Snapdragon 695 ve 120Hz OLED ekran: Oppo A3 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Çinli üretici Oppo, orta segmentte iddialı olabilecek yeni telefonu Oppo A3 modelini duyurdu. Akıllı telefon, yakın tarihte tanıtılan Oppo A3 Pro'nun kırpılmış bir sürümü olarak geliyor. İşte Oppo A3 özellikleri ve fiyatı...

Oppo A3 neler sunuyor?

Oppo A3, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında 10 bit OLED panelden güç alıyor. Oppo A3 Pro'ya kıyasla kavissiz düz yapıda gelen bu panel, Gorilla Glass 7i korumaya sahip ve 1.200 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranın üst bölümünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP çözünürlüğünde delikli kamera sensörüne yer verilmiş. Bu kamera 1080p 30fps video kayıt yeteneğine sahip.

Tam Boyutta Gör 162,54 x 75,44 x 7,15 mm ölçülerinde ve 178 gr ağırlığında olan Oppo A3, 8/12GB LPDDR4X RAM ve 256GB/612GB UFS 2.2 depolama ile eşleştirilen 5G destekli Snapdragon 695 yonga setinden güç alıyor. Ek depolama için bir microSD yuvası da mevcut. Telefonun arkasında ise 50 MP’lik ana ve 2 MP’lik derinlik olmak üzere 2 adet sensör var.

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Oppo A3, kutusundan 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh ve Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çıkacak. Telefonun diğer özellikleri arasında ekran altı parmak izi, Wi-Fi 6, Blueetooth 5.3, çift SIM desteği mevcut. NFC ve 3,5 mm çıkışına ise bu modelde veda ediliyor.

Oppo A3 fiyatı:

Üç renk seçeneğiyle sunulacak Oppo A3 Pro, bugünden itibaren Çin'de satışa çıkacak. Telefonun temel 8/256 GB modeli 220 dolar, 12/256 GB modeli 247 dolar, 288 dolar civarında fiyata sahip. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Oppo A3 özellikleri

Ekran: 6,7 inç OLED, FHD+ 120Hz 1.200 nit Gorilla Glass 7

6,7 inç OLED, FHD+ 120Hz 1.200 nit Gorilla Glass 7 İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 RAM: 8/12GB

8/12GB Depolama: 256GB/512GB, microSD kart yuvası

256GB/512GB, microSD kart yuvası Arka Kamera: 50MP f/1.8 birincil, 2MP derinlik 1080P 30FPS

50MP f/1.8 birincil, 2MP derinlik 1080P 30FPS Ön Kamera: 8MP 1080p 30FPS

8MP 1080p 30FPS Pil: 5.000mAh,45W

5.000mAh,45W Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3

5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3 Renk: Yeşil, Siyah, Mor

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Oppo A3 tanıtıldı: Snapdragon 695 ve 120Hz OLED ekran ve dahası