Snapdragon 695 ve 120Hz OLED ekran: Oppo A3 tanıtıldı

Oppo A3 neler sunuyor?
Oppo A3, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında 10 bit OLED panelden güç alıyor. Oppo A3 Pro'ya kıyasla kavissiz düz yapıda gelen bu panel, Gorilla Glass 7i korumaya sahip ve 1.200 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranın üst bölümünde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP çözünürlüğünde delikli kamera sensörüne yer verilmiş. Bu kamera 1080p 30fps video kayıt yeteneğine sahip.
Oppo A3, kutusundan 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh ve Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çıkacak. Telefonun diğer özellikleri arasında ekran altı parmak izi, Wi-Fi 6, Blueetooth 5.3, çift SIM desteği mevcut. NFC ve 3,5 mm çıkışına ise bu modelde veda ediliyor.
Oppo A3 fiyatı:
Üç renk seçeneğiyle sunulacak Oppo A3 Pro, bugünden itibaren Çin'de satışa çıkacak. Telefonun temel 8/256 GB modeli 220 dolar, 12/256 GB modeli 247 dolar, 288 dolar civarında fiyata sahip. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Oppo A3 özellikleri
- Ekran: 6,7 inç OLED, FHD+ 120Hz 1.200 nit Gorilla Glass 7
- İşlemci: Snapdragon 695
- RAM: 8/12GB
- Depolama: 256GB/512GB, microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50MP f/1.8 birincil, 2MP derinlik 1080P 30FPS
- Ön Kamera: 8MP 1080p 30FPS
- Pil: 5.000mAh,45W
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3
- Renk: Yeşil, Siyah, Mor
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.