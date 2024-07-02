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    Snapdragon 695 ve 120Hz OLED ekran: Oppo A3 tanıtıldı

    Oppo, yakın tarihte tanıtılan Oppo A3 Pro'nun uygun fiyatlı sürümü Oppo A3 modelini duyurdu. İşte 6,7 inç 120Hz OLED ekran, Dimensity işlemci ve 50MP kamera ile Oppo A3 Pro özellikleri ve fiyatı...
    Oppo A3 tanıtıldı: Snapdragon 695 ve 120Hz OLED ekran ve dahası Tam Boyutta Gör
     Çinli üretici Oppo, orta segmentte iddialı olabilecek yeni telefonu Oppo A3 modelini duyurdu. Akıllı telefon, yakın tarihte tanıtılan Oppo A3 Pro'nun kırpılmış bir sürümü olarak geliyor. İşte Oppo A3 özellikleri ve fiyatı...

    Oppo A3 neler sunuyor?

    Oppo A3, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında 10 bit OLED panelden güç alıyor. Oppo A3 Pro'ya kıyasla kavissiz düz yapıda gelen bu panel, Gorilla Glass 7i korumaya sahip ve 1.200 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranın üst bölümünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP çözünürlüğünde delikli kamera sensörüne yer verilmiş. Bu kamera 1080p 30fps video kayıt yeteneğine sahip.

    Oppo A3 tanıtıldı: Snapdragon 695 ve 120Hz OLED ekran ve dahası Tam Boyutta Gör
    162,54 x 75,44 x 7,15 mm ölçülerinde ve 178 gr ağırlığında olan Oppo A3, 8/12GB LPDDR4X RAM ve 256GB/612GB UFS 2.2 depolama ile eşleştirilen 5G destekli Snapdragon 695 yonga setinden güç alıyor. Ek depolama için bir microSD yuvası da mevcut. Telefonun arkasında ise 50 MP’lik ana ve 2 MP’lik derinlik olmak üzere 2 adet sensör var. 

    Oppo A3, kutusundan 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh ve Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çıkacak. Telefonun diğer özellikleri arasında ekran altı parmak izi, Wi-Fi 6, Blueetooth 5.3, çift SIM desteği mevcut. NFC ve 3,5 mm çıkışına ise bu modelde veda ediliyor. 

    Oppo A3 fiyatı:

    Üç renk seçeneğiyle sunulacak Oppo A3 Pro, bugünden itibaren Çin'de satışa çıkacak. Telefonun temel 8/256 GB modeli 220 dolar, 12/256 GB modeli 247 dolar, 288 dolar civarında fiyata sahip. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor. 

    Oppo A3 özellikleri

    • Ekran: 6,7 inç OLED, FHD+ 120Hz 1.200 nit Gorilla Glass 7
    • İşlemci:  Snapdragon 695
    • RAM: 8/12GB
    • Depolama: 256GB/512GB, microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50MP f/1.8 birincil, 2MP derinlik 1080P 30FPS
    • Ön Kamera: 8MP 1080p 30FPS
    • Pil: 5.000mAh,45W
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3
    • Renk: Yeşil, Siyah, Mor
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 7 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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