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Orta segmente yönelik Xperia R1 ve Xperia R1 Plus tanıtıldı

Sony Xperia R1 ve Xperia R1 Plus tanıtıldı. Her iki telefonun Snapdragon 430, 5.2 inç ekran, 13 MP kamera ve USB-C bağlantı özellikleri bulunuyor. Satış fiyatı ise 215 dolar.
1 yıl
2,2b
1
23
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Orta segmente yönelik Xperia R1 ve Xperia R1 Plus tanıtıldı

Sony, giriş ve orta seviye'ye yönelik iki yeni telefonu Xperia R1 ve Xperia R1 Plus'ı tanıttı. İlk etapta sadece Hint pazarına özel olarak satılacak.


Xperia R1 ile Xperia R1 Plus hemen hemen aynı özelliklere sahip. Xperia R1 Plus, diğer modele göre daha fazla depolama alanı ve fazladan 1 GB RAM içeriyor.

Snapdragon 430 İşlemci ve 5.2 inç 720 Ekran

Her iki telefonda da 5.2 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde TFT LCD ekrana yer veriliyor. Gücünü Snapdragon 430'dan alan Xperia R1 ailesinin ana üyesi Xperia R1, 2GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahipken Xperia R1 Plus 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip.

Telefonun arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde fotoğraf, 1080p çözünürlüğünde 30 fps video kaydediyor. Vasat kamera yetenekleri bulunan telefonun hem ön hem arka kamerasında bulunan Sony’s Predictive Hybrid otofokus özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik hareetli nesneler üzerine odaklanıyor ve hareketinin ne yöne hangi hızda olacağını tahmin ediyor. Bu sayede hareketli nesneleri daha pürüzsüz kaydediyor.


Diğer özelliklerine baktığımızda 2620 mAh büyüklüğünde batarya, çift sim desteği, USB-C bağlantısı, FM radyo ve Android Nougat'ın bulunduğunu görüyoruz. Telefonun sahip olduğu özellikler oldukça düşük seviyede ancak uygun fiyatlı ve markalı telefon almak isteyenlerin ilgisini çekebilir.


Xperia R1; Hindistan'da 215 dolar fiyat etiketiyle, Xperia R1 Plus 245 dolar fiyat etiketiyle satılacak. İlk etapta sadece Hindistan'da satışa sunulacak telefonların büyük ilgi görmesi durumunda Avrupa pazarında da satışa sunulacaktır.


https://www.gsmarena.com/sony_announces_xperia_r1_and_xperia_r1_plus_in_india-news-27960.php Yorum Yaz
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mabovski 1 yıl en beğenilen
bir telefonun tasarımı yıllarca değişmezmi hiç arkadaş
hala alttan üstten parmak kadar çerçeveler, bunların tasarım ekibi yok herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +12
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damn2u 1 yıl
Hindistan da resmi olarak Xiaomi satılıyor, uygun fiyat, yüksek donanım varken Sony Hindistanda bu cihazla, bu fiyatla mı pay alacakmış? Komik bir argüman.
Hindistan da resmi olarak Xiaomi satılıyor, uygun fiyat, yüksek donanım varken Sony Hindistanda bu cihazla, bu fiyatla mı pay alacakmış? Komik bir argüm...
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Yanıtla +8
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damn2u 1 yıl
Kocaman alt çerçeveye parmak izi butonu? Yok.
Arka bölüme parmak izi okuyucusu? Yok.
Klasik Sony güç butonuna entregre parmak izi okuyucusu? O da yok.

Teşekkürler Sony zaten diğer donanımlar da hiç tatmin edici değil, yazık şu cihaza harcanan emeklere, fabrikasyon sürecine, cihaz için çalışan mühendislere, işçilere vs vs.
Kocaman alt çerçeveye parmak izi butonu?Yok.Arka bölüme parmak izi okuyucusu?Yok.Klasik Sony güç butonuna entregre parma...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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inexo 1 yıl
Sony adam olmaz ya
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atilasat 1 yıl
hayret kimse yazmamış.çöp
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DH Misafiri 1 yıl
Yine 720p ekran. Yine aynı özellikler. R1 kötü, Plus'ı ondan hallice desek yeridir.
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DH Misafiri 1 yıl
Sony alt seviye telefon çıakrmayacagını söylemişti, şimdi bu ne?
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kesbi 1 yıl
Yılardır işlemciyi yenile sat. Sanki bilgisayar kasası yaptılar. İçini değiştir değiştir sat. Sen iPhone değilsin. Senin kendine özel hiçbişeyin yok kusura bakma. Tasarımın kötü olursa aynı donanımı daha iyi tasarımla sunan bi sürü marka var.
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Derhal bu tasarımları terk et kardeşim !!
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BekirHan 1 yıl
Sony nin ürün isimlendirme koosunda iyi bir derse ihtiyacı var. Arkadaş hani ürün hangi klasmanda neye kime hitap ediyor belli değil. Saçmalık!
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tugares 1 yıl
Xiaomi varken bunu almak, ferrari dururken serçe de ısrar etmek gibi :D
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mabovski 1 yıl en beğenilen
bir telefonun tasarımı yıllarca değişmezmi hiç arkadaş
hala alttan üstten parmak kadar çerçeveler, bunların tasarım ekibi yok herhalde.
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kadirirdem 1 yıl mabovski
Bana da öyle geliyor,sanırım xperia z zamanında kovdular,çünkü tasarım hep aynı.
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FIRAT_G_ 1 yıl
Sony tasarımı değişecekti ne olduysa değişmemiş
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