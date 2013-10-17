Oracle VirtualBox'ın yeni sürümü yayınlandı: Windows 8.1 desteği ve dahası

Yazılım dünyası bugün yoğun bir gündem geçiriyor. Sabah saatlerinde yayınlanan Windows 8.1'den sonra şimdi de dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan ve daha çok kurumsal çözümler geliştiren Oracle'ın ücretsiz sanallaştırma yazılımı VirtualBox'ın yeni sürümü yayınlandı.

Oracle'ın son kullanıcıya ücretsiz, ticari işletmelere ise ücretle sunduğu VirtualBox'ın yeni sürümü (4.3) ile çoklu dokunmatik platformlara (örneğin Windows 8.1) destekle öne çıkıyor. Sanallaştırma ile yüklenen işletim sistemindeki ağ kabiliyetlerinin de arttırıldığı 4.3 sürümünde ayrıca sanal USB kamera ile sanal işletim sistemi üzerinden Skype ya da Hangout gibi iletişim programlarından görüntülü görüşme imkanı sunulmuş.

Bugün yayınlanan Windows 8.1 ve önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Mavericks öncesinde gelen VirtualBox 4.3'ü buradan indirebilir ve ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak eğer aynı andan birden fazla işletim sisteminde çalışabilmek istiyorsanız, VirtualBox yerine Paralells ya da VMWare gibi bir yazılımı kullanmanız gerektiğini hatırlatalım.