugün yoğun bir gündem geçiriyor. Sabah saatlerinde yayınlanan Windows 8.1'den sonra şimdi de dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan ve daha çok kurumsal çözümler geliştiren Oracle'ın ücretsiz sanallaştırma yazılımı VirtualBox'ın yeni sürümü yayınlandı.
Oracle'ın son kullanıcıya ücretsiz, ticari işletmelere ise ücretle sunduğu VirtualBox'ın yeni sürümü (4.3) ile çoklu dokunmatik platformlara (örneğin Windows 8.1) destekle öne çıkıyor. Sanallaştırma ile yüklenen işletim sistemindeki ağ kabiliyetlerinin de arttırıldığı 4.3 sürümünde ayrıca sanal USB kamera ile sanal işletim sistemi üzerinden Skype ya da Hangout gibi iletişim programlarından görüntülü görüşme imkanı sunulmuş.
Bugün yayınlanan Windows 8.1 ve önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Mavericks öncesinde gelen VirtualBox 4.3'ü buradan indirebilir ve ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak eğer aynı andan birden fazla işletim sisteminde çalışabilmek istiyorsanız, VirtualBox yerine Paralells ya da VMWare gibi bir yazılımı kullanmanız gerektiğini hatırlatalım.
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Şöyle ki,sanal makine risksiz,virus bile girse sanal makine çoker.Deneme amaçlı.
Birçok deneyimli linux adminin bu programı kullandığını görüyorum..
Benim en beğendiğim özelliklerinden birisi de "headless" modda çaılşabilmesi. bu moddayken işletim sisteminin çalıştığı hiçbir şekilde belli olmuyor (bir nevi sistem servisi gibi). Bu sayede ihtiyacınıza göre arka planda çalışacak veritabanı sunucusu, vs.. gibi sistemleri çalıştırabiliyorsunuz. Üstelik bedava ve platform bağımsız
Haberi yapan kişi düzeltme ihtiyacı bile duymuyor sanırım. Madem bir iş yapıyorsunuz onunda hakkını vererek yapın.
Düzeltme : Haberi şikayet ettim ama sanırım daha önce şikayet edildiği için tekrar edilemiyor. Neden böyle bir uygulama mevcut onuda anlamadım belki daha farklı bir konuya daha parmak basacağım şikayetimde.?
ben cümleden hiç bir şey anlamadım
ya diğer bahsi geçen yazılımların uzaktan kontrol gibi bir özelliği var ama bunda yok denmiş yada bir pc de birden çok virtual pc oluşturmakdan bahsedilmiş ama
her şekilde hatalı anlatılmış
"
[Ancak eğer aynı andan birden fazla işletim "sisteminde" "çalışabilmek" istiyorsanız, VirtualBox yerine Paralells ya da VMWare gibi bir yazılımı kullanmanız gerektiğini hatırlatalım.]"
amanın amanın amanında amanın oh oh
Uzun suredir OracleVM Virtualbox kullaniyorum; cok memnunum hatta bu memnuniyetim yuzunden bircok Vmware Workstation kullanan arkadasim da OracleVM Virtualbox`a gecis yapti.
Ayni anda birden fazla isletim sistemi, sanal makina sorunsuz aciliyor; hicbir sikintisi yok. Yalnizca extension paketini kurmayi unutmayin yeter.
Bu cümle biraz yanıltıcı olmuş, ücretsiz versiyonda ram miktarınız yettiği kadar sistem açabiliyorsunuz bir sinirlama yok.