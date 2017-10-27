Orta segmente yönelik Xperia R1 ve Xperia R1 Plus tanıtıldı

Sony, giriş ve orta seviye'ye yönelik iki yeni telefonu Xperia R1 ve Xperia R1 Plus'ı tanıttı. İlk etapta sadece Hint pazarına özel olarak satılacak.





Xperia R1 ile Xperia R1 Plus hemen hemen aynı özelliklere sahip. Xperia R1 Plus, diğer modele göre daha fazla depolama alanı ve fazladan 1 GB RAM içeriyor.

Snapdragon 430 İşlemci ve 5.2 inç 720 Ekran

Her iki telefonda da 5.2 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde TFT LCD ekrana yer veriliyor. Gücünü Snapdragon 430'dan alan Xperia R1 ailesinin ana üyesi Xperia R1, 2GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahipken Xperia R1 Plus 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip.

Telefonun arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde fotoğraf, 1080p çözünürlüğünde 30 fps video kaydediyor. Vasat kamera yetenekleri bulunan telefonun hem ön hem arka kamerasında bulunan Sony’s Predictive Hybrid otofokus özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik hareetli nesneler üzerine odaklanıyor ve hareketinin ne yöne hangi hızda olacağını tahmin ediyor. Bu sayede hareketli nesneleri daha pürüzsüz kaydediyor.

Diğer özelliklerine baktığımızda 2620 mAh büyüklüğünde batarya, çift sim desteği, USB-C bağlantısı, FM radyo ve Android Nougat'ın bulunduğunu görüyoruz. Telefonun sahip olduğu özellikler oldukça düşük seviyede ancak uygun fiyatlı ve markalı telefon almak isteyenlerin ilgisini çekebilir.





Xperia R1; Hindistan'da 215 dolar fiyat etiketiyle, Xperia R1 Plus 245 dolar fiyat etiketiyle satılacak. İlk etapta sadece Hindistan'da satışa sunulacak telefonların büyük ilgi görmesi durumunda Avrupa pazarında da satışa sunulacaktır.

https://www.gsmarena.com/sony_announces_xperia_r1_and_xperia_r1_plus_in_india-news-27960.php